Опасный упаковочный фетишизм процветает в Японии

Автор всех фотографий Джозеф Итон

Япония является одним из передовых переработчиков отходов в мире. В 2010 году 77 процентов пластиковых отходов, произведенных в стране, было переработано, и по недавним сообщениям, объём захороненных на свалках отходов, остаётся на относительно низком уровне в 16 процентов (в США этот процент близится к позорной отметке в 70 процентов).

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В тоже время, уровень отходов от упаковки товаров по всей Японии является полной противоположностью ситуации с переработкой. Я не хочу никому давать урок о том как строить зелёную экономику (хотя бы по тому, что я сам принимаю душ по 20 минут), но, когда я побывал в Японии, я почти мгновенно понял: у японцев серьезный фетиш в отношении упаковки товаров. Прогулявшись по супермаркетам, я насмотрелся на фрукты, которые мы обычно видим свободно лежащими на полках, и которые здесь вместо этого «зимуют» в трех слоях пластика и коконах из поролоновой сетки.

Перед продажей, каждый отдельный банан запечатывается в целлофановую плёнку, внутри которой на стенках конденсируется влага. Я держал свой потный банан в руках, думая неужели что-то не так с его натуральной, биоразлагаемой шкуркой. Каждый уголок магазина был заполнен этой мерзостью.

Ситуация в ресторанах ничем не отличалась; вместо пластиковых палочек, которые могут быть вымыты после использования, вам дают бесконечный запас одноразовых деревянных. Конечно, это не единственная причина почему Япония уничтожает сибирские леса, но она вполне может быть одной из них. Многоразовых тканевых салфеток там тоже не существовало, но вместо них предлагали пользоваться бумажными салфетками, передниками и нагрудниками. Всё то же самое можно найти и в Великобритании и в других западных странах, но я говорю о местных заведениях высокой кухни, а не о ресторанах типа McDonald’s.

Может, эта тяга к чрезмерной упаковке является японской традицией? Если это так, является ли это теперь проблемой, и как она может быть решена? Чтобы послушать авторитетное мнение по этому вопросу, я обратился к Рою Ларку, эксперту по розничной торговле, потребительскому поведению и маркетингу, который ранее работал в университете Рикке в Токио.

VICE: Вы рассматриваете это увлечение чрезмерной упаковкой как проблему для окружающей среды?

Рой Ларк: Очевидно, что это является проблемой, даже проблемой вдвойне, учитывая высокую склонность к потреблению упакованных продуктов и большое население Японии. Единственное смягчающее обстоятельство это, что Япония в настоящее время довольно хорошо справляется с очисткой, по крайней мере, вы не увидите слишком много мусора по сравнению с другими городами мира.

Как вы думаете, почему это происходит? Это как-то связано с гигиеной?

Отчасти – это гигиена и правила к ней относящиеся. У продавцов косметики Lush были проблемы с упаковкой, когда они только начинали продвижение своего товара в Японии, так как большая часть этой продукции за рубежом открыта для людей, и её можно потрогать и понюхать. Точно так же, пакеты, в которых продают кукурузные хлопья здесь гораздо выше по качеству, чем те, к которым мы привыкли или которые, в целом, приемлемы за пределами Японии. Я не знаю ни одного исследования или опроса, которые бы дали ответ на вопрос есть ли здесь место беспокойству потребителей в отношении гигиены, но вполне вероятно, что некоторых действительно напугало бы отсутствие такой упаковки.

Самыми большими факторами на самом деле являются традиция, привычка, и то, что японцы, как правило, считают укоренившимися ожиданиями потребителей. Например, такому фактору не будет отвечать компания, продающая не завернутые по отдельности конфеты. То же самое относится и к кондитерским изделиям, печенью, и так далее. Это вопрос удобства: японцы любят держать еду [конфеты] при себе, потому многие предпочитают чтоб каждая единица товара была упакована. (Фондовая биржа Nikkei в прошлом году провела опрос, согласно результатов которого большинство женщин постоянно держат под рукой в своих сумках несколько шоколадок, чтобы всегда можно было ими насладиться.)

Ещё упаковка, чрезмерная или любая другая, рассматривается как дополнительный элемент роскоши. По этой причине появляются несколько слоев обертки и сумки в универмагах, на которых также может быть указан бренд, или пластиковый пакет для каждого кусочка хлеба в комплекте с бантиком в некоторых торговых сетях. Мне кажется, упаковка фруктов в супермаркетах происходит немного реже, она всё же, в основном, используется для товаров «более высокого уровня».

Не кажется ли вам, что потребители в Японии, как правило, знают об этой проблеме?

Сложно ответить. Если говорить в общем, я бы сказал, что нет. Но, если спросить обычного потребителя в Японии, я думаю, он бы выразил возмущение количеством упаковки, тем не менее, он навряд ли готов поменять свое поведение. Возможно, это связано с тем, что в Японии очень трудно снизить потребление упаковки.

То есть у этой проблемы нет лёгкого решения?

И да, и нет. В первую очередь, нельзя сказать, что это проблема. Как и китобойный промысел, в глазах запада – это, конечно, проблема, но в глазах японцев, как корпоративного сектора, так и потребителей, – это, наверное, не такая большая проблема потому, что это часть их жизни.

Мне известно о некоторых инициативах, таких как рациональное использование воды компанией Coca-Cola и усилия IKEA по снижению использования упаковки, и некоторые другие, предлагаемые японскими производителями. И кажется, они работают очень хорошо, может быть от части потому, что их не так много и они выделяются в маркетинговом плане. Какое-то количество супермаркетов теперь продвигает многоразовые продуктовые сумки, я знаю одно такое заведение, где клиентам предлагается такие сумки купить, но большинство этим путем не пошло, и в лучшем случае предлагают потребителю внести благотворительный взнос, если тот хочет приобрести сумку.

Существует довольно много новых правительственных инициатив, включая, например, требование о переработке всех отходов электронной техники, и такие инициативы будут расширяться.

Никоим образом не выступая против «японской традиции», следует признать, что объем отходов всё равно является проблемой. Как это принято в Японии, решение этого вопроса вполне может произойти в момент, когда эта проблема достигает критической точки, и после этого вопрос будет решаться как с проблемой кризиса в энергетике, наступившей в марте 2011 года, когда люди уменьшили использование энергии.

Япония демонстрирует невероятную целеустремленность и политическую сознательность, когда дело доходит до решения задач явно нацеленных на благо всего общества. Когда свалки наконец будут переполнены, ситуация, безусловно, изменится и эти изменения наступят чрезвычайно быстро.

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