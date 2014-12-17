Почему так тяжело говорить о мужской анорексии

Иллюстрации Тома Скотчера

Оригинал взят из VICEUK

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Когда был подростком, я вёл очень нездоровый образ жизни. Но помимо обычных пьянок, курения и дерьмовых наркотиков, я был озабоченным перфекционистом с низкой самооценкой, одержимый искажённым видением собственного тела.

Между 13 и 15 годами я страдал от анорексии, и до прошлого лета никому об этом не рассказывал. Спустя пять лет после самого мрачного периода моей жизни (мне сейчас 20), признание сняло невероятный груз с моих плеч.

Мне было очевидно, что у меня были проблемы с едой, но самым худшим было то, что я придерживался правила есть один раз в день. Я прятал свой завтрак и не ходил на школьные обеды. Любое мероприятие, на котором мне приходилось есть, было мучением. Теперь меня пугает то количество времени, которое я тратил на планирование приёмов пищи или их избегание. Я тратил часы. Каждый день. Но это всё было необходимым, чтобы добиться невозможного – стройного идеального Я.

При этом даже один приём пищи в день заставлял меня чувствовать себя виноватым. Я чувствовал себя паршиво, когда смотрел в зеркало или вставал на весы, мне было ещё хуже, когда я сворачивался клубком в кровати, разочарованный своим торчащим животом. Я плакал, потом переворачивался на спину, чтобы не смотреть на своё тело. Днём у меня кружилась голова, я терял сознание и чувствовал себя измотанным. Это было то время, когда в моде была сильная худоба, а я худым не был – моё тело постепенно становилось мешковатым.

Мне повезло больше, чем некоторым, потому что я был окружён заботливой семьёй, которая конечно же вмешалась бы ещё в самом начале, если бы только знала. Но будучи распущенным 13-летним резко вытянувшимся подростком с первой растительностью на лице и играющими гормонами, я мог их одурачить. Мужчины, страдающие анорексией, могут не выглядеть анорексиками из-за формы тела, и я этим пользовался. В отличие от женщин симптомы анорексии не трогают очертания мужского тела и мускулатуру, и они часто остаются нетронутыми. Первая девушка описала меня как «хорошо отточенного». Лёгкость, с которой мне удавалось это всё проворачивать, захватывала.

Позже, когда я начал подозревать, что у меня проблемы психического характера, я стал это отрицать. Расстройство пищевого поведения –серьёзный позор, и это одна из главных причин, почему мужчины типа меня с самого начала не ищут поддержки и лечения, которые им необходимы. Нам стыдно. Мы не можем уговорить себя «откровенно признаться» в таких «слабостях».

Фактически в один день, когда я читал статью о деформации верхней губы у британских мужчин, я начал думать: Что если мои собственные подростковые проблемы также сформировали часть мужской склонности к самообману? Лоуренс Браун, до этого бывший волонтёр в организации самаритян, а сегодня работающий в «ВЕАТ» – ведущей благотворительной организации, занимающейся расстройствами пищевого поведения, говорит: «Когда я смотрю на статистику, уровень самоубийств среди мужчин в три раза выше, чем среди женщин. Это говорит о том, что мужчины не хотят говорить ни о каких проблемах с психическим здоровьем, в том числе, о расстройствах пищевого поведения». Конечно, существует также связь и с женским телом. Например, в школе я не мог принять то, что я страдал от анорексии, потому что считал это проблемой «девочек-подростков». Наше общество заставило меня поверить в это. Очевидно, что существует невероятное общественное давление на женщин соответствовать физическим идеалам, но также последствием этого является и влияние на мужчин-анорексиков, потому что многие просто не думают о том, что они могут быть анорексиками.

Я не принимал того факта, что страдаю от анорексии, потому что считал это проблемой «девочек-подростков».

Сэм Томас, переживший булимию и основавший благотворительную организацию «Мужчины тоже страдают расстройством пищевого поведения» в Брайтоне, считает, что мы должны начать рассматривать расстройство пищевого поведения безотносительно к полу больного.

«Мы же не говорим о биполярном расстройстве как о мужской проблеме, или о шизофрении как о женской. Тогда почему же мы до сих пор говорим о ней [анорексии] как о чём-то, чему больше подвержены женщины?» – говорит он. Термин «мужчинорексия» не имеет никого толка, и, как говорит Томас, часто статистика, касающаяся мужской анорексии, сводится к запоздалой мысли: «А, иногда это случается и у мужчин».

Следовательно, статистика о количестве мужчин с проблемами пищеварения, вероятно, не отражает правду. Она включает только ту информацию, которую получают из медицинских учреждений, и забывает о тех, кто страдает или страдали молча, как я. Предположение о том, что сегодня в стране живёт 1,6 млн. человек с расстройствами пищевого поведения, вероятно, сильно искажена.

Официальные цифры говорят, что 11% тех, кто страдает расстройствами пищевого поведения, это мужчины, но более реалистичное «прицельное исследование», проведённое Информационным центром национального здоровья в 2007-м году показало, что 25% страдающих – это мужчины. И тревожные данные, обнаруженные Королевским колледжем врачей общей практики, показывают, что за последнее десятилетие количество мужчин, обращающихся в больницы с жалобами на расстройство пищевого поведения, увеличилось на 66%. «Это может быть настоящий рост числа заболевших мужчин», – предполагает Томас. «А может, большее количество мужчин доходит до критической точки ещё до того, как получит необходимую помощь».

Если бы я набрался смелости и ещё тогда поговорил бы с моим врачом, возможно, ему было бы сложно поставить мне диагноз. Просто взгляните на последнее исследование академиков из Оксфорда и Глазго, которые обнаружили, что «у мужчин расстройства пищевого поведения хуже диагностируются, не долечиваются и недостаточно исследованы».

Отсутствие исследований – вот, что пугает меня больше всего. У докторов часто нет необходимых знаний, чтобы определять признаки расстройств пищевого поведения среди мужчин, особенно учитывая тот факт, что физические признаки часто труднее опознать именно на ранних стадиях заболевания. Во-вторых, критерии диагностики часто имеют перекос в сторону тела женщины. Например, нерегулярная менструация – это один из главных признаков, на которые обращают внимания врачи.

Говорят, что анорексия оставляет глубокий след в жизни, и я могу это подтвердить. Я помню очень мало из того, чем ещё я занимался в тот период. Помню музыку, которая мне нравилась (MarsVolta), что мне нравилось в школе (языки) и больше ничего. Если бы я стал анорексиком в нынешнем возрасте, я или родственники, могли бы узнать о чудесной доступной помощи на сайте организации «Мужчины тоже страдают расстройством пищевого поведения». Там я бы мог найти много информации и личных историй, 1-2-1 живых чат-сессий, а также доску объявлений для больных и тех, кто им помогает.

Группы поддержки существуют и в Брайтоне, и в Хове, и там надеются на дальнейшее расширение. В последнее время Томас проводит занятия для профессионалов с целью улучшить уровень предоставления услуг. В следующем июле состоится первая конференция организации «Мужчины тоже страдают расстройством пищевого поведения».

Также филиал благотворительной организации MBEEDS(Служба для мужчин и мальчиков с расстройствами пищевого поведения и физических нагрузок, прим. переводчика) открылся в Шотландии. Траст Лоуренса уже предоставляет помощь мужчинам в северной Ирландии. На более высоком уровне в этом году организация BEAT запустила кампанию #победи тишину, которую поддержали хорошо известные больные Джон Стейплетон и Ури Геллер. Но, не смотря на то, что такие благотворительные организации набирают обороты, большинство людей до сих пор не знает об их существовании.

Если вы заболеете в таком же возрасте, как и я – в 13 лет, у вас может не быть средств, чтобы искать онлайн помощь. Возможно, у вас не хватит слов, чтобы описать то, что с вами происходит, или ресурсов, чтобы попросить помощи. Согласно последнему отчёту за 12 месяцев, самый распространённый возраст, в котором мужчины попадают в больницу с расстройствами пищевого поведения – это 13 лет. Также растёт количество молодых людей в возрасте от 10 до 19 лет, попадающих в больницы.

Очевидно, нам нужен более открытый диалог, более широкое образование в школах на тему расстройств пищевого поведения и психических заболеваний для людей всех возрастов, полов и демографических категорий. Нам нужно способствовать тому, чтобы дети получали знания и уверенность в том, чтобы говорить если они плохо себя чувствуют. Как правильно сказал Томас, «проблемы, которые причиняют вред здоровью, часто описываются в школьных правилах, почему бы не включить туда и расстройство пищевого поведения?»

Я восстанавливался после анорексии очень медленно, самостоятельно, прямо перед экзаменами на аттестат зрелости. После множества насмешек типа «ага, Хау не ест, он анорексик», я дошёл до точки кипения. Я пригляделся к моему рахитичному отражению в зеркале, ткнул на свои худющие запястья и осознал, как ни сложно это было, что мне надо было начинать есть. Я так и сделал. Приём пищи за приёмом пищи, медленно я восстанавливал свой аппетит.

Многим так не везёт. От 5% до 20% людей с анорексией умирают. «ВЕАТ» считает, что анорексия – самое смертельное психическое состояние. Среди нас есть подростки, которые, сами того не зная, убивают себя, и нам нужно больше говорить об этом, чтобы охватить их всех.

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