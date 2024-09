Como Dançar num Clube, Segundo o WikiHow

O WikiHow tem todas as respostas. Se você quer se fantasiar de criança no Halloween ou saber como se comportar em uma boate gótica, a enciclopédia de comportamento crowdsourced tem o que você quer. Já passamos um bom tempo analisando os conselhos do site para pegar mulher na balada, e o exercício foi tão frutífero que resolvemos repetir a dose.

Você conhece a sensação: você está no clube com a música correndo pelas suas veias como antecipação líquida. Gelo seco, nuvens de fumaça de cigarro e partículas de Old Spice se misturam no ar e invadem suas narinas. Você quer se mexer, dançar na pista e manifestar a música pulsante em forma física, mas os seus músculos estão tensos, a sua testa está franzida e, em vez disso, você fica parado observando todo mundo, agarrando um copo de plástico com a sua mão pegajosa.

Videos by VICE

Mas esses dias acabaram. O WikiHow não tem só um, mas vários guias ilustrados sobre como dançar num clube. Como libertar o John Travolta preso dentro de você e fazê-lo abrir suas asas na noite. Dado o volume de guias existentes no site, considere o que postamos abaixo um resumo de todos eles, as melhores sugestões de uma série de listas. É assim que se dança num clube — segundo o WikiHow.

“Escolha o que vai vestir. Escolha roupas que você possatirar facilmente. Roupas com elasticidade, botões de pressão ou de amarrar sãomais fáceis de tirar, enquanto botões comuns e zíperes são mais complicados.Evite usar cremes, glitter etc, que podem sair no palco ou nos postes. Usesapatos antiderrapantes.”

PARTE 2: IMPRESSIONAR



Se dê um caloroso tapinha nas costas. Você conseguiu chegar na pista. Está totalmente preparado, vestido para impressionar, e agora tudo que resta para dominar são esses passos. O que você me diz, WikiHow?

“Ache um lugar na pista. Se você está com um grupo de amigos, deixe que eles o cerquem para que você não se sinta inseguro por estar sendo observado por estranhos. Permita que o seu corpo se mexa naturalmente com a música. Preste atenção ao ritmo da música que está tocando, e não tente dançar mais rápido do que a batida.

Comece balançando a cabeça no ritmo da música, mexendo-se de um lado para o outro.

Mexa os quadris para frente e para trás.

Dê pequenos passos de um lado para outro enquanto dança.”

“Se você está com um grupo de amigos, deixe que eles o cerquem para que você não se sinta inseguro por estar sendo observado por estranhos.” Por outro lado, se ser observado por estranhos é uma preocupação sua, talvez seja melhor não chegar num clube vestido como um recrutador australiano em meio à uma crise nervosa.

“Joguem suas bolsas no meio e formem um círculo de proteção ao redor.”

Quando o círculo de proteção estiver pronto, levante as mãos para criar uma concha protetora. Então, com as bolsas temporariamente protegidas dentro do círculo, mande alguém do grupo ir atrás de canudos, guardanapos ou pôsteres promocionais que possam ser utilizados para construir um telhado para o abrigo das bolsas.

“Faça o passo da palminha.

O passo da palminha é similar ao movimento de dois passos, mas usa os braços. Vá de um lado para o outro, batendo palmas quando chega a um dos lados. Tente bater palmas no ritmo da música.

Depois de dominar o passo da palminha, você pode torná-lo mais complexo incluindo mais movimentos. Tente dobrar mais os joelhos ou balançar o tronco junto com o movimento.”

É a sua mãe no coral da igreja, é o musical da escola, é o show do Cliff Richard num estádio de futebol… É o passo da palminha. Um movimento simples e elegante, que com certeza vai passar a mensagem: “Ei, posso ser velho demais para estar aqui, mas sei me mexer como um moleque de quatro anos”.

“Tente fazer o giro circular. Mantenha as mãos sobre a cabeça. Mexa seus braços em movimentos circulares no ar. Para incluir as pernas, dê um giro de 90 graus a cada círculo que fizer com os braços. Comece com o pé do lado de fora, para que o pé do lado de dentro fique parado na maior parte do tempo, como se você estivesse girando em torno dessa perna.

Cada giro segue um ritmo de dois passos. No primeiro, você pisa com o pé de fora; no segundo, você gira o pé de dentro. Os braços seguem um ritmo similar. A cada batida, seus braços devem completar a metade de um círculo. No primeiro, seus braços estão de um lado. No segundo, seus braços giram de volta para o começo.”

Certo, então mãos para cima da cabeça, braços se mexendo, fazendo um grande círculo no ar, e as pernas girando 90 graus toda vez que mexer os braços, mas mantendo o pé de dentro parado. Que diabos? Estou tentando fazer isso agora e pareço um furão que acabou de ser engolido por um urubu.

PARTE 4: ARRANJAR ALGUÉM PARA DANÇAR COM VOCÊ



Agora você está abalando, e as pessoas começaram a notar. Talvez você possa até ter uma chance de dançar com alguém. A questão agora é se aproximar de potenciais parceiras respeitosamente, mas sem hesitar em mostrar interesse. Consentimento é um assunto espinhoso, mas imaginamos que a comunidade do WikiHow vá ser mais do que delicada na sua abordagem.

“Dance enquanto se aproxima dela por trás. A sua aproximação deve ser feita de uma distância suficiente para que ela veja você chegando. Primeiro, dê um pouco de espaço, para que ela não sinta como se você estivesse tentando agarrá-la à força.

Algumas moças não gostam que se aproximem delas por trás. Avalie a situação e decida se é melhor se aproximar dela de frente.”

Segundo o cretino deste guia (uma mistura de Pinóquio com Bear Grylls), aparentemente, depois de escolher a sua parceira, a melhor coisa a fazer é imitar um tubarão num filme tosco e se posicionar sorrateiramente atrás dela. Ah, seu Don Juan, como você é safado!

“Espere que ela se aproxime de você. Se ela estiver interessada, vai se aproximar e começar a dançar empurrando você com o bumbum, rebolando ou encaixando os quadris nos seus. A maioria das mulheres dança no seu próprio ritmo, e por enquanto, aceite o tempo dela e a acompanhe. Cronometre os seus movimentos de quadris para que a dança seja confortável para os dois.”

Se ela estiver interessada, suas virilhas vão se atrair inexoravelmente uma pela outra, como ímãs carnais.

“Foque sua atenção nela. Não fique olhando para outras pessoas. Mantenha seus olhos focados no que está fazendo. Bons dançarinos estão ali para serem vistos, não para ver.

Use acessórios para facilitar a tarefa. Você pode usar um capuz, óculos escuros ou a aba de um fedora.”

Leia esse item. Se você é homem, há uma recomendação para usar um fedora para ajudá-lo a focar na pessoa com quem você está dançando. Outras opções incluem usar esquis para evitar que você saia andando com outra pessoa ou morder uma bola de críquete com força para evitar conversar com a pessoa errada.

PARTE 5: PARTIR PARA A ESFREGAÇÃO



Certo, então agora você é oficialmente o dançarino mais foda do clube. Como numa música terrivelmente datada dos Beach Boys, conseguiu até uma garota para ficar do seu lado. Todo mundo te ama. Mas espere aí! E se aquela mina muito gostosa ou aquele boy magia quiser se esfregar em você? Como você vai fazer isso? Não precisa mais procurar.

“Se ela mostrar interesse, coloque as mãos na cintura ou nos quadris dela. Comece a balançar de um lado para o outro fazendo um oito, com os joelhos ligeiramente dobrados, ou use um movimento simples, de um lado para o outro.”

É isso aí, seu safadinho. Você se posicionou atrás dela com sucesso e agora, se ela estiver a fim, pode colocar suas mãos na cintura dela e começar a se mexer como se estivesse fazendo um oito. Isso está ficando sexy. Está rumando para onde eu acho que está?

“Se a música acabar e você quiser continuar dançando com ela, pergunte se ela gostaria de dançar de novo. Lembre-se que o grinding não é uma dança tradicional, e é improvável que você vá ter uma “parceira” para a noite inteira.”

Vocês estão cara a cara. É isso. A atração entre vocês é incrível. Não tem como negar. Funcionou! As horas no WikiHow, filmar você mesmo dançando, escolher a roupa perfeita, jogar a sua bolsa no meio de um círculo protetor — tudo valeu a pena. Você sonhou com o que está prestes a acontecer. Os momentos que antecedem o que vai acontecer te matam de ansiedade, mas você fica firme, cheio de expectativas. Finalmente. Chegou o momento. Vocês dois estão prontos. Você respira fundo e…

Junte-se a um trenzinho. É um grupo de pessoas se esfregando juntas, geralmente uma mistura de homens e mulheres. É comum ver duas mulheres fazendo “sanduíche” com um homem nesses trenzinhos.

Ah! Pronto! Os frutos do seu trabalho e o ponto culminante de qualquer noite boa dançando em um clube. Um bom e velho trenzinho, indo para longe, até onde os olhos podem ver. Ah, que noite! Que época para se estar vivo!

É fácil assim.

Para mais dicas, siga o Angus no Twitter.

Tradução: Fernanda Botta

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.