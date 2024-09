Shlohmo Segue Rumo à Escuridão em seu Novo Álbum, ‘Dark Red’

Dizer que Henry Laufer, mais conhecido por seu alter ego de DJ/produtor, Shlohmo, teve uma carreira diversa e progressiva até agora seria chover no molhado. Vindo de Los Angeles, essa metrópole onde as aspirações artísticas parecem estar no ar e lugar no qual rola uma potente união entre hip-hop-barra-música-eletrônica (ou seria o contrário?), a carreira de Laufer parece ter tido uma pá de abordagens.

Seu LP de 2011, Bad Brains, foi uma mistura de exuberantes tons abstratos, o tipo que vaza e flui entre o pacífico e o frenético. No ano seguinte, um remix de Jeremih “Fuck U All The Time” levou a uma série de colaborações com o cantor de R&B e colocou Shlohmo ao lado de produtores como Cashmere Cat, Ryan Hemsworth e Kastle, fazendo um future mix de hip-hop e beats dançantes. Ele produziu uma faixa para Banks e por meio do seu selo Wedidit, Laufer defendeu RL Grimes/Clockwork e Groundislava, artistas ansiosos por sair fora do rótulo de DJs.

Mudando levemente de rumo em seu novo álbum, Dark Red, que acabou de ser lançado pela True Panther/Wedidit, nós ouvimos Laufer atraindo seus ouvintes a vales de som mais obscuros, menos focados na balada, enquanto o produtor mergulha em tons mais assombrosos, um mix em espiral que tende ao IDM. Mesmo uma breve olhada em vários títulos de faixas (“Falling”, “Descent”, “Remains”, “Meet Ur Maker”), refletem os temas centrais do do disco que são justamente morte e desespero. Cada faixa desmonta os momentos que cercam o final da vida; não é, nem de perto, uma audição tranquila.

A faixa que abre o disco, “Ten Days of Falling”, é conduzida por grunhidos esparsos e ruídos, construindo um nível de tensão que Laufner vagarosamente decifra através das progressivas onze faixas do disco. É seguida pela supracitada “Meet Ur Maker” que alivia moderadamente o ânimo em uma melodia tranquilizadora junto a sintetizadores ocos – elementos que são gentilmente abandonados enquanto o produtor se afasta completamente para um arranjamento de bips eletrônicos mais perturbadores. Faixas como “Buried” e “Emerge From Smoke” começam pequenas, ambas gradualmente crescendo a níveis de alta pressão. Parece que o produtor está colocando todo seu peso em seu peito, apenas brevemente se soltando para seguir em pausas mais leves e melódicas. “Slow Descent” leva as coisas para um caminho quase 100% IDM, com breaks à la Aphex Twin e sintetizadores cinematográficos. “Apathy”, uma colaboração com o membro do coletivo Wedidit, D33j, é o mais perto que a primeira metade do álbum chega a Shlohmo 1.0, com um estilo mais etéreo, com a mais leve sugestão de vocais humanos. “Relentless” encontra o artista num patamar Hudson Mohawke de drama.

Laufner em si descreve Dark Red como “se Electric Wizard tentasse fazer um disco de R&B, ou os caras do Boards of Canada encontrassem o Burzum ao lado do rio estige”. Claramente, suas influências artísticas e suas intenções são vastas e complexas – death metal norueguês, downtempo, mitologia grega -, mas levemente conflitantes. Shlomo não tenta fazer o álbum fluir facilmente ou uniformemente. É como se ele quisesse que a experiência da audição (como a vida ou a perda dela) fosse uma espécie de luta trabalhosa, embora ao final, linda.

