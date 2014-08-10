Этот парень организует для вас идеальное ограбление

«Мистер Си»

Решальщики – это консультанты преступного мира. Им платят за организацию преступления, хотя они фактически не имеют дела с его совершением, и они могут крупно зарабатывать за одно лишь предоставление консультаций грабителям банков и ворам, пользующимся их услугами.

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Пару лет назад, пытаясь сделать себе имя в качестве писателя, я работал над рядом автобиографий преступников. Одним из парней, для которых я писал, был Колин Блани, бывший член британской банды Wide Awake Firm из Манчестера, который познакомил меня с одним уважаемым решальщиком. «Мистер Cи» был ответственным за организацию разного рода преступлений, и согласился поговорить со мной на условиях анонимности.

VICE: В чем конкретно состоит роль решальщика?

Мистер Cи: Решальщик – это человек, от которого зависит или который решает где и когда состоится идеальное ограбления. Он помогает организовать одному или группе преступников преступление таким образом, чтобы все прошло гладко. Этот термин имеет такое же значение в мире наркотиков; это тот, кто стоит за кулисами, организовывает движения наркотиков. Наркокартели доверяют решальщикам планировать логистику наркотиков, отмывание денег, время и объём поставок, через какие страны направлять каждую партию, и так далее.

Расскажите мне о процессе организации ограбления. Из чего оно состоит?

Я дам вам пример. Я знаю о работе, целью которой было украсть большое количество дорогих часов. Автомобиль и мотоцикл для работы были украдены заранее. В день ограбления парни пошли в магазин, собрали все дорогостоящие часы, и сложили их в сумки. Они знали, что у них был только короткий промежуток времени до того как их сможет засечь вертолёт, и по этому они сделали это быстро, затем прыгнули в машину, зная, что это будет сразу же замечено, и полиция будет искать эту машину. Затем они подъехали к блокировочным столбам, заграждающим движение по улице для машин. Там их ждали мотоциклы. Полиция не смогла проехать через столбы, и грабители ушли таким образом.

Далее, в другой точке, их ждал микроавтобус с пандусом, по которому они могли въехать прямо в кузов. Полиция искала машину или людей, бросивших машину, и не имела представления, что грабители могли быть внутри этого микроавтобуса. Всё это было организовано решальщиком. Обычный человек не смог бы всё продумать, вот зачем решальщик был нужен.

У решальщиков есть и другие методы подготовки идеального ограбление. Иногда они планируют его так, что грабители производят взрыв или сжигают машину где-нибудь чтобы отвлечь внимание от ограбления и стянуть полицию к этому месту. Они могут взорвать машину на стоянке супермаркета, для того чтоб полицейские думали что им не нужен ещё один взрыв так близко к супермаркету. Это метод называется «диверсия» или «отвлечение внимания». Решальщик также подсказывает как не попасться на полицейские технологии.

То есть, они должны быть в курсе последних технологий, используемых полицией?

Да, в большинстве случаев. У полиции есть новые технологии, которые позволяют по очертаниям лица идентифицировать человека, даже если человек в балаклаве. Технология основана на знаниях о костном строении лица. Это как отпечатки пальцев, но для того, чтобы замаскироваться оденьте под балаклаву самую тонкую резиновую маску. Вы можете использовать одну из тех масок, которые носят дети на Хэллоуин. Чтобы технология сработала и полиция смогла произвести арест, ей необходимо выявить определённое количество точек на вашем лице. По-моему, это 16 точек.

По-видимому, вы можете использовать технологии и в свою пользу тоже?

Да, решальщики иногда советуют мошенникам как использовать такие технологии в своих интересах, например, давая им устройство слежения на магните, которое они могут прицепить на фургон, перевозящий наличные деньги. Таким образом грабители могут следить за фургоном. Часто в наше время полиция сопровождают инкассаторские машины. Иногда это будет маркированный автомобиль, но иногда это будут немаркированные машины. Если полиция считает, что возможно ограбление, будет несколько немаркированных машин с вооружёнными отрядами. Обо всех таких делах должен знать решальщик.

Как полиция может узнать, что планируется ограбление?

Есть много вариантов. Некоторые выпивают лишнего и принимают слишком много кокаина и не следят за своим языком. Иногда кто-то заявится в полицейский участок и скажет: «Я был в пабе вчера вечером, и эти парни под кайфом говорили об этом фургоне». Многие из них делают это из зависти, потому что они работают весь день, а потом видят своих дружков, разъезжающих на топовом Гольфе Rsили новой Audi R8. Поэтому они оказываются в полицейском участке или звонят в отдел по борьбе с преступностью.

Помимо осведомлённости о преступлениях, какими ещё качествами должен обладать решальщик?

Они должны быть сильными, сильными парнями. Если они хороши в запугивании людей, они могут командовать. Решальщиком может быть тот, кто никогда, никогда не рассказывает о своём деле. Если вы встретили его на улице, вы должны думать, что он просто нормальный парень, хотя в другом мире он один отвечает за всю организацию дела. У него возможно нет особняка; у него возможно только маленький домик, и он чувствует себя нормально.

Сколько платят решальщикам те, кто осуществляют преступления?

Ну, если ребята, которые идут на дело получают миллион долларов на троих, то они, наверное, отдадут решальщику 75 штук.

Как часто ловят решальщиков?

Решальщик – это человек, которого мало кто знает. Даже при том, что он получает деньги от преступников, у него будет связной, который будет участвовать во многих делах, вместо решальщика, то есть их ловят очень редко.

Собирают ли решальщики обычно разведывательную информацию перед тем как спланировать ограбление? Или это забота тех, кто непосредственно участвует в ограблении, обеспечить все необходимые сведения?

Зависит, но, как правило, решальщик частично занимается разведкой. Вот пример: в конце 70-х и 80-х, разбойники часто грабили торговых представителей-ювелиров, когда те транспортировали украшения из одного места в другое. Один малый, которого я назву «Мистер Р», был одним из главных решальщиков в этого вида преступлениях. Он был большим пьяницей и любил выпивать вместе с Quality Street Gang [организованной преступной группой, действовавшей в Манчестере с 1960 по 1980-е годы]. Через некоторое время, он начал следить за торговыми представителями – в каких кафе они останавливались на обед, и на каких заправках заправляли свои машины. После того, как он наблюдал за ними некоторое время, он давал сообщникам детали, о том когда им следует идти на дело. Каждый раз он следил за новым представителем и раз в две недели кто-то из них попадался.

Слушая сводку о каком-либо преступления в новостях, ты не думал о том как бы спланировал такое преступление ты?

Да. Одним из примеров является Большое Ограбление Состава. Очевидно, у них был решальщик, который не до конца подчистил все улики и отпечатки пальцев. Если бы я был на его месте, я бы сжег доказательства так, чтобы ничего вообще не осталось. Оставив отпечатки пальцев, они сразу открыли себя.

Салаги. Хотели бы добавить что-то ещё?

Только то, что я вышел из игры теперь, и не занимался этими делами в течение последних шести лет.

Спасибо, Мистер Си.