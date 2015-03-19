Фотографии самых тайных закоулков рынка наркотиков Сан-Паулу

Эта статья была опубликована в VICE Бразилия.

Крэкляндия или “Crackland” – рынок наркотиков, раскинувшийся на 525-квадратных футах в центре Сан-Паулу, Бразилия. По оценкам, 2000 наркозависимых проходят по этой территории каждый день: они открыто курят крэк и просят у прохожих милостыню.

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Крэкляндия и её люди живут по своим собственным законам, первым из которых: фотографам вход воспрещён, по крайней мере, в “горячие зоны”, где зависают самые заядлые наркоманы.

Тем не менее, Габриэлю Учиде удалось получить доступ в самый эпицентр событий: “Я впервые посетил Крэкляндию давно, и с тех пор провел много ночей здесь, пытаясь выяснить природу этого места, просто разговаривая с людьми” – сказал Габриэль. “Я хотел избавить это место от мифов и заблуждений, окружающих его, и создать более реалистичный портрет”.

Примерно в то же время Габриэль встретил Индио Бадаросса, бездомного художника, живущего в Крэкляндии. Бадаросс, здесь известный как “Баския из Крэкляндии”, такое прозвище дала ему бразильская газета Фолья ди Сан-Паулу. Очевидно, что статья оказала большое влияние на его карьеру.

“Индио рисует на холсте, стенах, и на предметах, которые ему попадаются на улицах” – сказал мне, Габриэль. “Это может быть дорожный знак, старая дверь, что угодно. Безумно то, что поскольку у него нет дома, многие его картины просто лежат на улицах, и их часто выбрасывают уборщики или кто-то ворует. Другая часть его произведений находится в галереях или частных коллекциях в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Базеле”.

Несмотря на обретённую популярность, жизнь Индио почти не изменилась. Нужно было провести несколько убедительных переговоров с ним, и в прошлом месяце он, наконец, разрешил Габриэлю сделать фотографии о его жизни и работе, при одном условии: поскольку только Индио знает, как устроена Крэкляндия, он сам будет делать фотографии.

Учида оставил ему три одноразовых фотокамеры и некоторые инструкции, а через несколько дней он зашёл за фотографиями к Индио в Крэкляндию. Одна из фотокамер где-то затерялась, но фотографии, сделанные с двух других оказались приятным сюрпризом.

Вот некоторые снимки Крэкляндии глазами Индио Бадаросса, Баскии из Крэкляндии.