Наука наконец дала объяснение моему синдрому стервозного лица

Автор, когда её попросили улыбнуться для фото

Я была довольно серьёзным ребёнком. Учителя называли меня «мыслителем», и это было нормальным примерно до тех пор, пока мне не исполнилось 19 лет. Именно тогда, то, что я считала своим нейтральным выражением лица, получило новое название: синдром стервозного лица (ССЛ).

Если вы раньше не слышали о ССЛ, вот краткое объяснение от лучшего друга Интернета – UrbanDictionary: «Это состояние, которому подвержен каждый 6 человек, и оно означает, что «нейтральные лица» этих людей находятся в постоянном состоянии стервозности, например: «У Клэр Хорн синдром стервозного лица!!».

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Да, у Клэр Хорн действительно есть синдром стервозного лица, как и у меня. Если вы хотите вдаваться в подробности, лично мою форму ССЛ описывали как «вечно недовольная» или «вот-вот чихнёт».

Не буду врать – это были неприятные пару лет. Впрочем, я хотя бы была не одна. Викторя Бекхэм, Кристен Стюарт, Канье – все мы прошли через это вместе. Бекхэм и Стюарт являются представительницами самого распространённого типа ССЛ – «злая директриса школы с выражением рта, будто она только что съела лимон». Канье, один из немногих широко упоминаемых мужчин с синдромом стервозного лица, страдает от более редкой формы под названием «Сын, я ожидал от тебя большего».

Лицо Кристен Стюарт. Фотография с YouTube

Жить с этим синдромом раздражает, но наконец-то наука дала некоторые ответы. В прошлом году двое бихевиористких исследователей, Джейсон Роджерс и Эбби Макбет, использовали технологию под названием FaceReader, чтобы определить действительно ли ССЛ существует или это просто иллюзия в глазах смотрящего. FaceReader сканирует более 500 точек на лице человека и присваивает выражение на основании восьми «основных» эмоций: радость, злость, грусть, испуг, удивление, отвращение, презрение или нейтральное выражение лица.

Для создания базы Роджерс и Макбет прогнали через FaceReader «нормальные» лица и обнаружили, что спокойное выражение лица большинства людей регистрируется как «нейтральное выражение». Затем они прогнали фотографии и видео знаменитостей, которых чаще всего подозревают в наличии синдрома – Канье, Стюарт и т.д. Исследователи установили, что эти лица регистрировались значительно чаще как«презрение», чем как нормальное выражение лица. Эта ухмыляющаяся снисходительная эмоция составляет около 5,76% спокойного выражения лица у тех, кто страдает синдромом стервозного лица.

Лицо Канье Уэста во время анализа. Фотография с Noldus

Звучит не очень, но всё же надежда ещё есть. «Это основополагающий и ключевой момент, – отметили Роджерс и Макбет в своей научной статье касательно их работы. – FaceReader не обнаруживает достаточный уровень презрения, чтобы отразить настоящее презрение… Такое выражение лица просто кажется смотрящему презрительным». Как они объяснили, человеческий мозг запрограммирован прочёсывать лица других людей в поисках эмоциональных сигналов, и поэтому даже самые крохотные различия могут производить такое впечатление. «Поскольку презрение основывается на элементах сравнения и суждения, наблюдение этого у кого-то на лице создаёт у человека, смотрящего на это лицо, чувство беспокойства или неловкости», – объясняют они.

Вот так, наука говорит, что синдром стервозного лица – это ваша проблема, а не моя. Тем не менее, обладая самомнением человека, которого подкалывали большую часть взрослой жизни насчёт его ССЛ, моим основным выводом из этого исследования стало то, что люди, глядя на моё лицо, чувствуют себя тревожно и неудобно.

Однако же это исследование предоставило нам некоторые цифры – 5,67%. Это черта, где начинается ССЛ. Если процент презрения в вашем выражении лица находится ниже этого предела, вы вне подозрений. А что если меня все эти годы несправедливо относили к группе этих вызывающих неудобство глумящихся людей? Всё, что мне было нужно, так это чтобы показатель презрения был ниже 5,67%. Чтобы это выяснить, я заполучила копию FaceReader, чтобы провести кое-какие эксперименты.

Под «провести кое-какие эксперименты» я подразумевала, что потратила следующие несколько часов своей жизни, стараясь сделать селфи, на котором отсутствовали бы какие-либо эмоции; это оказалось невозможным. Мы приспособились выдавливать из себя какое-то выражение лица любой раз, когда на наше лицо направлена камера. На некоторых фото мои глаза были чересчур сужены; на других фотографиях, где, по моему мнению, была нежная улыбка, получалась полноценная презрительная усмешка. По-видимому, я абсолютно не контролирую своё лицо.

Анализ моего лица в программе FaceReader

Я, наконец, отказалась от достижения ничего не выражающего совершенства и просто поместила свою фотографию в FaceReader. Программа сделала какую-то биометрическую штуковину, типа как в фильме «Особое мнение», и выдала несколько графиков со всеми ответами, которые я искала.

Итак, хорошая новость состоит в том, что компьютер знает, что я девушка, и он не думает, что у меня есть борода или усы. Серая полоска на графике означает нейтральную мимику, которая определённо является главной эмоцией в моём выражении лица. Также в нём присутствует немного радости, так что даже появилась надежда, что FaceReader освободит меня от диагноза ССЛ.

Но также имелась и плохая новость: моё презрение в значительной степени превышает норму. Оно намного превышает предел ССЛ. Я даже хуже Канье. Чёртового Канье Уэста, который, как известно, вечно настолько недовольный, что об этом понаделали мемов. Канье Уэста, который даже не выдавил из себя улыбку, когда Эми Шумер пала к его ногам на красной дорожке.

Что ж, кажется, наука подтвердила, что у меня есть ССЛ. Не совсем уверена, как мне следует относиться к этому, но выгляжу я, наверное, весьма сердитой.

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