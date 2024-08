Ik ben aantrekkelijk, waarom word ik dan toch zo vaak afgewezen?

In Vraag het VICE beantwoorden we, met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen, jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen. Wil je ook dat we je vraag beantwoorden? Stuur een e-mail naar djanlissa.pringels@vice.com.

Hoi VICE,

Volgens mij ben ik geen onaantrekkelijke man. Ik ben vrij lang en ik heb een slank postuur, met brede schouders. Ik ben relatief verzorgd, ik ga modieus gekleed en ik heb een eigen stijl. Verder ben slim, gepassioneerd, inlevend, begripvol, betrouwbaar en noem maar op. Genoeg kwaliteiten om een vrouw te kunnen vinden, zou je denken. Maar om een of andere reden loop ik altijd vast als ik iemand leuk of aantrekkelijk vind.

Al jarenlang krijg ik te maken met de ene afwijzing na de andere. Volgens mijn vrienden en huisgenoten komt dat doordat ik onzeker ben, want daardoor laat ik het niet merken als ik iemand leuk vind. Pas als ik zoveel gevoelens voor iemand heb ontwikkeld dat ik het niet meer voor me kan houden, zeg ik er wat over. Dan stamel ik iets als “ik vind je wel leuk”, of ik vraag twijfelend of ze een keertje met me op date wil. Op zo’n moment zit er zoveel druk en onzekerheid achter mijn vraag dat geen enkele vrouw het aanbod serieus overweegt.

Dat is lastig, want ik heb sterk het idee dat vrouwen wel van mannen verwachten dat zij als eerste duidelijk maken dat ze interesse hebben. Ik hoor ook veel vrouwen zeggen dat ze zelfverzekerde mannen aantrekkelijk vinden. Ook humor vinden ze belangrijk, maar eerlijk gezegd ben ik niet zo’n enorme lolbroek. Ik hou best van een grapje, maar ik heb een serieus karakter. Ik heb graag een gesprek met diepgang.

Hoe kan ik zelfverzekerd overkomen als ik in de praktijk juist steeds wordt afgewezen? Ik ben daarnaast ook nog eens bang dat ik gezien wordt als vieze man die maar op één ding uit is. Hoe vind ik de balans tussen respectvol blijven, maar tegelijkertijd op een zelfverzekerde manier aan iemand laten weten dat je diegene aantrekkelijk vindt?

Groetjes,

E.

Beste E.,

Om te beginnen: het is helemaal niet erg om (even) geen geliefde te hebben. Wereldwijd zien onderzoekers hetzelfde: jongeren blijven steeds langer single, een trend die al meer dan tien jaar zichtbaar is. In Amerika zou meer dan de helft van de jongeren geen vaste romantische partner hebben, en daar ook steeds vaker de voordelen van zien. En volgens een recent onderzoek kiezen vrouwen in Europa er bewust voor om langer in hun eentje te blijven. Tegelijkertijd blijven relaties wel nog steeds de norm. In Nederland geeft tachtig procent van de jongeren in een onderzoek aan dat ze het gevoel hebben dat de wereld vooral gericht is op stelletjes. Als het je vervolgens niet lukt om een relatie te krijgen, terwijl je dat wél graag wil, kan het je behoorlijk wat stress en frustratie opleveren.

Je begint je verhaal met een beschrijving van je uiterlijk en karakter. Als het gaat om de prille aantrekkingskracht tussen mensen speelt dat allebei inderdaad een rol, maar er zijn veel meer factoren die bepalen of een vonk uiteindelijk overslaat. Ook al heb je op papier “alle eigenschappen van een begeerlijke partner”, menselijke interactie is en blijft iets intuïtiefs. Daarom is het juist zo belangrijk dat die interactie natuurlijk en ongeforceerd voelt, en je die ‘checklist’ loslaat.

“Ik krijg die vraag ontzettend vaak tijdens trainingen, maar je kan eigenlijk niet zomaar samenvatten wat iemand (seksueel) aantrekkelijk maakt,” vertelt seksuoloog Yuri Ohlrichs. “Je kan wel een type hebben, maar er zijn zoveel verschillende dingen die iemand aantrekkelijk of juist onaantrekkelijk maken voor een specifiek individu. En vaak weet je juist niet wat jou zo aantrekkelijk maakt voor mensen.” Volgens Ohlrichs komt het vaak neer op chemie. Behalve uiterlijk spelen zaken als geur, stemgeluid en manier van lachen ook mee. Ohlrichs raadt het je aan om een keer aan je vrienden te vragen wat ze aan jou aantrekkelijk vinden. De kans zit er dik in dat je je nog niet bewust bent van wat jou een fijn persoon maakt om bij te zijn.

Er zijn een paar zaken waarop je kan letten als je iemand beter wil leren kennen. Om te beginnen is het belangrijk om niet teveel druk te leggen op het eerste contact. “Ga niet het gesprek in met het idee: kan dit een relatie worden?” vertelt Ohlrichs. “Zo zet je niet alleen jezelf onder druk, maar er bestaat ook een kans dat de ander dit voelt en daardoor juist dichtklapt.” Als je een ongedwongen gesprek kunt hebben, is er veel meer ruimte voor seksuele spanning en kan je elkaar de tijd geven om voor elkaar te vallen.

Ook is het goed om oprechte belangstelling te tonen voor de persoon die je leuk vindt. Dat is een manier waarop je je kan onderscheiden van andere mensen. En besef, zegt Ohlrichs, dat een romantische klik lang niet altijd gepaard gaat met aanzwellende violen en gouden licht, zoals je dat soms ziet in films. Sommige mensen hebben meer tijd nodig om te ontdooien, soms duurt het ook even voordat je comfortabel jezelf kunt zijn in het bijzijn van een ander.

Als je op een ongedwongen, natuurlijke manier een gesprek aangaat, waarbij je oog hebt voor de sociale cues van een ander en je oprechte interesse toont in iemands verhaal, dan hoef je ook niet te vrezen dat je, zoals je beschrijft, overkomt als een “vieze man”. “En als je daar toch bang voor bent, dan is de oplossing simpel: praat niet meteen over seks of over haar uiterlijk,” aldus Ohlrichs.

Daarbij vertelt Ohlrichs dat het cruciaal is om dicht bij jezelf te blijven: als je niet houdt van naar de kroeg gaan, dan moet je daar niet koste wat het kost tóch heen in de hoop iemand tegen te komen. “Er zijn genoeg andere manieren om met iemand in contact te komen,” vult hij aan. “Zolang je jezelf kan zijn en je daarbij ook je interesse in de ander toont, leg je meteen een veel betere basis voor een goede en oprechte connectie.”

Het klinkt als een grijsgedraaid cliché, maar: zolang je jezelf blijft, trek je mensen aan die goed bij je passen en met wie je een waardevolle band kan opbouwen. Daarbij is het vaak woest aantrekkelijk als iemand het zelfvertrouwen heeft om zichzelf te zijn. Wees dus niet te bang om jezelf bloot te geven, hoe griezelig dat ook is.

Wie zijn eigenlijk de mensen die jij benadert? Heb je met hen een natuurlijke klik? Of bekijk je hen met dezelfde droge, analytische blik die je op jezelf richt? Wanneer vind je iemand oprecht aantrekkelijk? En kan je inschatten wanneer iemand interesse in jou heeft? “Je kunt letten op de manier waarop het gesprek verloopt,” zegt Ohlrichs. “Als je een hoop vragen stelt, maar geen vragen terug krijgt, kan je er op dat moment vanuit gaan dat er nog geen romantische sfeer hangt tussen jullie.”

Laat je tot slot niet ontmoedigen door die afwijzingen. In de realiteit liggen grote liefdes nou eenmaal niet voor het oprapen. Het is doodnormaal om meerdere keren op je bek te gaan voordat je iemand vindt met wie het werkt. Het is vooral belangrijk dat je het luchtig houdt: ga mee met de flow. Zorg ervoor dat je fijne en ongedwongen interacties hebt, of daar nu een relatie, een vriendschap of gewoon een gezellige avond uitkomt.