O Arthur Baker Está com um Novo Projeto e Fez um Cover do Tom Petty

O produtor Arthur Baker tem um dom impressionante de dar o seu toque de Midas nos discos que ajuda a fazer. Afrika Bambaata, New Order, Bob Dylan e os The Martinez Brothers que o digam. Dois invernos atrás, durante suas viagens curtinhas para Ushuaia, na Argentina, e o clube DC10, em Ibiza, ele teve uma ideia: por que não remixar músicas clássicas do rock com as batidas dance underground? “Pense em versões da Claptone, da Hot Creations ou do Monkey Safari pra [Tom] Petty, Bob Dylan e [Bruce] Springsteen” é o jeito que Baker achou de descrever seu novo projeto, Sandbar, ao THUMP.

Baker então correu pro telefone chamar seu amigo Gregg Sutton, um músico bem versátil das antigas que inclui as habilidades “tocar baixo para o Bob Dylan, participar de uma turnê com o U2, trabalhar com o Lone Justice e compor para o Joe Cocker e o Sam Brown” no seu currículo. “Uma ligação pra Los Angeles depois, Gregg gravou os vocais e a guitarra no seu estúdio caseiro e mandou tudo naquela noite mesmo”, conta. O resultado foi um remix de “Won’t Back Down”, do Tom Petty, que foi coproduzido pelo Kaz James. E sim, é a mesma música que fez o Sam Smith ter que dividir os créditos da canção “Stay With Me”.

Videos by VICE

O remix de Baker veio junto com o clipe dirigido por Jaakko Manninen nas famosas colinas de Hollywood e mostra Sutton encarnando fortemente o Bob Dylan. A faixa vai sair em breve pela Baked Recordings e vai contar com remixes de RLP & SV, Life Exaggerated e Andrew Carra. E Baker também prometeu um disco novo, mas que só sai no segundo semestre.