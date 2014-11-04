Каждая женщина должна иметь возможность заморозить свои яйцеклетки

Учёный криоконсервирует ткани яичников. Фото ​с Wikimedia Commons

На прошлой неделе технологические гиганты Apple и Facebook объявили о своём намерении оплачивать замораживание яйцеклеток своих сотрудниц, которые захотят это сделать. Это серьёзное решение даже для Силиконовой долины, где компании уже давно хвастаются такими привилегиями для своих сотрудников, как медицинское обслуживание прямо на месте работы, парикмахерские услуги. Facebook даже заявил о ​создании “команды поваров”.

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Посыл примерно таков: Дамы, замораживайте свои яйца, и не беспокойтесь, что вы уделяете много времени работе во время своих лучших детородных годов! Все в выигрыше, не так ли? Возможно. Но не всё так просто.

Очевидно, что иметь детей и хорошую карьеру не должно исключать друг друга. И такое решение компаний подтверждает существование страхов о зависимости уровня дохода и наличия детей. Если вы хотите быть успешными в своей сфере, но у вас нет на счёте тысяч долларов, и вы не работаете в большой корпорации, вы рискуете остаться без детей.

Реальность такова, что замораживание яйцеклетки может стоит слишком дорого. В США такая услуга стоит около $10 000. В Великобритании вы заплатите £3 050 ($4 880) компании CARE (доминирующая частная компания в лечении бесплодия) за сбор яйцеклеток, их замораживание, хранение в течение трёх лет, и их разморозку. (Тоже самое делает и National Health Service).

В недавней ​статье The Gardian говорится о том, как всё больше и больше женщин откладывают создание семьи, либо потому, что они не встретили своего человека, либо потому, что они слишком заняты своей карьерой. Ближе к 35 годам уровень фертильности женщин падает: выработка яйцеклеток резко снижается. Когда женщине уже около 40, ей также становиться сложно забеременеть путём искусственного оплодотворения (ЭКО), такие попытки часто заканчиваются неудачами.

Сейчас эксперты говорят, что медицинские достижения, которые позволили женщинам больным раком сохранить свои яйцеклетки (и ткани яичника) до химиотерапии, должны стать доступными и здоровым женщинам. Это не только устранит будущие осложнения и страдания, но и сократит расходы на ЭКО, как ​утверждают врачи в медицинском журнале Lancet.

“Криоконсервация яйцеклеток и тканей яичников может использоваться для сохранения возможности зачать ребёнка не только у пациентов с раком, но и в борьбе с участившимися случаями снижения женской фертильности, связанной с возрастом”, говорится в Lancet, где профессор Доминик Ступ является ведущим автором.

На первый взгляд идею замораживания яйцеклеток для женщин-профессионалов в технической области можно только поприветствовать, ведь теперь у таких женщин есть выбор, которого раньше не было. Однако, такой подход может стать ещё одним инструментом давления на женщин, чтобы они работали ещё больше, а также с целью поддержания мировоззрения, где работа и карьера являются главными ценностями в жизни. Если бы я была сотрудником Apple, (чего никогда не произойдет, так как я едва умею менять свою заставку на компьютере), мне было бы трудно не чувствовать давление, чтобы заморозить свои яйцеклетки в 30. Вряд ли я бы смогла осознанно и самостоятельно принять решение о том, когда пришло время уйти с работы, чтобы стать чьей-то мамой.

​При более глубоком анализе такого привлекательного на первый взгляд предложения, на самом деле, получается, что предложение заморозки яйцеклеток фактически сужает варианты выбора для женщин, подталкивая их работать вплоть до возраста, когда им становится уже совсем трудно заводить детей. “Делайте это позже, когда вы это заслужите” призывают Facebook и Apple. Но, кажется, они забыли добавить “именно тогда, когда вероятность успеха оплодотворения путём ЭКО значительно падает”.

​Более циничные среди нас могут сказать, что заморозка яйцеклеток является не самым лучшим решением для женщин. В таком случае, женщины всегда в проигрыше. Аргументы сильны. Автор Кейт Лосс ​писала, что Главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг, которая теперь стала известна своей “​Lean In” философией, утверждает, что женщины должны демонстрировать свой феминизм, оставаясь на работе, любой ценой. Она также, утверждает, что беременность может быть “преобразована в корпоративную возможность: аргумент, который сможет убедить женщину работать ещё больше. Жизнь человека в постоянной конкурентной среде на рабочем месте – угроза, которую необходимо учесть и устранить. Как, например, Facebook рассматривает личную жизнь пользователей как возможность для построения своего социального графика”.

Лабораторное оборудование для ЭКО оплодотворение. Фото ​с Wikimedia Commons

Стоит отметить, что сбор и замораживание яйцеклеток – не прогулка в парке, даже если вы не платите за него. (Всё-таки, это касается создания новой жизни). Но, по словам людей, которых я знаю и которые прошли через всё это, процесс подготовки яйцеклетки стоит много физических сил и эмоциональных переживаний. Это не осмотр у стоматолога; женщина получает полный наркоз, после процедуры возможны кровотечения, плохое самочувствие. Не говоря уже о гормональном всплеске, вызванном препаратами, которые вызывают гиперстимуляцию яичников. Я недавно узнала, что ЭКО – мой единственный вариант, если я хочу иметь детей в связи с моими рубцами, которые остались после операции кишечника. Я бы не сказала, что я с нетерпением жду этой процедуры. Тем не менее, этот вариант я бы чувствовала себя обязанной рассмотреть, если бы я была сотрудником компании из Силиконовой долины.

Мне скоро 35, и как это ни странно звучит, я бы всё-таки хотела работать на компании в Силиконовой Долине, ведь учитывая цены на услуги, только женщины, работающие в крупных компаниях в Силиконовой долине, могут позволить себе это. Если мне не удастся забеременеть в течение следующих нескольких лет, я вряд ли буду в состоянии позволить себе услугу с такой ценой, которая станет моим единственным выбором.

Авторы Lancet считают, что широкое распространение практики замораживания яйцеклеток имеет “большое будущее”, но вероятность того, что в ближайшее время такая услуга станет доступной многим – низкая. Как говорит Полли Тойнби из The Guardian, государственная система здравоохранения требует “экстренной реанимации”. Моё поколение и следующее поколение, скорее всего, не смогут надеяться на то, что замораживание яйцеклеток будет доступно всем бесплатно, хотя об этом мечтают многие.

Сперматозоид вводится в яйцеклетку. Фото ​с Wikimedia Commons

Замораживание яйцеклеток – отличный вариант, если вы можете себе это позволить. Многие женщины моего возраста даже не знают о такой возможности. Я провела опрос среди своих подруг и лишь немногие из них знали, что такое возможно за высокую плату, и что процедура не из лёгких. Как это ужасно, что мы узнаём обо всех деталях из Силиконовой долины и последующей волны информации в СМИ. По-моему, это делает такую возможность ещё более призрачной и недостижимой.

Проблема заключается в том, что женщины считают, что только они вправе определять, когда заводить детей, и думают, что так и должно быть. Они полагают, что нет ничего страшного в том, чтобы иметь детей в 35-40 лет. Моя матка – моё дело. Но, Lancet утверждает, что “отсрочка первой беременности повышает риск бездетности”.

Многие из нас готовы взять на себя риск, утверждая, что у них есть подруги, которым уже за 35 лет и они счастливо кормят своих первых малышей грудью. Но никто не должен принимать на себя такой риск, если только это не свободный выбор и осознанное решение. Не каждая женщина старше 30 лет имеет любящие и здоровые отношения, но многие женщин старше 30 хотят иметь детей когда-то в будущем и не просто рассматривают как вариант замораживание своих яйцеклеток, но и полностью полагаются на эту возможность иметь детей в будущем. Ни деньги, ни положение компании, в которой мы работаем, не должны быть определяющими факторами в этом вопросе.

Если распространённое замораживание яйцеклеток здоровых женщин – это реальная возможность решить многие проблемы, может быть, другие крупные компании примут это к сведению и начнут предлагать её своим сотрудницам. Однако сейчас, к сожалению, такой прогрессивный шаг Силиконовой долины, кажется, ещё раз напоминает нам о том, что всё очень сложно, неоднозначно и доступно только очень малому количеству женщин.

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