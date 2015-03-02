Как ведутся большие журналистские расследования

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Оригинал статьи опубликован на VICEUK.

В этом месяце Международный консорциум журналистов-расследователей (МКЖР) опубликовал отчёт под названием «Утечка информации по швейцарски: чёрные наличные, прикрытые банковской тайной». В отчёте утверждается, что швейцарский филиал Британского банка HSBC преднамеренно получал выгоду от уклонения от уплаты налогов богатыми клиентами.

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После того как в БиБиСи опубликовали сведения, что HSBC оказывал давление на своих партнёров в британских СМИ с тем, чтобы они не писали о расследовании, оно переросло в несколько публичных скандалов. Питер Оборн, бывший главный политический комментатор DailyTelegraph, подавший в отставку из-за этого случая, заявлял, что Telegraph скрывал информацию о преступлении, чтобы сохранить рекламную прибыль от HSBC. В DailyTelegraph дали чётко понять, что они не собираются ничего согласовывать перед тем как начать свои выпады в сторону газеты Guardian, и опубликовать «подлую и необоснованную» историю, в которой пытались связать два самоубийства в коммерческом отделе Times с «давлением на редакцию».

Если вам интересно, как такое грандиозное расследование, в котором участвовали более 130 журналистов, началось, развивалось и как его результаты стали достоянием общественности, ознакомитесь с интервью, которое мы взяли у Джерарда Райли, главы подразделения МКЖР в Вашингтоне, штат Колумбия, и координатором одной из утечек информации.

VICE: Что вы можете рассказать нам о том, как начинаются подобные расследования? Джерард Райли: Если говорить о швейцарской утечке информации, то всё началось благодаря получению сырых сведений. Многие репортёры по всему миру много лет знали о том, что бывший работник HSBC Херве Фалчиане украл информацию в банке. Он публично заявил, что этот материал будет очень интересен общественности. Как и остальные, мы следили за его историей и наблюдали, как сначала Франция, потом Бельгия, а потом Аргентина начали расследования, которые основывались на его информации после того, как оказалось, что он информатор. Многие журналисты встречались с Фалчиани, чтобы получить доступ к материалу, но они всегда получали отказ.

Как вы наконец убедили его? С помощью знакомого, мы узнали, что двое журналистов из газеты LeMondе– Джерард Давет и Фабриц Ломме, получили доступ к информации. Мы работали с Le Monde много раз в прошлом, поэтому, конечно же, я попросил у Le Monde доступ к материалу. Переговоры длились несколько недель, но, в конце концов, мы получили доступ.

И тогда началась настоящая работа, как минимум, с нашей стороны. Джерард и Фабриц прилетели в Вашингтон, чтобы передать нам материал и рассказать, к каким заключениям они пришли, изучая его. Мы пришли к соглашению по условиям сотрудничества с редакторами LeMonde.

Что вы сделали потом? Нашим первым заданием было изучить материал и определить, представлял ли он общественный интерес и стоит ли его публиковать. Информационная команда МКЖР привела материал в удобный для поиска формат – инструмент, к которому могли получить доступ некоторые репортёры по всему миру, используя методы шифрования. После дальнейших недель работы мы решили, что просмотрели достаточно материала, чтобы гарантировать интерес общественности.

На этом этапе мы предприняли несколько дальнейших шагов. Мы начали приглашать некоторых репортёров в Вашингтон, чтобы они взглянули на материал, с целью получить больше мнений по поводу интереса общественности. Процесс начался с репортёра из программы Панорама на BBC. Потом репортёр из Канадской радиовещательной корпорации и т.д. В свою очередь, каждый репортёр считал материал интересным для общественности.

К концу этого этапа мы поработали с десятками партнёров из СМИ и пригласили их на встречу за их счёт в парижский офис LeMonde. Группа обсудила моменты, возникшие в ходе изучения материала, под конец дня мы решили, что опубликуем его в следующем феврале.

Как вы вышли на источник информации и как обеспечивали его защиту? В зависимости от необходимого уровня секретности, мы используем разные методы. Если вообще возможно, то встречаемся с источниками лично. Источниками этой информации были Джерард и Фабриц из LeMonde. В рамках общего правила, лучше всего встречаться с источником сразу, чтобы помочь ему защитить себя. Очень часто источники раскрывают себя своими действиями ещё до того, как пообщаются с журналистами.

Как вы ведёте расследование и в то же время сохраняете секретность своей работы? Большое недоразумение по поводу приобретения материала-утечки – это то, что люди думают, будто это просто, и что всё, что вам нужно, это рассказать о документах. Ноэтодалекоотреальности. Документы – этотольконачало. МКЖР применял старомодный способ во множестве стран. Журналисты работали над публичными записями, чтобы обеспечить контекст для увиденных документов, включая корпоративные файлы, личные записи, раскрытие финансовой информации и документы из судов, административных и уголовных расследований. Всёэтоможноделать, нераскрываяцелисвоихзапросов.

Вы иногда боитесь последствий таких расследований? Мы очень тщательно взвешиваем все последствия, но всегда приступаем к тому, что считаем интересным общественности.

Вы довольны тем, как развиваются расследования в случае с предполагаемыми преступлениями HSBC? Нам интересна только история. А в компетенцию властей входит действовать, если они решат действовать.

Получали ли вы лично или МКЖР угрозы, после того как результаты расследований становились публичными? Нет, никогда лично. Мы получали письма от юристов, как и любые другие медиа организации, и наши юристы отвечают на такие с жалобы.

С какой самой опасной ситуацией когда-либо сталкивался МКЖР? Ответ довольно скучный, но правда в том, что единственной нашей опасностью является правдивость историй. Мы используем американский стиль проверки фактов для каждой истории. Это означает записывание каждого факта и привлечение профессионала по проверке фактов, который изучает каждый факт перед публикацией. Мы также делаем намного больше, чем другие СМИ, чтобы достучаться до людей, которых мы собираемся назвать, чтобы убедиться, что все факты подаются в правильном контексте.

Вы сотрудничаете с официальными лицами стран, в которых вы проводите исследования? Если нет, то почему? Согласно давней политике Международного консорциума журналистов-расследователей и нашей родительской организации – Центра публичной целостности, мы не занимаемся передачей таких материалов органам власти. МКЖР – это не орган по обеспечению правопорядка и не агент правительства. Мы независимая организация, в которой служат и которая служит своим членам, глобальному журналистскому сообществу по расследованиям и общественности.

Швейцарская утечка информации, Люксембургская утечка информации, расследование международной оффшорной путаницы – ваши расследования всегда преследуют большие цели. Можете намекнуть, что будет следующим? В марте мы обнародуем историю, не имеющую ничего общего с налоговыми вопросами. Она касается международной программы помощи нуждающимся. Мы обнаружили, что такие организации часто делают противоположное. Все наши истории должны быть мирового уровня. Они должны преодолевать границы.