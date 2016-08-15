Психолог анализирует ссоры парочек в Ikea

Это вполне может быть примирением парочки после ссоры в IKEA, но это не подтверждено. Фото сделано пользователем Flickr Noodles and Beef

IKEA: Заходите сюда за шведскими фрикадельками и скандинавской мебелью по разумной цене, а выходите поссорившись с любимым человеком по поводу того, сколько полочек KALLAX для вашей коллекции винила действительно нужно в нормальном доме. Однако дело не только в вас двоих: истории об IKEA, по сути, созданы для того, чтобы заставлять вас пристально изучать все аспекты своих отношений – в каком состоянии они бы ни были до того, как вы туда пришли.

По словам доктора Горкана Ахметоглу, преподавателя деловой психологии в Университетском колледже Лондона, покупки в IKEA являются таким сильным триггером для пар, потому что они дезориентируют: «IKEA заставляет вас живо представлять себе, каково было бы потреблять её продукцию, представляя готовые кухни, модельные спальни и ванные. Чем проще представить себе использование товара, тем выше вероятность, что вам захочется его купить. Это называется предубеждением наличия», – объяснил он мне.

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Покупатели также не осознают, насколько сильно может воздействовать на них идеальная планировка магазина, а благодаря ей они в буквальном смысле чувствуют себя как дома: «Очень многие из этих влияний являются подсознательными, и даже если люди осознают, что ими манипулируют, они неспособны этому сопротивляться, потому что у мозга нет возможности обрабатывать это как следует», – продолжил доктор Ахметоглу.

Итак, разгораются ссоры. Но из-за чего именно ссорятся пары в IKEA? Я отправилась в ближайший к себе магазин IKEA и побродила по нему, чтобы подслушать отрывки из ссор парочек. Поскольку ни одна ссора на самом деле не вспыхивает из-за наматрасников, я принесла четыре отрывка доктору Сьюки Макферсон, сертифицированному психологу и член-корреспонденту Британского психологического общества, специализирующейся на работе с парами. Я хотела услышать её мнение о том, что эти перепалки могли бы рассказать нам о состоянии соответствующих отношений, и о том, как избежать падения в чёрную дыру совместной жизни во время следующего похода в IKEA с любимым человеком.

1. В КУХОННОМ ОТДЕЛЕ

Пара:Женщина и мужчина рядом с ассортиментом лопаток.

Мужчина:«Ты уверена, что здесь стоит покупать сыротёрку? Потому что я их не вижу».

Женщина: «Да! Почему ты вечно сомневаешься во всём, что я делаю?»

[Раздражённая тишина]

Доктор Макферсон:«Эта женщина берёт одно замечание и обобщает его до всего в их отношениях. «Вечно» никогда не является полезным словом там, где дело касается отношений. В этой паре идёт борьба за власть, каждому человеку, вероятно, кажется, что у другого власти больше. Ей, по-видимому, кажется, что у мужчины в их отношениях власти в целом больше, и это вполне могло бы быть правдой».

2. В ОТДЕЛЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Пара:Мужчина и женщина, последняя разглядывает розово-золотую лампу.

Мужчина:«У нас в квартире уже столько медной херни, а я её, блин, ненавижу. Почему ты всё время выбираешь то, что, как ты знаешь, мне не нравится? Тебе как будто вообще наплевать, что нам жить вместе».

Женщина:«Если бы у тебя был хороший вкус, мне бы не приходилось выбирать всё для нас обоих».

Мужчина:«То, что вкус у нас не одинаковый, ещё не значит, что у меня он плохой».

Доктор Макферсон:«Общие жилые помещения – это проблема: для того, чтобы примирить разные вкусы, нужен компромисс, которого некоторые люди достигают лучше других. Существует способ обойти ссоры: старые добрые взаимные уступки. К сожалению, очень эгоцентричным или склонным к нарциссизму людям это даётся тяжело».

Слегка раздражённая на вид пара в IKEA — не та, которую подслушала автор. Фото Лео Идальго взято с Flickr

3. В ОТДЕЛЕ “ВСЁ ДЛЯ САНУЗЛА”

Пара:Женщина и мужчина, стоящие у корзины.

Мужчина:«Мне сейчас плевать, что это, но тебе надо понять, что здесь наша стирка не поместится. Нельзя мне просто пойти подождать в машине?»

Женщина: «Нет, нельзя. Мне нужно твоё мнение. Если честно, что бы это ни было, оно достаточно большое. Не знаю, в какой стране эльфов ты живёшь».

Доктор Макферсон:«[Женщина] хотела общего опыта, в то время как мужчина хотел, чтобы этот опыт закончился как можно скорее. Полагаю, он не понимает, почему практичные вещи должны быть привлекательными: он рад доверять решения ей. Я бы рискнула высказать ещё одну догадку и сказать, что ссора этой пары указывает на отсутствие единого мнения, из-за чего она чувствует себя одинокой и нелюбимой».

4. ГЛУБОКО В СМЕРТЕЛЬНОЙ ЛОВУШКЕ ИМПУЛЬСИВНЫХ ПОКУПОК

Пара:Двое мужчин рядом с секцией канцтоваров.

Мужчина 1:«Хорошо, значит, теперь ты хочешь ещё и обёрточную бумагу. Это было бы вполне логично, если бы ты когда-нибудь покупал кому-то подарки. А мне начинает казаться, что за всё это на кассе в итоге заплачу я».

Мужчина 2:«Знаешь, у меня в пятницу получка, и я тогда переведу тебе деньги. Тычто, неможешьменявоттаквотпорадовать?»

Доктор Макферсон:«Говорить, будто другой никогда не покупает подарков, нечестно, поэтому другой наносит ответный удар мыслью о том, что первый никогда его не радует. Полагаю, они оба чувствуют себя недооценёнными и, возможно, эксплуатируемыми друг другом. Эта перебранка отражает некие глубокие противоречия, потому что деньги могут быть огромной проблемой в отношениях. По упоминанию «подарков» и «радости» можно также догадаться, что проблемой являются и другие аспекты отношений – к примеру, время и внимание».

Я спросила доктора Ахметоглу, есть ли для пар способ избежать ссор во время посещений IKEA. «Парам нужно заранее обеспечивать себе список покупок, которым довольны оба партнёра, и дотошно его придерживаться», – ответил он.

Если это не поможет и поход по магазинам всё равно заканчивается слезами и раздражением, парам, как заявляет доктор Макферсон, не следует судить себя чересчур строго. Фоновый стресс усугубляет существующие в отношениях противоречия, а уж что IKEA умеет, так это залить ваши отношения морем фонового стресса.