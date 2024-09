Assista a Natalie Portman estrelar no clipe novo do James Blake, “My Willing Heart”

O James Blake lançou na segunda (20) o clipe de “My Willing Heart”, do seu álbum de 2016 The Colour in Anything, estrelando a atriz Natalie Portman. A vencedora do Oscar está grávida de sua segunda filha no clipe, Amalia, que nasceu em fevereiro. As imagens remetem à beleza monumental da maternidade.



O clipe apresenta imagens alternadamente íntimas e surreais de Portman debaixo d’água e em um quarto. Ele foi dirigido pela cineasta americana Anna Rose Holmer, que virou cabeças com seu filme The Fits ano passado. O primeiro filho de Portman, um menino de cinco anos chamado Aleph, também faz uma breve aparição no vídeo.

Blake trabalhou em dois dos maiores álbuns de 2016, Lemonade, da Beyoncé, e Blonde, do Frank Ocean. Ocean incluiu a faixa “I Never Learnt To Share” na sua lista de músicas favoritas de todos os tempos, que teve mais alguns outros inovadores da música eletrônica.

Blake lançou The Colour in Anything em maio, e “My Willing Heart” foi escrita por ele e Frank.

“Dirigi um vídeo com a generosa #NataliePortman para uma música etérea do @jamesblake sobre amor + maravilhamento. Filmado pela brilhante #NatashaBraier.

