MIXED BY de James Zabiela

O inglês James Zabiela é conhecido por suas mixagens fodas, com uma técnica bem trabalhada e ambiciosa, mas ele curte também um vinilzão. Quando pedimos ao James uma mix, ele acabou nos mandando a segunda edição de uma série em quatro partes chamada Quantity — e como se não bastasse, o cara também mandou alguns remixes da sua coleção de discos de porão, herdada de seu pai. O mix inteiro, além de ser muito fofo por lembrar do seu pai, é muito nostálgico, como ele mesmo admite. Captando sons da sua infância, James entrou num túnel do tempo, como a Fatima Yamaha em “What’s A Girl To Do”, a última faixa do mix.

Dá uma ouvida no primeiro mix aqui.

Videos by VICE

Lista das faixas:

Intro ‘Bleak Future’

Hugo Barritt – Penumbra (Tuff City Kids TDK 90 Mix)

Kerri Chandler – Return 2 Acid [Large Music]

Andraes Gehm – Grounding Your Mind [Stealth Mission]

Omar S – This Muthafuk’ka (FXHE Music) / Birdman – The Critic

Stojche – Codex 2 [DMK]

Delano Smith – A Tale of Two Cities (Efdemin Mix)

Jeff Rushin – Infiltrate [ON Records]

NIBC – Love Lesson (Hans Berg Remix) [Trunkfunk]

Trevino – Eclipse [Klockworks]

Palace – Codex [Hot Haus]

Bicep & Hammer – I Believe / Planets Come & Go

Fatima Yamaha – What’s a Girl To Do [D1 Recordings]

James Zabiela está no Facebook // Soundcloud // Twitter