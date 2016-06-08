Семейство Кардашян – моя прекрасная, мрачная и извращённая фантазия

Фото Ким Кардашян от Юргена Теллера. Фото женщины, смотрящей на фото Ким Кардашян от Юргена Теллера на парижской фотовыставке от Мигеля Медина

Десятая серия, одинадцатого сезона Семейства Кардашян – такой себе американский ералаш для крашеных и увлажнённых, со сценами лёгкого насилия со стороны родственничков, и маниакального поклонения салатам и тщательному освещению.

Крис и Ким стоят возле дверного проема, разговаривая о каком-то итальянском мраморе, который пропал без вести. Крис одета в стиле Чарли Чаплина. На Ким – блестящее золотое колье, которое выглядит так, словно создано из костей рыб. Она очень беременна. Её волосы уложены идеально.

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Ким: Знаешь, что меня бесит?

Крис: Что???

Ким: Ты забрала у меня десять мраморных плит. Поэтому я либо должна докупить семь мраморных плит, либо я должна поменять всё в двух ванных комнатах. Я не могу позволить, чтобы мой целый дом был в одном мраморе, а две ванные комнаты – в другом.

Крис обещает ей, что вернёт точно такой же. Ким отвечает ей, что чёрта с два, потому что такого мрамора нет в Америке. Ким предлагает ей один миллион долларов, если Крис это удастся. “Это не просто мрамор Калакатта, это золотой Калакатта, и его производят только в Италии”. Они уставились друг на друга. Затем следует ряд нервных подёргиваний головой. Ким облизывает свои губы так сильно, как будто реально умирает. Обе выходят из комнаты.

Я посмотрел все серии этого телевизионного шоу, большинство из них даже по нескольку раз. Я смотрел дополнительные серии, двойную серию пышной свадьбы. Часами и днями я смотрел на людей на заднем сиденье Rolls Royce, которые пялятся в свои телефоны, рассматривают кресла от Jean Royére, или извиняются перед кем-то; на людей, которые перебрасываются притворными аргументами насчёт неуважительного отношения, всё время потягивая холодный кофе; на людей, которые произносят согласные звуки с такой отчетливостью как-будто они по слогам заполняют кроссворд; на людей, которые явно в бреду и невменяемости, в частности, что касается ландшафтного дизайна; на людей, которые никогда не делали доброе дело, которые никогда не были известны за свои благие деяния, если только такие деяния не совпадали с выпуском нового аромата.

Вот краткие описания серий первых двух сезонов с Википедии: “Кортни и её драматичные отношения”; “Брюс переживает кризис среднего возраста”; “Кортни, Ким и Хлои едут в Мексику”; “Ким снимается в сексуальном календаре”; “Ким борется против Кортни и Хлои после своей покупки Bentley”. Имена их дружков меняются, но тематическая основа шоу одна и та же девять сезонов спустя. Этот телесериал, как фальшивое домашнее кино. Оно лихорадочно-тоскливое в своей банальности. Не в такой как у вас, но настроение то же. Их жизнь – это как инсценировка, того, что они живы. Ваш WiFi перестает работать. Тайга сваливается с неба во время их поездки на Сент-Барт. Какая разница, когда вы об этом думаете?

Это семейство – вездесуще. Иногда кажется, что их жизнь постоянно и вечно повсюду: от супермаркетов, и до суперкубков. Многих это уже достало. Вероятно, это уже достало кого-то из ваших родственников. Опять у них кто-то забеременел. Они поженились снова. Лукавые заявления Кортни о её дружественной связи с Бибером, когда он в камуфляжной куртке с лоснящимся лицом и она в облегающих штанах вышли из ночного клуба и исчезли в чёрном внедорожнике. Кайли оставляет свои каракули “Кайли была здесь” на анонсе о выходе нового альбома Канье. Хлои выходит замуж за одного баскетболиста, а встречается с другим. Первый чуть не умирает. Они пытаются разрулить это дело. Ким делает популярными селфи. Экс-бойфренд Ким начинает встречаться с двойником Ким. Хиллари Клинтон позирует для фото с Ким и Крисом. Рост Кендалл почти 6 метров. Кейтлин Дженнер взорвала вашу ленту новостей.

Они несуразны. Но они довели свою несуразность до полного апофеоза.



И тем не менее, я хочу ещё больше. Мне их всё мало и мало. В царстве людей они занимают место громадных, заполненных коллагеном, мишеней вашего презрения. В славе ради одной славы им нет себе равных. Они непобедимы. У них иммунитет против ненависти. Их нельзя остановить. И я откровенно и искренне люблю их.

Неужели мы склонны приписывать весомые философские значения самому пластмассовому дерьму нашего времени? Неужели мы хотим находить смысл в мимолётной поп-культуре? Ладно, может немножко и я так иногда думаю. На самом деле, они несуразны. Но они довели свою несуразность до полного апофеоза. Быть настолько последовательным в своей беспардонности, медленно катя свой Maybach сквозь толпу папарацци, морщинистых белых людей, статусов на Facebook мол “Куда котится Америка?”, и ни на йоту не сбиться с пути. Я готов ехать с ними на переднем сиденье.

Мне нравится, что они украли понятия “тщеславие” и “высокомерность” у того типа людей, которые любят разбрасываться этими словами, чтобы высказывать скрытные расистские суждения о чёрных защитниках в футболе, и преобразовали их в новые мощные понятия. Эти девушки хотят быть не только сексуальными для миллионов людей, но и также не боятся быть некрасивыми перед публикой. Посмотрите минут 15 их шоу: вы убедитесь как беспощадно обличает их несовершенство яркий свет и высокой четкости камера.

Мы видели их больными, беременными, покрытыми пятнами, с неравномерно проступившим автозагаром, с похмелья, с гнойными прыщиками на щеках, в розовых буграх от комариных укусов на голенях. Крис, которая говорит о необходимости лазерного удаления варикозного расширения вен под её коленями. Мы видели их на мрачных фотографиях в таблоидах, на мемах “на ком лучше сидит платьице”, дебаты на тему пластической хирургии “до и после“, увеличение губ, насколько настоящие её сиськи, а задница вообще реальная. Мы видели Ким в ужасе, задумчивую, нервную, умоляющую Ray J кончить, умоляющую Ray J, чтобы дать ей кончить, её расширенные поры, её опухшие ноги во время беременности.

Просто потому, что мы стареем ещё не означает, что мы должны прекратить пытаться трахаться. Будь всегда секси. Сделай ещё один миллион.



Крис перечисляет все свои пластические операции с такой лёгкостью как кто-то листает странички с визами в паспорте. Кайли, которой 18, недавно призналась, что ввела искусственные наполнители для губ. В книге о селфи Ким “Селфиш”, на 39 страницах обнажённые фото. Одну селфи она подписала так: “Я не собиралась включать их в книгу, но после того, как я увидела их в Интернете, после взлома iCloud. Я не сержусь на них. Ржунимогу!”. Не может быть никакого скандала, там, где нечего скрывать, нечего взламывать, когда вся ваша жизнь как на ладони со времён, когда вас ещё не было и в планах.

При всём количестве беременностей, “Семейство Кардашян” никогда не пытается превозносить идею Материнства, как великолепие человеческой жизни. В этом деле они выглядят крикливыми и смехотворными, размещая фото после беременности. “Как я вернулась в форму”, обновления о потере веса, #squadgoals, #revengebod, “В Новый год – Новая Ты”. “Если мы не преображаемся, мы киснем”, – так они говорят нам. Просто потому, что мы стареем ещё не означает, что мы должны прекратить пытаться трахаться. Будь всегда секси. Сделай ещё миллион. Ранее в этом сезоне, когда Кортни сказала Ким и Хлои, что она не концентрировалась на развитии своего мобильного приложения, потому что она была занята своими детьми, Ким сказал: “Ну и что. У каждого в жизни есть ребёнок, и все работают как минимум на десяти работах”.

Перефразируя Алекса Паппадемаса, это либо самое ужасное шоу, либо прекрасное произведение искусства. Я не совсем уверен.

Ким редко даёт интервью, её ответы кажутся прошитыми либо под продажу продукта или настроения; она делится информацией только через страдальческий взгляд в воскресенье вечером и предательски поглядывая через плечо на свою титаническую задницу. Но, в некотором смысле, признав, что она является подотчётной обществу, её можно интерпретировать так: каждый “лайк” – это валюта, каждый подписчик – тоже валюта, она является более честной, чем кто-либо другой в нашем обществе. Это ж надо отважится на 448 страниц медитаций на бровях, шоу о шкафах и полном игнорировании других людей – Instagram заполнен фотографиями людей, фотографирующих вас, в то время как вы фотографируете себя – такое может только слабый, отчаянный, настоящий человек, готовый к тому, что его будут потреблять таким образом. Такой человек в равной мере и любимый и раздробленный на клочья. Селфи – это как игра в “правду или желание” – когда выбираешь и то и то сразу. Это и признание и провокация. Признание нашей субтильности и нашей колоссальной красоты. Купля и возврат сразу. Наша нужда быть огромным, безупречным и важным.

Делает ли это их аферистами? Дураками? Жуликами? Не думаю. Разве в нашей жизни всё по-другому? Вечно роскошные в социальных сетях, измученные и бледные на заправочной станции. Все эти диеты, которыми мы делимся с миром, пробежавшие нами километры, наши амбиции, попытки выглядеть героями, мятежниками, наши жалкие обиды на общество. Что каждый из нас делает перед зеркалом? Мы все рассказываем одну и ту же ложь, но некоторые из нас просто умудряются делать это на телевидении.

Я не думаю, что Кардашяны пылают желанием вдохновлять нас. Я не думаю, что у них есть даже малейшее желание к совместной жизни с земными формами жизни. Но так случилось, что они превратили в культ одевание перед зеркалом. Они достали ваши самые потаенные и позорные представления о себе из гниющих пещер MySpace и возвысили их. Если просмотр видеоурока Кайли Дженнер о том как рисовать себе губы заставит какую-то одинокую и пострадавшую девушку почувствовать себя Еленой Прекрасной под экстази, то флаг в руки Кайли в её кампании на пост президента. Я надеюсь, что Кайли подпишет селфи, которое она сделала в ванной комнате отеля: “кандидат на пост вице-президента”, а скриншот переписки в 3 часа ночи с чуваком, который бросил её в средней школе: “начальник моего штаба”.

И что такое скромность, как не приказ общества тихонько посидеть и передохнуть от чувства своей клёвости?