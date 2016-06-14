Поколение нулевых обнаружило, что “тусовки” – это лажа

У этого парня всё чётко. Стоковое фото взято с Getty

Куда ни глянь, поколение нулевых раздвигает границы приличий и нарушает правила: почти обеспечивает людям победу на выборах, ездит на «ховербордах», которые на самом деле, по сути, являются всего лишь сегвеями, пишут самодовольные обзорные статьи о себе. Мир вокруг оживлён, и поколение нулевых берёт его под контроль. К примеру, это первое поколение в истории, признавшее, что на самом деле выходить в свет хреново.

«Они – величайшее поколение… домоседов», – именно так описывает поколение нулевых NewYorkPost в одной из самых потрясающих статей всех времён и народов. Доводы против нас? Мы воспроизводим больше потоковых телепередач и проводим за телефонами больше времени, чем Поколение X, отказываемся общаться лично, а ещё, что, вероятно, наиболее предосудительно, «всё больше молодых людей предпочитают спокойно провести вечер дома». Мы недостаточно круты даже для того, чтобы напиться: «Опрос, проведённый Heineken в 2016 году, обнаружил, что когда представители поколения нулевых всё-таки удосуживаются выглянуть наружу, 75 процентов из них пьют умеренно».

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NewYorkPost предлагает несколько причин ущербности поколения нулевых, среди которых цитата невропатолога, заявляющего, что среди молодёжи растёт количество случаев истощения, и примечание о том, что выходить в свет, особенно в больших городах вроде Нью-Йорка, дорого. Но даже те из нас, кто не страдает постоянно от безденежья и усталости, всё равно не принимают традиционных методов общения – к примеру, сидения в тёмном баре и распития шотов до тех пор, пока что-нибудь не случится. Может, это как-то связано с социальными сетями? Ой, а свидания! Что бы там ни случилось со свиданиями, да?

«Знаете, весь этот «Netflix и расслабон», что бы вы об этом ни думали… это некий тренд», – услужливо подсказал NewYorkPost один представитель поколения нулевых.

Можно указывать на различные причины, по которым именно поколение нулевых имеет привычку сидеть дома: неудивительно, что когорта, выросшая между 11 сентября и всемирным финансовым кризисом, стала более экономной и осторожной в культурном плане, чем её предшественники. Помните, предыдущее поколение было настолько испорчено и оторвано от реальности, что «фланель» была модным трендом, а самый популярный телесериал повествовал о шести людях, зависающих в кофейне и периодически трахающихся друг с другом. Поколение нулевых, в отличие от развращённых гедонистов из «Друзей», которые держали в качестве домашних любимцев экзотических животных вроде обезьянок, люди экономные, не склонные к риску, а эти черты несовместимы с тем, чтобы превращать субботний вечер в воскресное утро.

Можно также отметить прочно установившиеся финансовые проблемы поколения нулевых и прийти к выводу, что в том, почему мы не хотим просадить 100 долларов за вечер вне дома, под конец которого идёшь домой на рассвете босой и с головной болью, большой тайны нет. Или, возможно, дело просто в том, что «поколение нулевых» – это категория, в которую теперь входят люди за 30, а те, кто достаточно стар, чтобы кое-что знать о накопительных пенсионных планах, не склонны проводить выходные за нюханием того, что им предлагают в общих туалетах, а затем идти танцевать или разглагольствовать об убийстве Джона Кеннеди семь часов кряду.

Но на самом деле этот вполне реальный тренд, который выявила NewYorkPost, показывает, что поколение нулевых нашло решение. Большую часть истории человечества молодёжь тратила немалую часть своей жизни на гульбу, что в основном включало упарывание мёдом или некоей слегка ядовитой травой, последующий секс с незнакомым человеком, пробуждение в поле или и то, и другое. Молодые люди вечно подвергаются за это осмеянию со стороны старших поколений, которые заявляют, будто в их время травы были менее ядовиты, а половой акт на открытом воздухе – менее бесстыдным. Большая часть этого молодняка, разумеется, остепеняется друг с другом и посвящает себя тому, чтобы избежать полного сокрушения той экономической системой, в которой им предстоит жить. Порой они проходят мимо какого-нибудь поля и нежно смеются, зная, что их бесшабашные деньки прошли, и что на самом деле они хотят просто зависать у камина с кем-нибудь из самых близких друзей и пересказывать друг другу серии сериалов, идущих по кабельным премиум-каналам. Самое дикое, что может случиться в такой вечер, это когда кто-нибудь из них бесстыдно принесёт немного ядовитых трав для остроты ощущений.

Однако поколение нулевых (если верить NewYorkPost, а почему бы ей не верить?) проскакивает всю эту фигню, эти вечера в возрасте под 30, когда даже не наслаждаешься пробуждением в поле, но чувствуешь себя обязанным там просыпаться, потому что боишься оказаться никому не нужным, если не будешь блевать всю субботу, одновременно прося друзей по СМС напомнить тебе не смешивать мёд и травы, а затем отправляешься на бранч. Чёрт с ними, с выходами в свет. Чёрт с ним, со «светом». Это дорого, там тесно, там плохо пахнет, группы обычно ужасны, а клубы обычно ещё хуже.

Знаете, что круто? Сидеть на месте и смотреть телевизор. Пробовали? Приходится надевать удобную одежду, вызывать любую еду, какую хочется, по телефону и есть её руками, ложиться спать по собственному желанию. Для большинства людей в истории типичный вечер этого поколения, проведённый дома, представляет собой невероятную крайнюю степень роскоши. Раньше людей волновали такие вещи, как засуха, голод и то, что в город приехала новая группа мужиков с мечами. Не следует недооценивать простую роскошь, заключающуюся в бокале вина, крыше над головой и экране, который может показать вам всё что заблагорассудится.

Поэтому сегодня вечером никуда не ходите. Возьмите приличную бутылку красного вина или пиво одного из этих буржуйских сортов, которое варят, к примеру, из лимонной кожуры. Просмотрите весь концерт Принса или кучу серий «Пип-шоу». Или – чёрт с ним – действуйте совсем по старинке и почитайте книжку. Усните, когда устанете. Проснитесь, в кои-то веки, чувствуя себя отдохнувшим. Сходите в парк. Вы бы удивились, узнав, куда можете отправиться, не выходя в свет, и то, какие милые там люди.

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