Lenda do ​Drum and Bass Britânico, dBridge Lançou um EP de House sob o Nome Velvit

A influência do dBridge (também conhecido como Darren White) na club music do Reino Unido é resultado de uma longa relação com o breakbeat e o experimental. Como cabeça de chave do super grupo de drum and bass Bad Company UK, um dos primeiros defensores do legendário selo de drum and bass Renegade Hardware e chefe da sua própria label Exit Records, dBridge mudou toda a perspectiva da geração britânica desse gênero.

Aliás, alguns integrantes dessa geração (Alfie e Nick of Dusky) deram uma puta ajuda pra trazer a identidade musical do dBridge, oferecendo sua gravadora 17 Step como lar do EP Be So Cruel, lançado essa semana e sob a outra alcunha do produtor, Velvit.

“Darren tem um estúdio no mesmo complexo que o nosso e a gente tem trocado faixas há um tempo, então foi muito natural pra 17 Step quando o selo começou a funcionar e ele passou a experimentar com o house e o techno usando o nome Velvit”, explica o duo. “Como fãs de drum and bass, sempre admiramos a integridade e qualidade de suas produções como dBridge e o material do Velvit manteve isso enquanto abordava o house e o techno de um outro e único ângulo”.

A música “No Excuses”, extraída do EP, que você pode ouvir acima, mantém a estética da house music das pistas, mas com uma batida mais quebrada que faz alusão ao funk britânico. “A faixa tem alma e muita profundidade musical, grande parte graças aos vocais sensacionais do Steve Spacek”, explica Dusky. “Também traz uma qualidade na produção e uma vibe mais relaxada que você espera do Darren”.

Ouça o EP completo aqui.



