Технологии делают нас тупыми

Технологии – это зависимость. Пора это уже признать.

Вы не можете прожить и минуты без проверки сообщений на iMessages, хочется постоянно отслеживать кто из друзей ваших друзей поставил « Like», и проверять кому понравился ваш твит о бабушке и собаке, которых вы встретили по дороге на работу сегодня утром. Особенно интересно то, что вы не можете даже припомнить, откуда взялась эта зависимость. Было время, когда вы смотрели Парк Юрского периода на VHS на своём Panasonic NV-HV60 в одиночестве в своей гостиной, а теперь с помощью чудесных возможностей Google Glass ваши грязные маленькие секс-вечеринки могут видеть в любой точке планеты в реальном времени.

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Мы живём в мире, где думать не является обязательным условием, чтобы что-то сделать. Мнения, факты и координаты чего-либо можно просто найти в интернете, не прикладывая сверхусилий. Это реальная утопия, где наткнуться на абсолютное бессмысленное дерьмо, как это, намного проще, чем поговорить с реальным человеком по телефону. Всё, что мы делаем онлайн и оффлайн, записывается, распространяется и отслеживается, на этом зарабатывают корпорации-пожиратели мира, которые хотят превратить вас в батарейки для их гигантского вибратора.

Книга «Стеклянная клетка» (TheGlassCage) Николаса Карра («одного из самых вдумчивыхи требовательных ныне живых мыслителей» как утверждает Джонатан Сафран Фоер) как раз об этом. Исследуя наше существование, которое становится всё более зависимым от технологий и автоматизации процессов (за тебя постоянно кто-то думает: Google найдёт ответ на любой вопрос; GPS покажет, где находится твоя собственная квартира; такси, которое не требует управления человеком), эта книга раскрывает некоторые тревожные последствия такой зависимости, такие как потеря навыков управления самолетом, например. Или хотите увидеть будущее, в котором у каждого есть машина, которая делает идеальный спагетти болоньезе, но никто не знает, как приготовить его самостоятельно (возможно, я смогу его сделать)?

Я разыскал Карра, чтобы побеседовать с ним о том, как так получилось, что мы стали настолько зависимы, и что можно сделать, чтобы остановить это.

VICE: Во всём виноват интернет?

Николас Карр: Он обеспечивает удобство и основу всего остального, нельзя сказать, что он во всём виноват.

Но интернет всё таки оказывает большое влияние?

Я думаю, что он манипулирует нами, мы стали менее терпеливыми. Мы стали меньше отсеивать низкокачественную информацию, хотя стали лучше собирать информацию.

То, как мы взаимодействуем с компьютерами, влияет на то, как мы мыслим?

Если вы постоянно работаете с компьютерами, то ваш мозг настраивается на сбор и следование полученной посредством компьютеров информации. Мозг начинает терять некоторые неявные, но очень важные функции, которые мы задействуем в реальном общении и реальном мире.

Как технология изменила вас?

Основой книги послужило понимание того, что за очень короткий промежуток времени мы стали полагаться на компьютеры при выполнении большинства действий, которые мы раньше делали самостоятельно. Мы к этому очень быстро привыкли. За всю человеческую историю существовал определённый баланс между действиями, которые человек делал сам, и действиями, которые выполнялись с использованием технологий. Сейчас компьютеры как технологии задействованы в нашей жизни на таком уровне, каком раньше ни одна технология не использовалась.

Возможно ли провести грань между физическим и виртуальным мирами?

Был проведён интересный эксперимент с мышами.

Мыши и здесь засветились.

Ученые наблюдали за процессами мозга у мышей, когда те перемещались по настоящему лабиринту, а затем, когда они передвигались по лабиринту, смоделированному с использованием компьютерных технологий. Учёные установили, что активность мозга мышей существенно снижалась, когда мыши перемещались по смоделированному лабиринту.

Как вы относитесь к таким приложениям как Freedom и Moment, которые устанавливаются на компьютер или телефон, но в первую очередь предназначены для предотвращения использования вами компьютера или телефона?

Это выглядит как создание программного обеспечения, нацеленного на решение проблемы, которую программное обеспечение и создало. Нашей собственной воли получается недостаточно, чтобы справиться с этим.

Получается, мы все идиоты.

Но, с другой стороны, меня это обнадёживает. Это показывает, что есть люди, которые мыслят и понимают, что это заходит слишком далеко…

Мне казалось, что человеческая природа всегда стремиться изобрести что-то, что сделает жизнь проще. Разве каждый из нас в глубине души не хочет лежать на большом диване с кучей еды?

Это интересная теория, которую назвали парадоксом работы.

Что вы имеет в виду?

Глубоко в нашей психике существует убеждение, что мы будем счастливы, если не будем ничего делать и поэтому мы всегда стремимся делать меньше, чем можно было бы делать. Но на самом деле такой подход делает нас несчастными. Мы считаем, что мы будем более счастливыми и более полноценными, если мы не будем работать, но оказывается, что мы получаем больше всего удовольствия, когда работаем.

Ого.

Это объясняет то, почему мы так быстро и легко привыкаем к технологиям. Самолёты – очень хороший пример того, почему это плохо. В этом деле технологии способствую деградации мастерства. Когда случаются катастрофы, люди склонны пенять на ошибки человека, но на самом деле эта ошибка человека спровоцирована чрезмерной зависимостью от технологий.

Согласен. К тому же, не последнюю роль играют социальные сети и медиа в современном мире.

Проблема состоит отнюдь не в социальных медиа. Проблема в том, что мы стали очень зависимы от интернета как основного источника для сбора информации, сейчас мы берём информацию только из интернета. В конечном счёте, технологии отражают то, каким образом мыслит человек, на самом деле это напоминает работу компьютера, вся работа мозга направлена на обработку и утилизацию информации.

Таким образом, мы все становимся компьютерами. Да, не весело.

Нет, я думаю, что большинство людей на этой планете не станут компьютерами, и слава богу. Но меня настораживает то, что вместо того, чтобы найти баланс, мы просто говорим себе: «Пусть компьютер это сделает».

Теперь мы можем практически всё, вплоть до проектирования своей пиццы в Domino‘spizzaс помощью приложения Google. Они утверждают, что создали всезнающий Искусственный интеллект. Это правда, как вы думаете?

Основная проблема в том, что алгоритмы, которые работают, остаются невидимыми для нас. Просто потому, что Google работает очень быстро, мы считаем, что он выдаёт самый лучший результат. Нами манипулируют в вопросах того, какую информацию нам выдать.

Существует всеобщее мнение, что те технологии, которые мы используем – самые лучшие. Но это не так. Есть разные виды интересов: экономические, социальные, и даже военные, так что мы получаем то, что продиктовано этими интересами.

В начале автоматизации существовало два варианта: первый, когда программное обеспечение создавалось управленцами и давалось работнику для использования, и второй, когда признавалось, что работник обладает всеми навыками и знаниями, и работнику предоставлялась возможность самому автоматизировать процессы. Угадайте, какой вариант выиграл.

Вы хотите сказать, что мы очень наивные в отношении намерений Google?

В значительной степени такими компаниями движут их экономические интересы, и это в их экономических интересах, чтобы мы больше отвлекались, сидели в интернете, делились объявлениями. Чем быстрее они смогут заставить вас перейти от страницы к странице, тем эффективней работает их экономическая модель ведения бизнеса, ведь так можно собрать о вас больше информации, показать вам ещё больше платных рекламных объявлений.

Но если их конечной целью является создание Искусственного интеллекта, и они финансируют это, создавая систему, которая отвлекает, предоставляет мгновенные результаты, и затем записывает это, получается, их образ реального человека искажён, не правда ли?

В целом, я согласен, вы правы, но я немного не о том хотел сказать. Для создания Искусственного интеллекта используется экономическая заинтересованность самой компании, а также модель поведения человека в интернете, которая на самом деле не такая однобокая и в реальности является намного разнообразней.

Получается, что мы создадим систему, которая сможет обеспечить мои самые низкие желания: порно, пицца, поп-культура. Какова вероятность того, что Google знает о моих предпочтениях в порно?

Очень высока.

Должны ли мы бояться будущего?

Я думаю, что мы должны задумываться о будущем. Мы ведём себя пассивно в руках тех, кто проектирует системы. Мы должны думать критически о том, что даже, если мы сохраним наш энтузиазм и стремление к великим изобретениям, они будут реализованы. Я не противник компьютерных технологий. Я не считаю, что мы должны разгромить наши компьютеры и убежать в лес.

Мы в основном исходим из концепции Фрейда о смерти, мы делаем всё возможное, чтобы сделать из себя безжизненные организмы.

Еще до Фрейда Маркс высказал мнение, что в стремлении к новым технологиям лежит неосознанное желание создать одушевлённую технологию с реальной жизнью, и безжизненных, неодушевлённых людей. Если вы посмотрите на первое радио, вы увидите, что там есть устройства для приёма и передачи информации, но сейчас большинство людей перестали передавать информацию, а стали просто слушать и принимать её.

Неужели мы обречены изобретать технологии, которые, в конечном счёте, погубят нас?

Я противник такой идеи. Как я и писал в конце своей книге Стеклянная клетка, я считаю, что технологии углубляют наши отношения с миром. На подобие работы телескопа. Мы как ужасные ножи для травы без основания. Это страшный инструмент. Но время идёт, часы тикают…

Пожалуйста, не говорите, что часы – это зло.

Это палка о двух концах. Я осторожно говорю на эту тему, так как не хочу казаться человеком, который осуждает часы, как мерило времени.

Я обещаю, что этого не произойдёт.

Хорошо. Часы превращают время из потока времени в точно измеримые единицы, которые были абсолютно необходимы для индустриализации. Но это не означает, что, когда вы полностью подстраиваетесь под работу часов, вы теряете ощущение естественного потока времени. Мы привыкли к рутинному течению времени, мы встаём в X часов, мы идём на работу в Y часов, мы ложимся спать в Z часов.

Понятно. Есть ли хорошие современные изобретения?

Мммм.

Ни одного?

Лестницы? Они хорошие.

Я не говорю, что лестницы – фигня. Но я бы не сказал, что это современное изобретение. Как насчёт ходулей «поуго»?

Для меня это что-то сродни телескопа. Но, если кто-то планирует провести весь день на таких ходулях, это не очень хорошая идея. Я в эту категорию также отнёс бы DJ mixset, как инструмент для творения. Цифровые звукозаписывающие технологии, тоже.

Планируете продолжать спокойное созерцание?

Надеюсь на это.

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