SpaceCadetPat is de nieuwe sheriff in het dorp van de hiphopvlog 

Je beseft het niet altijd, maar YouTube is misschien wel het allersickste antropologische project dat ooit heeft bestaan. Als je nagaat dat archeologen een volledige prehistorische dorpsstam kunnen reconstrueren aan de hand van één opgegraven vuistbijl, kun je je wel voorstellen hoe de tepels van de archeologen van over vijfduizend jaar zullen steigeren, als ze op een dag stuiten op alle miljarden uren aan youtubevideo’s uit de eenentwintigste eeuw. In deze rubriek selecteren we met wisselende frequentie een kanaal en bespreken we wat er zo fantastisch aan is.

Youtubekanaal: SpaceCadetPat



Wat is het: Het persoonlijke kanaal van Patrick Jansen, beter bekend als SpaceCadetPat, en nog beter bekend als de vaste videograaf van je favoriete rappers.



Hoeveel subscribers op het moment van schrijven: 2280



Waarom dit fantastisch is: Iedereen die ooit is meegezogen in het YouTube-algoritme rondom Nederlandstalige hiphop weet al een tijdje dat de dingen die Patrick maakt bij vlagen geniaal zijn. En dat is best wel gek, want hij doet vaak eigenlijk niets anders dan rappers filmen die onderweg zijn naar hun werk. En hoewel het werk wat deze rappers doen bovengemiddeld interessant is, weet iedereen die ooit in een trein heeft gezeten dat staren in de ogen van iemand die ongewild rondjes rijdt op het circuit van het kapitalisme geestdodend is. Zelfs in pole-position. Maar niet als Patrick ze filmt.

Neem als voorbeeld de tweedelige special die hij maakte toen Hef en Murda hun Bruin Brood album uitbrachten. Patrick verschijnt veel te laat op de set, terwijl hij nog dronken is en stinkt naar alcohol, en is van plan de twee rappers de hele dag te volgen. Ze zijn bij de radio, in de auto, in de binnenstad van Rotterdam, op een tankstation, in de club – praktisch de enige plekken waar je als zelfrespecterende rapper komt – maar de rode draad is constant het lapzwansengedrag van Patrick, en daarin zien we een ontwapenende en onbekende kant van Hef en Murda; hoe gaan zij om met een disfunctionerend aanhangsel met een camera in z’n hand? Antwoord: onvoorstelbaar goed. Jaloersmakend goed. Misschien juist omdat ze door stinkende randomstandigheden voor een keer niet helemaal zelf het middelpunt van de belangstelling zijn.

In dezelfde stijl heeft hij de afgelopen jaren van het leven van Jonna Fraser vastgelegd, ging hij regelmatig op pad met Mario Cash en was hij leverancier van een hele hoop iconische videofragmenten. Dankzij Patrick weten we dat producer Architrackz een van de grappigste mensen van Nederland is, en is de uitspraak “ik kom alleen naar Amsterdam Noord om bloemen te kopen voor m’n oma” standaard geworden in het vocabulaire van een hele hoop mensen die te lui of arrogant zijn om op het pontje te stappen.

Architrackz legt uit hoe je je oma het beste kunt verrassen

Patrick is geen nieuwe naam in het medialandschap, maar het is wel nieuw dat hij sinds kort voor zichzelf begonnen is. De meeste dingen die je tot nu toe van hem hebt kunnen zien waren in opdracht van een artiest of een label, maar op zijn nieuwe kanaal doet hij vooral wat hij zelf wil. Wat eigenlijk resulteert in behind the scenes beelden van behind the scenes beelden: de dingen die hij heeft gefilmd tussen het professionele filmen door. En dit is broodnodig.

Want in een tijd waarin gladgestreken documentaires en zoutloze vlogs standaard lijken in het marketingrepertoire van een artiest, zijn de vlogs van Patrick een verademing. Groots opgezette en bloedserieuze Hollywoodkaskrakers worden altijd beter als er vroeg of laat deleted scenes en een bloopercompilatie opduiken. En dat is eigenlijk wat het kanaal van Patrick in potentie kan zijn: de blooperreel die Nederlandse rappers die zichzelf te serieus nemen nodig hebben.

Op moment van schrijven zijn er vijf vlogs verschenen op het kanaal, vol met beelden van Jonna Fraser, Architrackz, de jongens van Black Acid, Bokoesam en Bokoedro verschenen. Het thema van elke video is chaos, en er zijn weinig dingen zo geruststellend om te zien dan dat je favoriete rapper ook geen idee heeft wat hij aanmoet met zichzelf en de wereld. Dus, like en subscribe, ofzo. Wat zegt Enzo Knol tegenwoordig?