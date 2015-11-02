Фото семей из трущоб Рио-де-Жанейро

Все фото сделаны Антонелло Венери



Эта статья впервые была опубликована на VICEBrazil.

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Два года назад был создан «Interiores da Maré» («Маре изнутри»), фотопроект об одном из самых красивых и проблемных районов Рио-де-Жанейро, Комплешу-да-Маре.

Я разрабатывал это фотоэссе, в центре внимания которого дома людей, живущих в 16 районах-трущобах, с августа 2013 года при содействии музыканта и культурного деятеля Энрике Гомеша.

Зачем создавать такую серию посреди хаоса, в который превратилось умиротворение Рио, в преддверии Кубка мира по футболу 2014-го года и Олимпиады-2016? В основном затем, что подобного ещё никто не создавал, – возможно, потому что мысль осъёмке семейных портретов в помещениях так проста и очевидна, что никто не озаботился тем, чтобы действительно этим заняться. Существует достаточно снимков фасадов домов, улиц, а также динамики общественных пространств, однако простые изображения семей у себя дома довольно редки. Это не просто фотоэссе, в котором рассказываются истории определённых семей, а эссе об эволюции бразильской семейной ячейки в целом. В рамках этого проекта я намерен сфотографировать 100 семей и закончу не раньше 2016 года.

В сентябре я открыл выставку «InterioresdaMaré» на фестивале современного искусства Travessias 4, одном из важнейших культурных событий города. Некоторые из фотографий также будут вывешены на улицах трущоб. Все изображения будут напечатаны в натуральную величину, поскольку, на мой взгляд, людям важно видеть все без исключения детали, а также потому, что в этих районах содержится великое множество различных реальностей. Есть гетеросексуальные семьи, гомосексуальные пары, матери-одиночки, домохозяйства, возглавляемые женщинами и всё, что вообще возможно. Для живущих там людей не существует единой модели.

Это люди Маре.