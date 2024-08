Cum să ai un profil de agățat mai puțin dubios

În urmă cu câteva săptămâni, prietenul meu Mike Amory a postat o captură de ecran pe social media. Fusese respins pe OKCupid. Femeia care l-a refuzat nu a dat bir cu fugiții. Nu au existat nici scuze politicoase sau cuvinte agresive. În schimb, i-a trimis un mesaj. În mesaj, ea i-a explicat că, deși nu e interesată de el, crede că Mike pare drăguț și a vrut să-i ofere niște sfaturi despre cum să-și îmbunătățească profilul. Deși cei doi nu s-au potrivit, poate sfatul ei îl ajută să întâlnească pe altcineva.

„Chiar eram curios să văd ce crede”, mi-a spus Mike când am discutat despre asta. „Întâlnirile online sunt absurde și am admirat sincer sfaturile prompte pe care mi le-a oferit. Am fost foarte dezamăgit când am încercat să-i răspund și am văzut că mi-a dat unmatch. Aparent, avea un motiv întemeiat.”

Videos by VICE

Mike este un practicant de stand-up și editor la un site popular de satire pentru care mai contribui și eu ocazional. Comedia lui este ezoterică, autoironică și brutal de onestă. Deși stilul lui de a scrie i-a adus un succes viral, nu i-a mers prea bine în lumea Tinder-ului și pe OKCupid. A ieșit la câteva întâlniri, dar niciuna nu s-a transformat într-o relație de durată. Ăsta este unul dintre motivele pentru care Mike a fost dispus să primească sfaturi de la o străină din online.

Postarea lui Mike mi s-a părut hilară într-un fel dezastruos. Tot insista că fata a fost drăguță și i-a făcut o favoare. Dar chiar și dacă intențiile ei au fost bune, cred că toată faza a fost de-a dreptul crudă. Cât de arogantă trebuia să fie persoana asta ca să-mi respingă prietenul și apoi să-i ofere sfaturi? A fost cumva oferta ei începutul unei țepe elaborate sau o comedie romantică prost scrisă? Cui i se poate întâmpla așa ceva? Cu toate astea – ca orice alt prieten bun – reacția mea inițială a fost să fac mișto de Mike că a atins un nou nivel de eșec romantic. Dar când m-am uitat pe profilul amicului meu, mi-am schimbat părerea.

Mike este un tip inteligent și sensibil. Este extrem de direct pe profilul lui când scrie despre probleme de sănătate mintală și cum au contribuit ele la percepția sa despre lume. Sinceritatea este cumva drăguță, chiar dacă e extrem de intensă, dar toate motivele pentru care ar fi un partener bun sunt acolo. Poate Mike nu avea nevoie decât de niște sfaturi.

În loc să-mi tachinez prietenul, am decis să fac ceva mai bun. Cu permisiunea lui Mike, am discutat cu o super-echipă de experți pe întâlniri, inclusiv un guru de styling, un autor pe teme sexuale, un expert în relații și o dominatrix, ca să analizăm profilul lui și să-i oferim sfaturi despre cum ar putea să-l îmbunătățească. Poți găsi întreg profilul lui Mike aici. Citește ce au avut ei de spus mai jos.

Peter Nguyen, stilist profesionist

Am cerut unor prietene de-ale mele să se uite la pozele și profilul lui Mike și să-mi spună care au fost primele lor impresii. Au fost destul de universale: arată de parcă pute, ca și cum ar fi șomer sau ca și cum încă mai locuiește cu părinții. Adevărul trist este că judecăm totul după prima impresie. Jobul meu ca stilist este să ajut să controlez acele prime judecăți, dar nu într-un mod neautentic, ci ca exteriorul să fie în concordanță cu interiorul. Câteodată îi învăț pe clienții care caută să-și îmbunătățească stilul despre conceptul de ROI (Randamentul Investițiilor) al Îmbunătățirii de Sine. Cu cât este mai rapidă și mai ușoară rezolvarea, cu atât va fi mai mic impactul pe care-l va avea asupra vieții tale. O rezolvare mai anevoioasă? Impactul va fi mai mare. Uite niște recomandări cu care care aș începe la Mike.

ROI mic (rezolvări rapide pe care le poate face weekendul ăsta)

Să se tundă și să folosească zilnic produse pentru păr / să îl pieptene ca să evite look-ul ăla de „abia m-am dat jos din pat”.

Să-și îmbunătățească selfie-urile. Mike are tendința să se fotografieze direct sau de jos, lucru care nu-l favorizează.

Să-și curețe barba. Părul de sub barbă îi accentuează gâtul mare și-l face să pară neîngrijit. În combinație cu părul și hainele, ăsta este motivul principal pentru care multe femei, cărora le-am arătat pozele, mi-au spus că arată ca și cum ar puți.

Să folosească mai degrabă cămăși cu nasturi în locul tricourilor mulate. Pentru cei mai plinuți, cămășile cu guler le încadrează mai bine gâtul, spre deosebire de tricourile care se mulează pe corp și creează cute în locurile în care nu vrei să atragi atenția.

ROI mediu (rezolvări care pot dura până la trei luni)

Schimbă-ți garderoba cu haine mai clasice, în culori uni. Este clar că Mike are multe interese „tocilare”, care sunt foarte cool. Dar nu trebuie să te îmbraci ca un tocilar tot timpul.

Să pună pe cineva să-i facă poze noi care să-i arate noua frizură și stilul. Femeile pot să-și facă mai bine selfie-uri, dar ca bărbat trebuie să pui pe altcineva să-ți facă pozele. Știu, este nedrept, dar bărbații câștigă mai mulți bani. Viața este nedreaptă din mai multe puncte de vedere.

Să-și refacă profilul, în așa fel încât să arate cum ar fi să ieși la întâlnire cu el. Am citit profilul lui Mike de vreo patru sau cinci ori și, sincer, tot nu înțeleg exact cum ar fi să ies cu el. E clar că e amuzant și are glume bune, dar trebuie să îți imaginezi un profil care să atragă genul de femei pe care le caută el.

ROI mare (rezolvări pe termen lung – cel puțin șase luni)

Să slăbească. Un alt adevăr inconfortabil pe care-l spun clienților mei: cel mai tare „truc” pe care-l poți folosi este să fii într-o formă mai bună. Vei arăta mai bine și cu haine, dar și fără. Va fi mai ușor și la cumpărături. Încrederea în sine se va îmbunătăți. Hormonii și libidoul la fel. Oamenii te vor considera mai atrăgător. Ca tip care a pierdut el însuși 30 de kilograme, am experiență în cat de mult ți se poate schimba viața ulterior, și nu numai când vine vorba despre întâlniri.

Deci, oamenii îți spun că ești intens. Doamne! Dar ce-ți spun pe la spate? Chiar și dacă asta e adevărat, nu aș pune așa ceva pe profil. Și-n plus, primul lucru pe care l-ai scris acolo – că ești „pasionat de lucrurile în care crezi” scoate în evidență fix asta. Apoi pui imediat frâna. Sunt pasionat. Ok, Ok, ai dreptate…

Și de ce folosești cea mai proastă poză cu tine ca imagine de profil? Arăți trist și plictisit. Pe bune, arăți chiar drăguț în orice ALTĂ poză. Dar dacă tot îți criticăm pozele, ai nevoie de cel puțin una făcută de un fotograf relativ decent, cu o cameră bunicică. SAU una care să arate o versiune mai cizelată a ta. M-am prins de ce fel de estetică ai. Dar, te rog, hai să nu-ți vedem părul sălbatic măcar într-o poză.

Mike, hai să fim sinceri! Ai 27 de ani și cauți femei cu vârsta cuprinsă între 21 și 28 de ani. Semnal de avertizare. Ești „dispus” să ieși cu fete (și da, practic sunt încă fete) chiar de 21 de ani, dar numai cu un an mai în vârstă ca tine? Iisuse! Schimbă și tu la 25-35 de ani! ACUM!

În primul rând, Mike pare distractiv, inteligent și are foarte mult păr. Îmi place că umorul și sinceritatea lui apar pe profil. Prima sugestie ar fi să elimine orice mențiune despre Pengy. Din păcate, nu este nimic sexy la adulții care își țin animalele de pluș pe pat. Din experiența mea, este mai bine să lași oamenii să te cunoască înainte să le arăți jucăriile tale de pluș și hobby-urile (spune femeia care-și petrece o bună bucată de timp fotografiind o figurină G.I.Joe).

În al doilea rând: poți să tai Waifu din poza aia făcută la mișto? Nu sunt sigură că toată lumea va prinde gluma. Părul lui Mike este incredibil și arată drăguț acolo, deci atenția ar trebui să fie îndreptată către el. Apoi, aș elimina poza cu sigur, sunt disponibil pentru sex. Știu că ar trebui să fie amuzantă, dar a) unghiurile de jos nu sunt flatante pentru nimeni și b) când femeile văd cuvântul „sex” pe un profil de dating – chiar dacă e doar la mișto – se alarmează. Același lucru este valabil și pentru menționarea vremurilor mai puțin bune. Mai degrabă ai vorbi despre cum depășești problemele și faci față provocărilor. Deși îmi place că Mike este foarte sincer și deschis, trebuie mereu să ai un discurs pozitiv.

În ultimă instanță, poza cu gluga (costum de insectă?) din plastic alb (?) și cu sabia laser trebuie să dispară. Nu sunt sigură ce se întâmplă în poza aia și nici nu știu dacă vreau să aflu.

Michael Orlando, producător

Mike pare un tip super dulce și nu doar din cauză că avem cel mai comun nume nord-american posibil. Profilul lui pare foarte sincer și scris din inimă. Toate informațiile de pe el ar fi grozave și interesante de discutat la o primă întâlnire. Dar, în primul rând, trebuie să ajungă acolo. Cred că Mike ar avea mai mult succes pe o aplicație care necesită mai puține informații, dar care i-ar arăta în continuare personalitatea (cum ar fi Hinge). Aș renunța total la secțiunea despre animale de pluș. Poate ar fi mai bine să păstreze asta pentru mai târziu… și, deși sună de căcat, să pună o poză cu el care să arăte cea mai încrezătoare versiune a lui. Nu trebuie să fie în costum sau să un portret forțat. Dar să poarte ceva drăguț, în care se simte încrezător și confortabil. Poate să fie doar cu el sau să includă și prietenii. Cred că cheia este ca Mike să obțină o întâlnire și apoi să preia totul de acolo. Dar trebuie să treacă de primul pas.

Lane Moore, gazda Tinder Live/Autor al How to Be Alone

Mă ocup de propriul spectacol de comedie, TinderLive, de cinci ani. Am mers în turneu cu el, deci am văzut mai multe profiluri de căcat decât oricine altcineva de pe planeta asta. Am o secțiune pe pagina mea de Patreon, unde mă ofer să te ajut să-ți aranjezi profilul, pentru că eu cred că mulți bărbați sunt băieți buni, dar habar nu au cât de urât arată profilul lor. Este incredibil cât de nasoale sunt unele profiluri, chiar și cele ale unor amici de-ai mei. Pentru început, te rog să-ți completezi biografia. Este o adevărată nebunie câți tipi nu pun absolut NIMIC acolo… Dar ok, sincer, profilul lui Mike este grozav. E făcut cu cap și a investit mult timp în el. Nu mai am altceva de adăugat, dar cine e persoana care ți-a trimis mesajul ăla?!

Articolul a apărut inițial pe VICE CA.