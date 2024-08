Podcast: VICE Sports ontmoet Bolo Zenden

Voetbalavonturiers heb je op alle niveaus in de voetbalwereld. We hebben bij VICE Sports altijd met name de verhalen verteld van avonturiers in obscure hoekjes van de voetbalwereld. Nederlandse voetballers die naar landen als Koeweit en Azerbeidzjan gaan. Of zelfs een spookvoetballer die de wereld over ging langs obscure clubs, zonder ergens een minuut te spelen.

Maar avonturiers heb je ook op het allerhoogste niveau. Boudewijn Zenden speelde, nadat hij PSV in 1998 verliet voor Barcelona, nooit langer dan 2,5 jaar voor een club. Het lag er niet aan dat hij niet goed presteerde bij zijn clubs, maar Zenden hield wel van een avontuurtje. Hij hopte van Barcelona naar Chelsea, van Chelsea naar Middlesbrough, van Middlesbrough naar Liverpool, van Liverpool naar Olympique Marseille, en van Olympique Marseille naar Sunderland, voordat hij in 2011 stopte als profvoetballer. Overal was hij geliefd, en nergens noemden ze hem Boudewijn.

Zijn naam werd in het buitenland Bolo. Bolo Zenden.

Bolo werkt nu als assistent-trainer bij PSV. We gingen langs de Herdgang, om met hem te praten over zijn avonturen in de voetbaltop van Spanje, Engeland en Frankrijk, en natuurlijk zijn tijd bij PSV, waar hij doorbrak samen met de Braziliaanse superster Ronaldo. In de podcast vertelt Bolo ook onder meer over zijn jeugd in Limburg, het WK van 1998 in Frankrijk, hoe hij Xavi al judoënd blesseerde bij Barcelona, zijn vriendschap met Djibril Cissé, en hoe het is om voor Olympique Marseille te scoren in de Franse Klassieker tegen Paris Saint-Germain: