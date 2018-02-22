Open Thread – площадка, на которой редакция Waypoint говорит об играх и других интересующих нас вещах. Именно здесь вы увидите, как мы болтаем об играх, музыке, фильмах, сериалах и даже спорте; также мы приглашаем поучаствовать в обсуждении вас.

В течение трёх часов самым популярным видео на YouTube был ролик с дурацкой теорией заговора, утверждавшей, якобы учащийся, ставший жертвой расстрела в старшей школе в Паркленде (Флорида) на прошлой неделе, был кризисным актёром, человеком, которого нанимают для продвижения неких политических взглядов на телевидении. YouTube заявил Motherboard, что видео было удалено из популярных, «как только им стало известно об этом видео». Но неудивительно, что это видео быстро взлетело в чартах YouTube: эта платформа часто служит рупором для интернетовских маргиналов, а расстрел в Паркленде оставался в общественном сознании дольше обычного, так как его отважные жертвы необычайно громко заговорили о переменах.

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Теперь YouTube должен быть умнее (как на это ушло три часа?), но реальность на самом деле была страшнее одного-единственного видео, выделенного всемогущим алгоритмом YouTube.

First page of @YouTube search results for David Hogg:

1. Conspiracy video

2. Conspiracy video

3. CNN video

4. CBS video

5. Conspiracy video

6. Conspiracy video

7. Conspiracy video

8. Conspiracy video

9. Conspiracy video

10. Conspiracy videohttps://t.co/qFLUJwnBwh — Christopher Ingraham🦗 (@_cingraham) February 21, 2018

Увидев, как это распространяется, вчера утром, я твитнул следующее: «Именно так вылез в топ лес самоубийц Логана Пола до того, как его убрали. Алгоритмы нас не спасут, и они часто повинуются самым худшим нашим порывам. YouTube– это медиакомпания, и ей уже давно пора начать вести себя соответственно. Они должны нанимать людей для проверки видеоконтента».

Конечно, рассчитывать на то, что на YouTube есть человек, вручную перебирающий всё, что выкладывается на YouTube, неразумно. Однако разумно рассчитывать на то, что там есть команда людей, чьей работой является просмотр тех видео, которые алгоритм выбрасывает в список популярного контента, и принятие рациональных решений по этическим соображениям о том, что нужно и не нужно настойчиво предлагать огромной аудитории, которая вполне разумно может полагать, будто популярный контент ещё и правдив.

То, что YouTube рекламирует конспирологический ролик, говорит кое-что о его ценностях независимо от намерений. Никакого намёка на то, что сотрудники YouTube поддерживают теории заговора, связанные с Парклендом, но то, что этот сервис отбирает достойные для просмотра ролики прежде всего с помощью алгоритма, делает его уязвимым для накруток и манипуляций искушённых зрителей, придерживающихся крайних взглядов.

Решение YouTube вмешаться и удалить видео было редакторским решением. То видео было популярным. Оно было популярным на YouTube. С финансовой точки зрения «правильным» решением для YouTube было бы оставить его – пусть рекламируется дальше, а цифры пусть показывают правду об обществе. Вместо этого видео снесли, что характерно для сложного мира YouTube после леса самоубийц, в котором компания ещё не вступила в борьбу с последствиями своего статуса медиакомпании.

В прошлую пятницу у нас в подкасте говорили о том, почему на Waypoint никак не освещалась KingdomCome: Deliverance. Если вам не удалось его послушать, то мы сомневались, что нашу площадку стоит использовать для признания игры, креативный директор которой поддерживал (и защищал далее) GamerGate. Сообщается, что продано уже более миллиона экземпляров KingdomCome, а это значит, что игра без особых проблем нашла себе огромную аудиторию.

Если бы мы гонялись за каждым кликом, рассказать о KingdomCome было бы логично, но мы поступили иначе. Наш отбор материала для освещения на Waypoint сам по себе является заявлением. Нельзя сказать, что мы точно не опубликуем ничего о KingdomCome в будущем, если найдём способ осветить её так, чтобы не предать то, за что стоит Waypoint, но пока что нас занимает другое.



Было бы вполне разумно спросить: «Слушайте, разве вы не просто бьёте себя пяткой в грудь и не чешете себя за ушком за то, что могли бы сделать молча, не выставляя себя хвастунами?» Этопорочныйкруг. Если бы мы проигнорировали KingdomCome, но ничего не сказали, не подумали бы люди, что мы машем на неё рукой? В данном случае мы предпочли объяснить редакторское решение.

Мы тоже не идеальны. К примеру, мы рассказывали о LifeIsStrange: Before the Storm, не отметив политику привлечения кадров извне, которая и обеспечила игре фантастическую атмосферу. Вы сказали нам, что вас это огорчило, что это не соответствует тем ценностям, о которых мы говорим в подкасте и не только в нём. Мы рассчитываем, что наша аудитория будет призывать нас к ответу за отклонения от собственных стандартов, и пользуемся этими (и другими) моментами для того, чтобы слушать и меняться.

И здесь я не имею в виду, будто на Waypoint освещается исключительно то, о чём интересно говорить редакции. Равновесие между интересами аудитории и собственными интересами редакции есть всегда, и порой оно требует сказать кое-что об игре, которая на слуху в данный момент. НоаудиториюWaypoint также интересует мнение его редакции, его ценности. Эти идеалы порождены не алгоритмами, а живыми людьми.

Следите за сообщениями Патрика на Twitter. Если у вас есть совет или идея для материала, напишите ему на электронку: patrick.klepek@vice.com.

Эта статья впервые появилась на VICE US.