Мужчина залез на дерево, не слез, и стал героем Интернета

Фото взято у пользователя Instagram JonathanStutz

Я не знаю, когда Америка испортилась, но всем известно, что она испорчена. Наши мосты рушатся, наша вода отравлена, наша молодёжь в долгах, наши города опустошены холодными математическими расчётами экономики, а один из наших ведущих кандидатов в президенты повсюду вызывает ненависть и страх. У нас есть Netflix, Интернет и смартфоны, но это лишь каким-то образом усугубляет наше более обширное несчастье: если мы можем сделать так, чтобы можно было в любое время по собственному желанию смотреть «Лучше звоните Солу» на крохотном светящемся прямоугольнике, разве мы не можем сделать что-нибудь с наскакивающими на нас волнами бедности и отчаяния? Вы нутром чуете, что кто-то должен что-то сделать, но кто или что – совершенно не понятно; если думать об этом слишком долго, то вы сжимаете кулаки и стискиваете зубы со злостью, с которой ничего не можете поделать. Этого достаточно для того, чтобы вам захотелось залезть на дерево – просто лезть, лезть и лезть до изнеможения, а затем сидеть там и кричать что-то никому непонятное.

23 марта в деловом центре Сиэтла один чувак сделал именно это. И он просидел там 25 часов.

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По данным местного новостного канала KIRO 7, этот парень начал лезть по 80-футовой секвойе в центре Сиэтла около 11 часов утра по местному времени во вторник и отказался слезать. Судя по всему, никто не знает, кто он такой, почему он там и (что важнее всего) как его снять. Полиция к нему подходила, но он реагировал на это, бросаясь в полицейских яблоками. Затем, когда у него кончились яблоки, он стал бросаться палками и шишками. В какой-то момент, заявляет SeattleTimes, он прокричал: «Сколько денег налогоплательщиков вы тратите впустую? Это не экстренная ситуация!»

Порой он кричит непристойности, стругает дерево ножом или снимает штаны. Он построил некое гнёздышко из веток и совершенно спокойно перенёс холод, дождь и ветер. По слухам, он там даже ходил по-большому. Утром в среду, по словам репортёра Kiro, какая-то женщина попыталась сманить его вниз, посулив ему петтинг, и он начал слезать, но затем «испугался» и отступил в сторону небес.

За последние 24 часа вокруг дерева собирались зеваки, которые пялились, делали фотоснимки и демонстрировали свою поддержку этого парня, кем бы он ни был и чем бы ни занимался. (Дерево даже показывают в прямом эфире). Пусть причины его пребывания наверху и неизвестны, его чувства можно понять на инстинктивном уровне. Он как будто собрал всю ярость и тщету, которая носится в воздухе вокруг нас, облачился в неё, а потом залез на дерево. #ManInTree(#МужикНаДереве) стал феноменом Twitter; можно купить как минимум одну футболку #ManInTree. Люди не понимают его посыла, но они с ним согласны, поскольку он зол, серьёзно настроен и отказывается отступать. Он как будто говорит то, что не можете сказать вы, хотя вы в то же время понятия не имеете, что он говорит; в этом смысле он очень похож на другого любимого одиночку Сиэтла, Курта Кобейна.

Хотя никто не знает, кто он такой (и хотя социальные сети имеют склонность сводить людей к мемам), его поведение указывает на то, что он, вероятно, является одним из множества психически больных бездомных Сиэтла. Реальный супергерой Сиэтла Феникс Джонс (кстати, в Сиэтле есть супергерои) вечером вторника заявил в выложенном на Twitter видео, что знает этого парня и пытался передать ему немного сигарет Newport (он якобы попросил пачку CamelCrushes) и пива, так как «именно это ему и нужно», но копы отказались подпускать Феникса близко к месту происшествия.

«Бутерброд, сигарета или пиво может в буквальном смысле остановить насилие этого человека по отношению к другим, – написал Феникс в Twitter в среду. – Он не преступник, он психически болен, а пока мы не станем обращаться с ним как с другом, который болеет и нуждается в помощи… Боюсь, эта проблема не будет решена никогда».