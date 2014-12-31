Какая доза кофеина убьёт тебя?

Молекула кофеина. Изображение Николоз Йоржикашвили

Кофеин является источником жизненной силы продуктивной цивилизации. За каждым мостом, памятником и небоскребом в Америке стоит рабочая сила, заряжённая кофеином. Если представить, что общество – это Попай, тогда кофе – его шпинат. Но, как и всё хорошее в жизни, если его слишком много, он убьёт вас. Именно это пытались донести в Управлении по санитарному контролю за качеством продукции и медикаментов на прошлой неделе, обнародовав жёсткое предупреждение касательно порошкообразного кофеина. Официальное разъяснение появилось после того, как у двух человек, 18 и 24 летних парней, обнаружили передозировку этим порошком в начале этого года. И это были уже не первые случаи отравления кофеином. 24-летняя девушка из Шотландии скончалась ранее в этом месяце после того, как приняла слишком много кофеина в виде таблеток для похудения; 23-летний парень в Англии умер несколько лет назад, после добавления двух ложек порошка кофеина в энергетический напиток на вечеринке; и еще один человек в Великобритании умер от употребления HEROEnergyMintsв мае прошлого года. И это только некоторые случаи.

Но сколько конкретно кофеина достаточно, чтобы убить человека? Управление по санитарному контролю утверждает, что вы можете спокойно потреблять около 400 мг в день. Однако, крайне маловероятно, что вы умрёте, даже если вы употребите больше (400 мг, примерно равно четырём 200 граммовым чашкам кофе). Исследование причин смерти двух человек от передозировки кофеином, проведённое в 2005 году, показали, что придётся глотнуть около пяти граммов кофеина, что в 10 раз больше, чем рекомендуемая доза Управлением по санитарному контролю. Согласно другим источникам, эта доза скорее составит около десяти грамм, равноценно 50 шотам с 5-Hour Energy. Но в 2011 девочка умерла из-за «токсичного действия кофеина» после употребления всего двух банок Monster, что составило всего 480 мг кофеина, примерно такое же количество кофеина содержится в кофе Venti размера в Starbucks.

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Таким образом, существует много разной и неоднозначной информации. Чтобы всё выяснить я попросила доктора Патрисию Бродерик, которая, среди многих других своих достижений, является также главным редактором журнала JournalofCaffeineResearch. Мы сразу начали с основного вопроса («Можно ли умереть от передозировки кофеина? Нет, нет, кофеин не может убить вас» – это было, как ни странно, первое, что она сказала), но в конце концов она поведала мне кое-что интересное: мы просто не знаем, сколько кофеина нужно, чтобы наступил летальный исход. Такое утверждение можно сделать потому, что толерантность к кофеину – очень индивидуальная вещь. «Женщины гораздо более чувствительны к воздействию кофеина, чем мужчины», сказала доктор Бродерик, и добавила, что молодые люди также имеют значительно более низкий уровень толерантности к кофеину.

Я нашла такие же выводы в очень старом исследовании «факторов, влияющих на степень токсичности кофеина». Исследование, которое по сути представляет собой свод существующей научной информации, показывает, что кофеин влияет на людей по-разному в зависимости от возраста, пола, массы тела, толерантности к наркотику, сопутствующих заболеваний, и присутствие других веществ, которые человек употребляет. Кофеин является наиболее токсичным при введении внутривенно, но могут быть летальные исходы при «пероральном, ректальном или подкожном введении». Смертельная доза зависит от способа приёма препарата, но, как представляется, достаточно около 200 миллиграммов на килограмм или немного больше, если вы вводите его через анальное отверстие, или немного меньше, если кофеин поступает в организм внутривенно. (Если вам сложно рассчитать согласно объяснениям 1967, попробуйте этот удобный калькулятор).

Это как раз тоже самое, о чём предупреждало в своём заявлении о чистом порошке кофеина Управление по санитарному контролю: это опасно, потому что «одна чайная ложка эквивалентна примерно 25 чашкам кофе». Но, как доктор Бродерик напомнила мне, что кофе и кофеин – две абсолютно разные вещи, это не одно и то же. Если вы выпьете 25 чашек кофе будучи не в себе, моментальный эффект будет не такой же, как если бы вы съели в эквиваленте чистый порошок кофеина. Отчасти многое зависит от субстанции, с которой кофеин поступает в организм (исследования доктора Бродерик показывают, что кофе и чай смягчают действие кофеина), а отчасти зависит от метода введения. Это как сразу глотнуть весь Adderall, или принимать его частями, или вообще нюхнуть его в виде порошка. Кофеин действует таким же образом: он вынесет вас полностью, если вы будете нюхать его в виде порошка, и вероятность передозировки существенно возрастёт.

Учитывая, что доза кофеина должна быть достаточно высокой, чтобы привести к смерти, можно предположить, что сообщения о передозировках – очень редкое явление. Удивительно, но это не так. Американская ассоциация центров по контролю за отравлениями получает тысячи звонков каждый год от людей, обеспокоенных влиянием кофеина на сердце. В прошлом году они получили 3033 таких звонка о влиянии только энергетических напитков, 1835 из которых были от людей 18-ти лет и моложе. Конечно, далеко не у всех людей, которые звонили, на самом деле была передозировка кофеином, они лишь думали, что была передозировка. И многие из этих звонков были от людей, которые также находятся под действием других веществ: алкоголя, травы или других наркотиков, поэтому кофеин не является основной причиной того, что с людьми происходит, но в любом случае его действие очень необычное.

Интересная вещь заключается в том, что если вы получили высокую дозу кофеина, кайфа и не ждите. (Мы протестировали его ранее в этом году, когда один из наших журналистов пробовал покурить кофе. Мы однозначно не рекомендуем этого делать). В малых дозах кофеин повышает допамин, который способствует тому, что ваш мозг чувствовать себя хорошо. Но когда вы приняли слишком много кофеина, «приятное действие» исчезает, и вы становитесь нервным, чувствуете беспокойство, вам даже физически становится плохо. Если принимать слишком много кофеина, вы можете стать раздражительным, может появиться головная боль, усталость, симптомы в основном противоположные вашим ожиданиям. Таким образом, в действительности нет никакого смысла принимать максимально возможную дозу кофеина в 200 мг на килограмм тела, делать инъекции кофеина или жевать порошок. Это не поможет вам взлететь, вы просто почувствуете, как ваше сердце вот-вот разорвётся.

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