Bekijk hier alvast de eerste foto’s van oud en nieuw 2016

Oud en nieuw is eigenlijk stom. Je fietst van huisfeest naar huisfeest, en brengt uiteindelijk meer tijd door in de kou dan op een leuk feest. Je bent zo gefocust op hard gaan dat je om een uur ’s nachts eigenlijk al zo lam bent dat je naar bed wilt. Of de drank is op. Of je broertje heeft al je vuurwerk al afgestoken. Enfin, je snapt wel wat ik bedoel. Reclamebureau Buutvrij heeft een goede oplossing: elk jaar vieren ze oud en nieuw op een doordeweekse dag ergens in december, en elk uur wordt er afgeteld alsof het twaalf uur is, zodat je alvast een beetje kan oefenen voor de echte oud en nieuw.



Raymond van Mil kon ook wel wat oefening gebruiken en ging erheen.