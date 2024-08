Veganistische Shepherd’s Pie

Porties: 6-8

Voorbereidingstijd: 20 minuten

Totaal: 1 uur 45 minuten

Ingrediënten

1,4 kilo kruimige aardappels

Zeezout, naar smaak

Versgemalen zwarte peper, naar smaak

120 gram amandelroom, zonder suiker

120 gram plantaardige margarine

125 ml olijfolie, plus wat extra

360 gram shiitake, in plakjes

2 knoflooktenen, fijngehakt

2 selderijstengels, fijngehakt

1 grote wortel, in kleine blokjes

1 witte ui, in blokjes

450 gram vegan ‘gehakt’

15 gram verse tijm. Fijngehakt

30 ml tamari (een soort sojasaus, koop je bij de toko, maar we worden echt niet boos als je normale sojasaus gebruikt)

30 gram tomatenpuree

250 ml groentebouillon

130 gram doperwten, uit de vriezer

15 gram aardappelzetmeel, gemend met klein beetje koud water

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Pak een pan, leg hier de aardappelen in, zorg dat ze net onderstaan in een klein laagje water, voeg royaal zout toe en kook in 8 tot 10 minuten gaar. Laat de aardappelen goed uitlekken in een vergiet en leg ze weer in de pan. Voeg de amandelroom en 100 gram van de plantaardige margarine toe. Stamp nu tot een gladde puree. Breng op smaak met zout en peper en zet de aardappelpuree aan de kant.

2. Verwarm een flinke plens olijfolie in een koekenpan op een middelhoog vuur. Voeg de shiitake toe en bak mooi bruin in 5 minuten. Breng op smaak met zout en peper. Doe de paddenstoelen in een kom en bak nu de rest van de shiitake bruin. Als ze klaar zijn kunnen ze bij de rest in de kom.

3. Doe weer flink wat van de olijfolie in de pan en voeg de knoflook, selderij, wortel en ui toe. Bak tot de ui glazig is en de rest van de groenten beetgaar. Voeg nu het veganistische gehak’ toe en bak in 2 tot 3 minuten bruin. Roer hier de tijm en paddenstoelen door. Voeg de tamari en tomatenpuree toe en bak tot alle vloeistof is verdampt, dit duurt ongeveer 1 tot 2 minuten. Voeg de bouillon toe, breng aan de kook en laat het verdampen in ongeveer 2 tot 3 minuten. Breng op smaak met zout en peper. Roer er nu de doperwtjes door en het mengsel van aardappelzetmeel. Haal de pan van het vuur.

4. Giet de groentevulling in een ovenschaal. Verdeel hier gelijkmatig de aardappelpuree over. Leg hier stukje van de resterende margarine op en bak in de oven tot de bovenkant goudbruin is in ongeveer 35 tot 40 minuten.