Готовьтесь, грядёт новое поколение мужских вибраторов

Элегантное устройство для доставления удовольствия вашим гениталиям. Фотографии предоставлены «Hot Octopuss»

Ещё в 2013 году новый британский производитель сексуальных игрушек «HotOctopuss» презентовал флагман своей продукции: вибрирующая оболочка для пениса, официально именуемая «Pulse» (пульс), которую они нарекли и активно продвигали на рынке как первый в мире «вибратор для мужчин».

В ранних обзорах элегантный, футуристичный и дискретный продукт сравнивался с заряжающимся от USB«шлемом Дарта Вейдера» для вашего члена стоимостью 99 долларов. Но обзоры также признавали, что «HotOctopuss» старался создать что-то впечатляющее. Целью компании было разработать не просто новую, исправленную и желанную картинку для некогда ущемлённых сексуальных игрушек для мужчин, а создать абсолютно новый метод и ощущения массовой мужской мастурбации (за пределами простого навыка «вверх-вниз-и-готово»). Этим компания надеялась радикально изменить мужское самоудовлетворение и его атрибуты.

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Некоторые восприняли эти надменные заявления скептически. Хотя на рынке не было ничего, что открыто называлось бы «вибратором для мужчин», вибрирующие кольца на пенис, презервативы и фаллоимитаторы, стимулирующие простату, существуют уже целую вечность. Некоторые мужчины возможно даже использовали свои телефоны на чувствительной уздечке на нижней стороне своего пениса с целью мастурбации.

Но команда «Hot Octopuss» доказала, что всё ещё существует большой пробел между количеством и разнообразием продуктов для женщин и для мужчин. Согласно их заявлению, это вызвано сравнительно менее принятой природой рынка мужских игрушек, неловко фаллическими и очевидными побочными продуктами, или явно сомнительной природой большинства игрушек, ориентированных на мужчин.

По их словам «Pulse» использует новую потребительскую технологию, которая откроет небывалые чувственные ощущения. Основываясь на сущности технологии вибрационной стимуляции пениса (используется с 2008 года для достижения оргазмов и сбора семенной жидкости у больных с повреждениями спинного мозга), в «Pulse» не используются традиционные вибрации вибраторов, в основе которых лежит смещённый от центра груз, присоединенный к мотору, и которые обычно не могут довести мужчину до оргазма без одновременной двигательной стимуляции. Вместо этого в нём используется пластинка с поршневыми движениями для создания колеблющихся вибраций, более сильных, чем импульсы обычных вибраторов. Когда внимание сосредоточено на уздечке (второй самой чувствительной мужской эрогенной зоне после простаты), это создаёт ощущение, способное довести мужчину до оргазма без каких-либо движений вверх-вниз. (Автор, лично проверивший технологию в действии, может подтвердить, что система «Pulse» работает как надо).

Когда VICE узнал, что «HotOctopuss» выпускает этим летом «PulseII», мы решили встретиться с Адамом Льюисом, соучредителем компании, чтобы поговорить об их новом устройстве, современном рынке удовольствий для мужчин и будущем мастурбационной технологии для мужчин.

VICE: Вы выпускаете «PulseII». Что в нём нового по сравнению с «Pulse»?

Адам Льюис:Когда мы выпустили «PulseI», он не был безукоризненным продуктом. Если возникали проблемы, мы прорабатывали их вместе с клиентами. И по большей части с ними всё было в порядке.

Мы были [только] в середине процесса разработки, когда один из наших конструкторов сказал: «Было бы здорово, если бы мы заставили вибрировать нижнюю сторону. Если парень надел игрушку, девушка может опуститься интимными частями тела на неё, и она вибрировала бы и для неё». Гениальная идея! Это означало, что мы могли позиционировать её, как игрушку для пар. Мы добавили смещённый от центра груз, так что когда поршень двигается вверх и вниз, груз мог бы вращаться, заставляя весь прибор вибрировать.

Была одна проблема – жёсткий пластик, а женские интимные части тела довольно нежные. И вибрации с нижней стороны исходили в зависимости от того, насколько сильными были вибрации у мужчины. Женщины говорили: «Мне хочется, чтобы они были немного сильнее. К тому времени, как он доводит их до уровня, который мне нравится, уже всё заканчивается».

В «PulseII» мы разделили функциональные возможности. У нас есть «PulseIISolo», который сейчас является исключительно мужской игрушкой. В его нижней части ничего не вибрирует. А в «Duo» мы сделали силиконовую насадку, поэтому сейчас он приятный и мягкий для женщин.

И мы сделали его полностью водонепроницаемым. Всем хотелось бы порезвиться в джакузи, а ребятам, видимо, хотелось бы делать это в душе.

Pulse Duo идёт в комплекте с пультом дистанционного управления, на котором изображена корона

«Pulse» довольно элегантный. Вы намеренно создавали его так, чтобы он выглядел как из мира фантастики?

Да, мы же должны попасть в следующий фильм про Бэтмена, ведь так?

Сам по себе бренд мы всегда позиционировали как массовый, но мы хотели избежать стереотипов массовых брендов сексуальных игрушек. Мы хотели чего-то, что было бы эстетически крутым, чего-то, что парни бы не стыдились оставить на прикроватной тумбочке. Мы хотели, чтобы парни впервые за всё время говорили: «Эй, я купил самую восхитительную игрушку!», и чтобы они показывали друг другу самый фантастический гаджет, который они когда-либо видели, и действительно говорили бы о чертах устройства. И я считаю, что нам удалось достичь этого.

Вы говорили, что хотели, чтобы «Pulse» стал рассветом новой эры или линейки секс-игрушек. Так какое будущее у «Hot Octopuss» в перспективе?

Мы не только создали новый продукт, мы создали новую форму стимуляции, которую мы официально зарегистрировали товарным знаком «PulsePlateTechnology» («технология пульсирующей пластинки»). Что мы можем сделать, так это взять технологию и найти ей разные применения.

Очень многие женщины кладут палец на игрушку и говорят: «О, я завидую твоему пенису». Поэтому мы сейчас находимся в процессе разработки «QueenB», которая использует эту преимущественно мужскую технологию и применяет её на вагине. Для этого потребуется небольшая переработка конструкции.

В ранних обзорах некоторые жаловались на шум (и объяснение его источника семье и друзьям). Вы что–то с этим делаете?

Шум… Это как-будто кто-то говорит: «Я хочу запустить ракету на луну, но я хочу, чтобы это произошло очень-очень тихо». С мощностью приходит шум. Скажу откровенно, если вы включите для фона телевизор или радио, вибратор вы просто не услышите. Вы можете обойтись без возгласов «О, Господи, это был лучший оргазм в моей жизни».

«Duo» фокусируется на игре мужчина-женщина. Есть ли у вас какие-то мысли о разработке игрушек для гомосексуалистов?

Мы нацелены на игрушки для пар, которые бы ублажили мужчину и женщину. Это стратегическое решение: у вас больше шансов на «взлёт», если вы развиваетесь в узкой сфере, а не в широкой. Поэтому мы не продаём активно эти игрушки гей парам. И всё таки… у нас есть фантастический отзыв от сайта «BigGayReview». Там говорится, что мужчина надел игрушку, и она круто стимулировала промежуток между анусом и мошонкой.

Каковы ваши фавориты среди лучших альтернативных игрушек для мужчин, которые работают с другими технологиями и типами стимуляции?

Есть игрушки, которые я бы никогда, никогда в жизни даже и не подумал бы купить для себя при походе на специализированную выставку. Есть крупная фирма-изготовитель «PipeDream», которая производит большие силиконовые куклы. Они наносят лубрикант на вашу руку и засовывают её в интимные части тела куклы, и они вибрируют, и буквально я бы сказал, хм… Эта вагина буквально дрожит. Они заставили меня вставить свой палец [туда], и она вся сжималась. Потрясающе.

Оставил бы я её, если бы кто-то мне её прислал? Конечно! Купил бы я её? Нет! Её стоимость – 750 долларов за штуку. Вам должно быть интересно, кто их покупает. Но если бы вам дали такую, у вас бы наступили досрочные выходные.

Следует быть честным, ещё есть потрясающие продукты, которые не рассчитаны на широкую аудиторию: игрушки для простаты. Определённо не для рынка натуралов. Если мы говорим о другом виде оргазма, преодолейте психическое торможение и попробуйте, потому что эти игрушки феноменальны. Вы можете изменить свою жизнь, если постараетесь.

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