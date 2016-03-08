Всё, что вам нужно знать о пересадках пениса

Скриншот взят с YouTube

Современная медицинская наука всех нас научила несколько беспечному отношению к своим конечностям. Потеряли руку, нарезая морковь? Плевать! Врач может обеспечить вам замену. Потеряли ногу, стоя посреди пожара в попытке кого-то впечатлить? Ну и что? Загляните в местный магазинчик, и кто-нибудь выдаст вам новую бесплатно!

То же самое касается внутренних органов – взять хотя бы английского актёра и обладателя громкого голоса, Брайана Блессида, который после недавнего сердечного приступа на сцене перенёс установку кардиостимулятора за 38,000 долларов, который, по его словам, помог ему почувствовать себя «человеком на миллион долларов». После этого он сказал: «Теперь я могу делать что угодно. Хотелось бы только, чтобы мне выдали другой член. Вот это я и сказал докторам. Они спросили: «Как вы себя чувствуете, Брайан?» Я сказал: «Отлично! Теперь мне бы только хотелось член как у 20-летнего!»

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Оказывается, требование Брайана было не так нереалистично, как кажется. В 2014 году южноафриканский врач впервые в истории успешно пересадил пенис, который впоследствии реально работал. Итак, каковы последние новости? Мог бы стареющий актёр сменить свой пенис на другой, помоложе, без особых хлопот? Я пообщался с урологом и андрологом доктором Костасом Константинидисом, чтобы получить новейшую информацию.

VICE: Как работает – или работала бы – пересадка пениса?

Доктор Костас Константинидис:Пересадка пениса подразумевает подсоединение донорского пениса к пациенту. Пересадку пениса можно проводить только тем пациентам, у которых есть ткань пещеристых тел [механизм мужской эрекции]. Это значит, что пациентам женского пола, желающим пройти операцию по смене пола, надеяться не на что. Сама по себе операция в основном подразумевает подсоединение кровеносных сосудов и нервов донорского пениса к пациенту.

С какими проблемами можно столкнуться?

Вызов состоит в том, чтобы кровеносные сосуды оставались не закупоренными в течение первых нескольких дней после операции, потому что они очень маленькие. После успешной пересадки пенис должен нормально работать в плане эрекций, мочеиспускания, оргазма и эякуляции. Однако, вероятнее всего, будут снижены ощущения на головке пениса. Главная проблема пересадок пениса по сравнению с фаллопластикой [хирургической реконструкцией пениса] состоит в том, что пациенту до конца жизни приходилось бы принимать иммунодепрессивные препараты.

Откуда берутся доноры? Пенис можно отметить в донорской карточке?

Доноры должны были бы являться мёртвыми или перенёсшими смерть мозга мужчинами, как и в случае с другими видами пересадок. С получением донорских органов от живых пациентов связаны очень строгие биоэтические проблемы. Кроме того, мужчины, проходящие операцию по коррекции гениталий, не могут сдавать свои пенисы, так как ряд анатомических частей пениса используется для построения вагины.

Зачем кому-нибудь может понадобиться пересадка пениса?

Существует целый ряд причин, по которым пациенту может отрезать пенис, – к примеру, травма или неудачная операция. Кроме того, некоторые мужчины страдают заболеванием под названием микрофаллия [микропенис]. В большинстве этих случаев, как и в случае с трансгендерными мужчинами-пациентами, лечение подразумевает операцию под названием фаллопластика. Это подразумевает реконструкцию пениса с помощью кожи и мышц из бедра или предплечья пациента. Сексуальную функцию можно восстановить, вставив внутрь протез пениса.

Поступали ли вам когда-либо чисто эстетические запросы либо на пересадку, либо на любые другие операции на пенисе?

Пересадка пениса находится на крайне экспериментальном уровне, и её пытались провести всего несколько раз. Кроме того, поскольку она требует приёма иммунодепрессивных препаратов и наличия донорского пениса, маловероятно, что она когда-нибудь станет так же распространена, как и фаллопластика, и её никогда не следует проводить исключительно из эстетических соображений. Если пациенту нужен пенис побольше, существует целый ряд хирургических и нехирургических способов этого добиться, которые, в сущности, очень просты.

Например?

У всех мужчин часть пениса тянется внутрь тела и является невидимой. Эта скрытая часть прикреплена к лобковой кости посредством так называемых поддерживающих связок. Лигаментолиз [операция] подразумевает резку некоторых из связок пениса, что позволяет части «скрытого» пениса переместиться вниз и из тела. Инъекция жира – это наиболее широко используемая методика увеличения диаметра пениса. Для мужчин, которым не очень подходит операция по полному увеличению пениса или которые сомневаются на этот счёт, существует возможность увеличить диаметр и головку пениса, используя наполнитель под названием гиалуроновая кислота. Но организм со временем поглощает её, так что это нужно повторять.

Много ли запросов на пересадку пениса?

Есть несколько пациентов, запрашивающих пересадку пениса, но их на данный момент попросту не делают. Южноафриканской команде понадобилось пять лет планирования, чтобы разобраться с биоэтическими барьерами вокруг проведения операции. В настоящее время она сугубо экспериментальна, а поскольку существует альтернативное лечение, которое не требует приёма иммунодепрессивных препаратов – фаллопластика, – мы сомневаемся, что подобные операции когда-нибудь станут проводить регулярно. Более интересное направление исследований, которое всё ещё находится в совершенно зачаточном состоянии, связано с тканевой инженерией, посредством которой пенис выращивается в лаборатории из собственных клеток пациентов. Это направление исследует доктор Энтони Атала, и в нём уже добились успеха на кроликах. Разумеется, перенести это на людей куда труднее.

Если бы пересадка прошла успешно, была бы обеспечена полная функциональность?

Да, была бы полная функциональность, но ощущения в головке были бы притуплены.

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