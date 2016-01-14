Кто самый зловещий международный союзник Великобритании?

Джордж Осборн наслаждается чашечкой кофе с той же суровостью, какую он продемонстрировал, когда привлёк внимание своих китайских партнёров к вопросу о правах человека (Фото c акаунта Казначейства Её Величества на Flickr)

Статья изначально опубликована на VICE UK.

Если вы судите о ком-то по компании, частью которой он является, тогда вы можете судить страну по её союзникам. Итак, представьте, вы только что начали встречаться с парнем из Великобритании. Он немного высокомерен, немного замкнут, может, имеет небольшие сексуальные странности, но вы хотите дать ему шанс, потому что считаете, что он может быть обаятельным. Потом вы идёте в паб, чтобы познакомиться с его друзьями, и обнаруживаете, что все они торговцы оружием, продавцы нефти и мучители. Несколько из них носят мягкую фетровую шляпу, как у Джонни Деппа. «Ну я знаю, что они немного сомнительные», – Великобритания хихикает, в паузах между шотами, – но думаю, они были бы ещё хуже, если бы я иногда не напоминал им умерить свой пыл». Вы придумываете отговорку и уходите. Великобритания возвращается к столу со своей выпивкой. «Не знаю, в чём проблема», – говорит она.

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Иисус говорил нам любить своих соседей так же, как мы любим себя. Жак Лакан указал на иронию в этом предписании: люди, в конце концов, себя ненавидят. Соответственно, международная политика Великобритании – это упражнение в отречении от морали. Однажды заголовок БиБиСи гласил: «Осборна похвалили не за «некасание вопроса о человеческих правах в Китае». Речь шла о визите канцлера в Синьцзян, дом репрессированного уйгурского народа. Принимая во внимание китайские СМИ, с восторгом говорящие о невозмутимом отношении нашего Осборна, и другого союзника – Саудовскую Аравию, готовую пожертвовать подростком и обезглавить его, появилось ощущение, что сейчас самое время составить список самых зловещих союзников Великобритании.

Ali Али Мохаммед аль-Нимр. Фото с Facebook

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

В 2012 году 17-летний Али Мохаммед аль-Нимр был арестован во время антиправительственных протестов в Саудовской Аравии. В авторитарном государстве Персидского залива использование Blackberry с целью продвижения демократии не легче, чем просить группу мажорных оксфордских студентов хорошо обращаться с дохлым поросёнком.

Аль-Нимра пытали, отказали в адвокате и заставили подписать признание. И его приговорили к распятию на кресте. Всё правильно, любимое нефтяное королевство Запада решает распять (а также, для полной картины, обезглавить) юношу за то, что он мирно считал, что немного демократии – это не так уж и плохо. Активисты призывают Великобританию, долгосрочного союзника Саудовской Аравии, осудить приговор аль-Нимру и настоять на том, чтобы его освободили. Но пока Саудовская Аравия всё ещё главный рынок для британского оружия, а нефть государства Персидского залива всё ещё пользуется спросом (пока Кэмерон не начал выдавливать фракционную нефть из английской сельской местности), Великобритания продолжит откладывать беседы о правах человека в пользу развивающихся приспущенных королевских флагов, а принц Чарльз будет петь во время ужина в традиционном арабском одеянии. На самом деле, Великобритания молчаливо поддерживает казни продемократических активистов, продолжая делать ставки на предоставление услуг саудовской тюремной системе, несмотря на предстоящий пир, во время которого подросток будет распят и обезглавлен.



Насколько большое они зло? Эти ребята финансируют террористов, прячут нефть и репрессируют собственный народ – и они будут это делать с вашей великодушной поддержкой.

Протест против нарушения прав уйгур в Берлине. Фото пользователя Flickr под ником langkawi

КИТАЙ

Государство давно и жестоко репрессирует Уйгурское мусульманское меньшинство западного Китая. Сложно сказать, насколько сильно, потому что провинция Синьцзян – это белое пятно для журналистов и медийных компаний, работающих на китайском потенциально огромном доходном рынке, которые не хотят проверять решимость китайского государства. Как и эти медийные компании, правительство Великобритании видит Китай как огромную хорошо откормленную денежную корову, которая, если она позволит себя доить, принесёт великое процветание тем, кто её доит.

И вот Джорж Осборн посетив Синьцзян – первый министр Великобритании, который посетил провинцию – бьёт в барабаны ради британского бизнеса, делает грандиозные заявления по поводу планов Китая о «новом Шёлковом пути» и громко и нервно смеётся каждый раз, когда кто-то упоминает уйгуров.

Насколько они большое зло? Они используют перспективы, чтобы заполучить инвестиции, но, разрази меня Бог, вам же нужны деньги.

Картина Джеймса Йии, бывшего капеллана в тюрьме Гуантанамо

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

С тех пор, как Америка сделала так, что счастливые молодые британцы не должны «расти и говорить по-немецки», Британия следует за дядей Сэмом по всему миру, с удовольствием несёт его сумки с Библиями, торговыми руководствами и беспилотниками, пока тот борется с вечной войной ради вечного мира от Вьетнама до Афганистана. Британская постколониальная меланхолия настолько сильна, а потребность чувствовать себя игроком так глубока, что Британия прополощет американские яйца у себя во рту, перед тем как вторгнуться хотя бы наполовину на Ближний Восток, если это поможет ей заполучить хорошее место за столом на высшем ужине в Белом доме.

Где-то в военной тюрьме в Гуантанамо британский гражданин Шакер Аамер, которого обвинили в терроризме, но обвинения сняли, и его освободили американские власти в 2007 году, только сейчас получил разрешение вернуться домой.

Насколько большое они зло? Знаете ли, их не просто так называют Великим Сатаной.

ЕГИПЕТ

Британия всегда была избирательной в своей поддержке демократии, по этой причине нельзя назвать неожиданностью, что Британия не поддержала египетское демократически выбранное правительство мусульманского братства (МБ). В конце концов, в названии партии есть слово «мусульманский».

Теперь, когда Египтом снова правит армия, Британия снова в теме и с радостью показывает свою поддержку. Наши военные обучают египетские войска, а египетский Начальник штаба недавно посетил Великобританию для переговоров о безопасности. Так же, как не было недопонимания по поводу того, как сильно Великобритания любит египетскую армию, британский министр обороны Майкл Фаллон написал статью в египетской государственной газете «Al Ahram», где заявил, что его страна «стоит плечом к плечу» с Египтом. Это «плечом к плечу» с военным правительством, которое непосредственно ответственно за аресты и пытки тысяч протестующих, журналистов и граждан, многим из которых был вынесен смертельный приговор.

Насколько большое они зло? Не такое сильное, как во времена фараонов, но всё ещё способное посадить в тюрьму тысячи своих невинных граждан.

Энди Тсеге (слева) со своей мамой Еми Хейлемэриэм и их детьми

ЭФИОПИЯ

Исламский терроризм. Это плохо, и все, кто с ним борется, хороший. Это одна из причин, по которой Британия поддерживает военных правителей Египта. Это также одна из причин, по которой Британия поддерживает Эфиопское правительство, которое сделало видимый вклад в демократию, когда правящая партия выиграла все парламентские места на всеобщих выборах в этом году. В свою очередь Эфиопия борется с военной группировкой «group AlShabaab» (перевод: «братва») в Сомали. Если бы они не боролись, очевидно, мы бы все жили в «Братской исламской республике Великобритания».

Такая приверженность борьбе с войной и терроризмом вместе с Эфиопией стала причиной ряда проблем для Энди Тсеге, британского гражданина, в настоящее время приговорённого к смерти в Эфиопии за то, что он был частью протестов против нынешнего эфиопского правительства. Британское министерство иностранных дел и по делам Содружества неоднократно поднимало дело Тсеге, но, учитывая, что оно не может отдалиться от критически важного регионального союзника, там могут немногое – разве что бубнить что-то по поводу предоставления парню справедливого суда, перед тем как извиниться и пробормотать пару предложений о том, чтобы его, типа, не пытали…

Насколько большое они зло? Я знаю, мы продолжаем стучаться по поводу Энди, но он всё ещё в тюрьме.

Дубаи. Фото пользователя Flickr под ником Panoramas

ОАЭ

В мае 2015 года полиция Абу Даби и Новый Скотланд-Ярд подписали соглашение, по которому обе организации будут «сотрудничать в области предоставления современных обучающих программ, оборудования и экспертов». Полиция ОАЭ посетила Лондон для обучения, а Великобритания обычно поощряет экспорт оружия и полиции в ОАЭ. Это, несмотря на то, что полиция там регулярно под пытками добивается признаний у своих жертв, и эти признания могут стать причиной смертного приговора. Из Ахмада Зейдана, британского студента, недавно под пытками вырвали признание, но Великобритания неоднократно отказывалась решительно вмешиваться в это дело в ОАЭ от его имени.

Насколько сильное они зло? Не хочу, чтобы меня принимали как шестую форму студенческих протестов против Джорджа Буша, но страна, у которой столько нефти, должна быть достаточным злом.

ПАКИСТАН

Как и многие другие страны мира, Пакистан – это британское создание, продукт империи, которая когда-то добывала золото и рабов от Атлантики до Тихого океана. Сегодня Британия тратит миллионы фунтов на пакистанскую службу по борьбе с наркоторговлей, которая отвечает за казни сотен людей, «признавшихся» в том, что обычно считается небольшим правонарушением, связанным с наркотиками. Есть подозрение, что военный персонал Великобритании участвовал в войне беспилотников ЦРУ в Пакистане, но Великобритания также поддерживает войну Пакистанского государства с террористическими группировками, действующими на его территории. Конечно, империя не принимала участие в создании этой нестабильности. Империя играла по правилам. И в крикет.

Насколько большое они зло? Как могут беспилотники быть злом, если некоторые из них сделаны, чтобы доставлять посылки с Амазона?

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