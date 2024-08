Waarom zijn mannen op TikTok hun voedsel aan het vingeren?

Eten heeft altijd een erotisch element gehad. Ik heb het niet over afrodisia en het idee dat je van bepaald voedsel geiler wordt. Ik heb het over de aangeboren seksuele suggestiviteit en oerenergie van iets als een bloederige steak, een druipend ijshoorntje of een rijpe perzik. Koken is een fysieke daad, waarbij lichaam en geest zich verenigen, en die voor de voldoening en het genot van een ander wordt verricht. Het risico hierbij is echter dat, zodra het duidelijk wordt dat het erotieke aspect hiervan eigen wordt gemaakt en opzettelijk wordt opgevoerd, het vaak ook verloren gaat.

Beroemde chefs hebben vaker tot op zekere hoogte gebruikgemaakt van sex appeal. Dit is voornamelijk het geval bij vrouwen in de culinaire wereld, zoals Padma Lakshmi, Nigella Lawson, Giada De Laurentiis en recentelijk zelfs Martha Stewart. Maar afgezien van Rachel Rays beroemde fotoshoot in For Him Magazine werden de sex appeal en het voedsel nooit met opzet gecombineerd. Het zijn toevallig gewoon allemaal prachtige vrouwen die koken. De afgelopen 20 jaar is de mannelijke versie hiervan de coole chef geweest, meestal een gozer met tatoeages, een beetje een stoere bink, die even makkelijk uit de voeten kan met Michelin-ster-ingrediënten als een pakje Maggi. Anthony Bourdain is hier het schoolvoorbeeld van, terwijl The Bear als moderne casestudy heeft gediend. Maar, nogmaals, de betrokken mensen zijn aantrekkelijk, en ze koken; ze proberen niet op aantrekkelijke wijze te koken.

TikToks van mannen die specifiek op een sexy manier koken laten zien hoe onsmakelijk deze combinatie kan zijn. De afgelopen jaren zijn er meerdere accounts opgedoken met de overduidelijke en vaak overdreven bedoeling om sexy te zijn tijdens het koken. We zien mannen die rauwe kippenborsten liefkozen, een hoop deeg billenkoek geven, en zelfs halve sinaasappels beffen.

Een creator die berucht is om dit gedrag is Cedrik Lorenzen, die meerdere keren per week “recept”-video’s plaatst die vaak miljoenen keren bekeken worden. Het mag gezegd worden dat het eten er vaak best goed uitziet. Hij maakt vaak redelijk uitgebreide maar nog steeds toegankelijke desserts, zoals chocolade-churro’s of wentelteefjes met jamdonuts. Het algemene concept lijkt te zijn dat een man deze toetjes zou kunnen maken voor een date-avond met een vrouw.

Maar je zou het waarschijnlijk lastig vinden om de stappen te volgen die in de video worden gedemonstreerd, ook al noemt hij regelmatig de ingrediënten en instructies in het bijschrift. Op een gegeven moment in de wentelteefje-video tekent hij bijvoorbeeld een hoop kleine hartjes op het aanrecht met wat aardbeiensiroop lijkt te zijn, maar veegt ze dan meteen weer weg met zeep en water, met lange halen die zijn armen goed laten zien. Het is klaarblijkelijk dat deze video’s niet daadwerkelijk bedoeld zijn om mannen te helpen een dergelijke maaltijd klaar te maken, maar eerder om de fantasie te verkopen dat mannen dit voor vrouwen zouden doen. Dit wordt ook in de bijschriften kenbaar gemaakt. Boven het recept voor de wentelteefjes schreef Lorenzen bijvoorbeeld “Maaltijden voor een date night waardoor ze naar meer zal snakken.”

De video’s worden nog populairder gemaakt door een aantal duets van andere creators die er vol walging, frustratie en verwarring op reageren. Lorenzens video’s zijn cringe, en hij weet het. Zoals hij in juli aan The Cut vertelde: “Ik doe het niet altijd goed. Sommige van mijn dingen zijn een beetje te extreem, misschien een beetje te, laten we zeggen ‘seksueel’, of iets te cringe.”

Maar hoewel er talloze comments, tweets en TikTok-stitches zijn die laten zien dat de meeste mensen deze video’s inderdaad voornamelijk als “cringe” zouden beschrijven, is er net zoveel feedback van vrouwen die dit, blijkbaar, behoorlijk sexy vinden. “Oké, maar waarom tintelden mijn enkels toen ik dit keek? 🤔🫣🫠🫠🫠,” schreef een vrouw in zijn comments. “Mijn huwelijk voelt ineens niet meer zo belangrijk,” zei een ander.

Deze relatie tussen oprecht sexy en cringe in de voedselwereld gaat vaak veel subtieler in zijn werk. De creator @ohmontaine ging afgelopen jaar viral met zijn clips waarin hij relatieadvies geeft en anekdotes vertelt terwijl hij eten klaarmaakt. In zijn video’s staat hij voor zijn camera, leunend tegen het aanrecht, en praat hij terwijl hij hakt en fijnhakt. Meestal zegt hij niet eens wat hij aan het maken is.

Maandenlang werd hij bewonderd om zijn heldere geest en Jeremy Allen White-achtige uiterlijk, maar gedurende de zomer begon zijn reputatie te veranderen. Men werd achterdochtiger over hem, voornamelijk andere mannen – ze noemden hem een “enorme ‘kies mij, krijg ik nog een knuffel’-achtige” gozer, een “lopende rode vlag”. Dit wantrouwen zou voor een deel jaloezie kunnen zijn geweest. Montaine was (en is nog steeds) populair onder vrouwen en maakte content voor een vrouwelijk publiek. Maar in plaats van dat hij deze reacties van mannen negeerde en zijn foefje doorzette, besloot Montaine te reageren… met een rap.

“Step one, I never get tired of the hate. You gotta be good ‘fore you ever be great,” begint zijn nummer, dat in een video uit juli werd opgevoerd. “I know the hate comments only happened cause they board,” zegt hij in de volgende line, terwijl de lyrics in beeld verschijnen. Hij zegt niet echt “cause they bored” (omdat ze zich vervelen) maar eerder “cuh dey board”, wat door velen is geïnterpreteerd als woordgrap over de snijplank (cutting board) die meestal in zijn video’s te zien is.

Sindsdien is “cuh dey board” de voornaamste uitdrukking die met Montaine wordt geassocieerd. Als hij vroeger al haat van mannen kreeg, dan is dat nu nog tien keer zo erg. Er zijn tientallen video’s – waarvan er sommigen zelf ook miljoenen keren zijn bekeken – waarin er op de lyrics wordt gehamerd en ze belachelijk worden gemaakt. En hoewel Montaine nog steeds zijn typische content maakt terwijl af en toe op de drama reageert, en hoewel veel vrouwen nog steeds op dezelfde manier met hem om te lijken gaan, is zijn algemene reputatie op de app enigszins verzuurd: als je zijn naam opzoekt, gaat het grootste deel van de video’s over het nummer of bevatten ze anderzijds kritiek op hem. Met andere woorden, ook hij is cringe geworden.

Zodra Montaine het hele ding waar hij mee bezig was erkende, werd het duidelijk dat hij het voor het spektakel doet. Hij probeert sexy te zijn. En kijk, dat probeert bijna iedereen op het internet wel te doen, maar bij voedsel is al die extra show niet echt nodig. Cedrik Lorenzen en mensen zoals hij zouden gewoon video’s van zichzelf kunnen maken terwijl ze normaal koken en hun knappe gespierde zelf zijn, en de content zou waarschijnlijk nog sexier zijn. Het zou op de ware erotiek van eten zelf inspelen.

Montaine emuleert ongetwijfeld een beetje van Bourdain, en Bourdain probeerde vast op z’n minst (en slaagde erin) om cool te zijn. Maar hij maakte er nooit een punt van om zijn culinaire leven en zijn fysieke aantrekkelijkheid te combineren. Dat maakt ook waarom hij sexy was en waarom zoveel mannen zijn rol sindsdien hebben willen overnemen.

Nogmaals, veel vrouwen lijken deze overdreven voorstellingen van culinarie sexyheid effectief te vinden – misschien hunkeren ze in een ander deel van hun leven naar intimiteit. Maar of het deze subtielere video’s van een gozer die groenten snijdt zijn of het meer openlijk Magic Mike-plus-Top Chef-genre, de lijn tussen oprecht erotisch en pijnlijk opzichtig is dun, en je kunt niet makkelijk teruggaan als je hem hebt overschreden. Op een bepaalde manier is deze subtiele verdeling, nu sommige TikTokkers er mee aan de haal zijn gegaan, een stuk duidelijker.

