Dit nummer over Shanice van de Sanden is de enige WK-hit die ertoe doet

“Geil standje hè?”, zegt Toni Peroni (59). Hij moest op de foto en hangt nu over de tafel. We zijn in de tuin achter zijn studio in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Peroni is een bekende drummer. Tegenwoordig trekt hij door het land met zijn band The Glamrocks en is hij een vast gezicht bij RTV Utrecht. Hij is ook de vader van Tony Junior.

Allemaal goede redenen om hier vandaag te zijn. Toch ben ik hier enkel en alleen om te praten over zijn hit Shanice, een ode aan Oranje Leeuwin Shanice van de Sanden. De aanvaller is dankzij Toni Peroni de enige vrouwelijke voetballer in Nederland met een eigen nummer. Hoe is die hit ontstaan? Ik vroeg het hem. Verder spraken we over het nieuwe kapsel van Van de Sanden en waarom hij het zo heerlijk vindt om vrouwenvoetbal te kijken.

VICE: Ha Toni, ben je nog steeds verliefd op Shanice?

Toni Peroni: Zo, je valt gelijk met de deur in huis. Het was meer symbolisch bedoeld, ik was verliefd op haar power en haar manier van spelen. Ik zong het over Shanice, maar mijn liefde gold eigenlijk voor het hele team.

Om een goed team te zijn, moet je elkaar wat gunnen. Eigenlijk moet je je hele leven een team vormen, dan kun je pas een vuist maken. Seks in je eentje hou je ook maar even vol, dat is ook leuker met z’n tweeën. Sommige mensen doen het met nog meer mensen, maar dat terzijde.

Wat is er zo speciaal aan Shanice?

Ik vind het mooi dat ze het mannelijke en het vrouwelijke combineert. Ze heeft met haar stoerheid en kracht iets mannelijks, maar ze heeft ook een geil randje. Als Shanice de bal krijgt, weet je dat er een geweldige dreiging ontstaat. Het publiek gaat daar ook altijd heel erg in mee. Eigenlijk moest ik wel een nummer over haar maken. Ik had het over samenwerken in een voetbalteam, eigenlijk is dat in een band precies hetzelfde. Je moet elkaar de ruimte gunnen, maar tegelijk is er wel altijd het gezicht van de band. Bij Oranje is Shanice dat gezicht. Later is die andere dat ook een beetje geworden. Hoe heet ze ook alweer?

Lieke Martens?

Hoe kwam je op het idee om een nummer over Shanice te schrijven?

Ik zat er al een beetje op te broeden tijdens dat EK in 2017. Moet ik er nou iets over maken? Toen vroeg RTV Utrecht, waar ik een soort stamgast ben: “Is het niet leuk om wat met Shanice te doen?” Nou, ik met een goede vriend die tekst gaan schrijven. Binnen twee minuten stond het op papier.

Dat is rap.

Met dit soort liedjes moet je gewoon schrijven wat er in je opkomt. Als je het te ingewikkeld gaat maken, wordt het te moeilijk voor de mensen. Binnen een halve dag had ik het ingezongen en al snel werd opgepikt door Shownieuws en weet ik het allemaal. Het was natuurlijk wel mijn geluk dat de ploeg tijdens dat toernooi zo hard ging. Als ze snel uitgeschakeld waren, was er waarschijnlijk niks met dat hele nummer gebeurd. Ze kwamen steeds verder en uiteindelijk werd het een hit, zeg maar.

Wat vond Shanice zelf van het nummer?

Toen Oranje het EK won heb ik haar een kus op de mond gegeven en haar omarmd. Ze vond vond het nummer geweldig. “Superleuk dat je dat gedaan hebt”, zei ze nog. Ik zei: “Dankjewel.”

Jeetje. En toen?

Dat was het eigenlijk. Ik geloof dat ze op een gegeven moment ook twitterde dat ze het nummer in de kleedkamer aan het luisteren waren. Het hele team vond het leuk.

De clip is ook een meesterwerk.

Die clip heb ik opgenomen in mijn huiskamer. Ik woon hierboven. Het is belangrijk om zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. Als er belangrijke wedstrijden zijn, zitten we hier met z’n allen voetbal te kijken. Junior naast me, een stukje sushi en een biertje erbij. Dat Peroni-biertje in de clip had ik trouwens ooit cadeau gehad en die stond lange tijd maar wat te staan in mijn woonkamer. Die was dus niet meer te zuipen.

De familie van Shanice speelt ook nog een rol in de clip, toch?

Ja, haar familie was meteen enthousiast. Een deel van de clip is opgenomen in het buurtje waar haar familie woont. Het motto bij hun thuis is ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Die mensen wisten niet wat ze overkwam toen ineens alle schijnwerpers op hen gericht werden. Het hele vrouwenvoetbal was aan het begin helemaal niks natuurlijk, niemand keek ernaar om. Ik vond het juist verfrissend. Het is allemaal wat langzamer. Ik kon het wat makkelijker bijhouden allemaal.

Het gaat wel een stukje sneller inmiddels.

Dat is ook zo, maar aan het begin werd er een bal geschoten en renden ze er met z’n 22en achteraan. Dat stond lang een beetje op mijn netvlies, maar dat is inmiddels de grootste onzin. Het vrouwenvoetbal is nu gewoon hartstikke goed.

Wat vind je van het nieuwe kapsel van Shanice?

Ik heb het nog niet gezien. Is het geil?

Kijk maar even.

Godverdomme, dat wist ik helemaal niet. Ik vind het wel gedurfd, daar hou ik van. Het printje lijkt een beetje op de auto van Junior. Ze is slim en begrijpt heel goed wat ze doet. Dit kapsel straalt een soort kracht uit. De hele wereld weet hoe goed de spelers van Oranje zijn. Maar je moet ook rekening houden met Zweden, die zijn ook goed. Zitten ook best lekkere wijven tussen, trouwens. Nee geintje, dat mag ik niet zeggen. Weet je wat me ook opviel bij de spelers van Oranje? Ze zijn best wel klein in het echt. Van die kleine powermeisjes, weet je wel?

Ga je nog optreden tijdens het WK met je nummer over Shanice?

Nee joh, we gaan niet te ver natuurlijk. Het moet vooral een geintje blijven. Ik ben van oorsprong drummer en sta deze zomer met de band The Glamrocks weer op festivals door heel Nederland. Ik moet dit lied niet heel serieus gaan nemen. Maar die clip zal wel weer links en rechts op het internet worden gepost. Shownieuws zal binnenkort ook wel weer aan de lijn hangen.

Ga je nog naar Frankrijk om te kijken?

Als ik naar Frankrijk ga, dan is het om lekker met mijn campertje aan het water te liggen.