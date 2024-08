Salsa van papaya en avocado

Voor een grote schaal

Voorbereidingstijd: 30 minuten

Totaal: 35 minuten

Ingrediënten

1 rode paprika, zaadlijsten verwijderd en in piepkleine blokjes

1 grote rode ui, fijngesnipperd

1 rijpe papaya, schil verwijderd, zaden verwijderd en het vruchtvlees in piepkleine blokjes

2 avocado’s, ontpit, uit de schil en in piepkleine blokjes

75 gram verse koriander, fijngehakt

60 ml verse limoensap

zeezout, naar smaak

tortillachips, om erbij te serveren

Bereidingswijze

Roer alle ingrediënten door elkaar in een grote kom en breng op smaak met het zout. Serveer met de tortillachips.