А может и не нужно прекращать фантазировать о бывших

Иллюстрации Джоэль Бенджамин

Прекратить отношения – это что-то одно. Но прекратить думать и фантазировать о человеке – это совсем другое. Лично мне труднее смириться со смертью фантазий, чем прекратить общение с человеком. Я могу заблокировать человека на моём телефоне. Но я не могу заблокировать его в моём мозгу.

Или могу? Пережив гибель многих моих фантазий, я обнаружила, что тренировка ума, чтобы забыть, на самом деле возможна. Это вроде как обучение щенка. С одной лишь разницей, что мой ум не так мил как щенок. Мне нравятся щенки, и мне не нравятся мои мозги. Но для того, чтобы стереть с памяти эйфорию (а также смыть воспоминания о тех совершенно удивительных качествах, которых, может быть, даже не было в этом человеке) мне нужны трудолюбие, последовательность, терпение и доброта к себе.

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Я влюблялась столько раз, что я могу считаться экспертом в сфере как справиться с фантазиями о бывших. Я хочу поделиться с вами некоторыми тактиками: некоторые срабатывали, некоторые – нет.

1. Проводить “исследования” проверяя личные страницы Вконтакте, фейсбуке, твиттере, Tumblr, и Инстаграме каждую секунду, теша себя мыслей, что ты хотя бы не лайкаеш их дерьмовые статусы и фотки

Что ты делаешь? Прекрати заниматься этим. Закрой все вкладки на своём компьютере прямо сейчас. Если тебе кажется, что ты вообще не можешь остановиться, попробуй воздержаться на протяжении 30 дней. Или семи. Считай дни.

После того, как ты воздержишься от проверки их страниц, у тебя начнется короткий период ломки. Это потому, что ты не получаешь дозу дофамина, когда видишь лицо человека, или дозу адреналина от внезапного появления таинственного человека на их селфи. В это время ты устраняешь то, что может казаться тебе последней связью с ними.

Но ты также получишь передышку от эмоционального похмелья каждый раз, когда они пишут что-то хорошее в своих статусах (Примечание: статусы никогда не бывают настолько хороши, вам просто так бы хотелось). Скоро ты почувствуешь себя по-настоящему свободным.

Если ты действительно любишь себя, ты заблокируешь и перестанешь следовать за человеком на всех социальных медиа. Но если ты действительно любишь себя, ты, вероятно, не будешь читать эту колонку. Так что давай действовать с умом.

2. Давать клички своим бывшим и упоминать их среди своих друзей

Да. Это один из лучших способов “форматирования” образа человека в вашем уме. Иногда мы не хотим отказаться от мыслей о человеке, потому что так мы можем спрятаться в красивом месте наших фантазий, даже когда сама красота – болезнена. Ну, смех тоже красивый. Я полностью рекомендую тебе посадить на кол того вампира на кресте его крошечного пениса, придумывая этому крошечному пенису прозвище.

3. Написать имя человека на бумаге, а потом бросить её в огонь, или провести любой другой “магический ритуал прощания”

Эх. Это может освободить вас от ваших навязчивых мыслей на секунд так десять. Немного волнует, что свеча за 30 баксов обещает устранить память о человеке навсегда. Всё же нереалистично ожидать, что вы отпустите все свои фантазии о человеке в один раз и больше никогда о нём не подумаете. А если свеча не сработает, вы рискуете перестать верить в магию. Я думаю, что это важно никогда не прекращать верить в магию.

4. Заняться с ними сексом “один последний раз”

Нет последнего раза.

5. Заняться сексом с кем-то другим (или другими) сразу после секса с бывшим, чтобы поддерживать уровень эмоционального “кайфа”

Это может быть мощным опытом, но по правде говоря, ты себя дурачишь своими представлениями о себе как о сексуальном диктаторе. В конечном итоге, ты будешь постоянно сравнивать всех теперешних партнёров с бывшим. Как правило, ни один следующий партнёр не дотянет до твоих фантазий о бывшем. А это просто грустно.

Следует отметить, что иногда эта тактика может сработать в тех редких случаях, когда другой партнёр так же сексуален как бывший в твоих фантазиях. Но имей в виду: эта тактика может обернуться бумерангом, если ты подсел на второго человека тоже. Нет ничего хуже, чем ждать и не получать сообщений от двоих (или даже троих) желанных мужчин.

6. Начать отношения с кем-то другим. Необязательно, чтоб он тебе нравился, но во время секса притворяться, что ты с партнёром из своих фантазий

Эксперты в сфере отношений утверждают, что фантазировать об одном человеке во время секса с другим человеком является естественным и нормальным. Но одно дело фантазировать о ком-то, к кому ты никогда не испытывал никаких чувств, и совсем другое дело воспроизводить в своей голове сцены из “Грозового перевала” с участием предыдущего любовника во время секса с новым. Лично у меня это вызывало плач во время секса. И не в самом приятном виде.

7. Пытаться “остаться друзьями”

У тебя достаточно друзей.

Ты действительно хочешь остаться просто другом? Нет ничего хуже, чем дружить с кем-то, в кого ты влюблён, но кто не любит в тебя. Но ещё хуже иметь секс по дружбе с тем в кого ты влюблён, но кто не влюблен в тебя. Но дружба без секса тоже плохо.

Ты поймешь когда (если вообще когда-нибудь) наконец настанет время для дружбы с бывшими из своих фантазий, если они вам будут слать сообщения, а у тебя это вызовет скуку и раздражение, а не волнение. То ест всё как с настоящими друзьями.

8. Поменять имя в телефонной книжке на “Не звони мне больше” или “Стоп” или эмодзи с изображением унитаза

Я очень медленно учусь, и не люблю, когда мне говорят что делать, даже когда я сама себе это говорю. Маленькие предупреждения, которые я оставляю на своём телефоне, кажется, никогда не удерживали меня от принятия плохих решений. Напоминание “Стоп” на меня действовало лишь несколько часов. Меня даже увлекали все эти туалетные эмодзи.

Вероятно, этот метод сработает для некоторых, и я призываю вас попробовать его.

9. Читать гороскоп своего бывшего, чтобы понять что происходит в его жизни и вернется ли он к тебе

Нет! Прекрати заниматься этим. Кроме того, сделай перерыв в чтении любовного раздела своего гороскопа. А ещё давайте прекратим гуглить “как соблазнить Овна” или “как заставить мужчину Овна влюбиться в вас”. Для записи, я считаю, что мужчин Овнов нужно полностью избегать. Женщины Овны в порядке.

10. Обратиться г гадалке

Зависит от гадалки и зависит от того, что она говорит. Если она говорит, что твой бывший является твоей “родственной душой” – тебе не позавидуешь.

11. Поговорить со своей самой сумасшедшей подругой о её любовных проблемах

Да! Выбери самую сумасшедшую подругу. Спроси её о каким козлом она одержима. Смотри на её попытку превратить этого козла в принца на белом коне. Наблюдай за её неспособностью видеть этого мужчину таким, каков он есть на самом деле, потому что если бы она видела его по-настоящему, она бы никогда на нём не зациклилась.

Будь благодарна. Тебе может быть дерьмово, но ты не такая сумасшедшая, как она. Помни, что ты можешь превратиться в такую сумасшедшую, если ты не перестанешь фантазировать о своём бывшем.

12. Придумай мантру

Мантры выручали меня много раз. Если у тебя такой же гиперактивный ум, как у меня, то очень трудно продолжать отмахиваться от своих мыслей о желанном человеке, если ты тут же не найдешь мысли-заменители. Определенно придумай себе мантру. Как только ловишь себя на мысли о человеке, сразу переходи к мантре.

Различные мантры работают для разных людей. Некоторым людям нравятся положительные аффирмации, но они заставляют чувствовать себя неудачником. Вместо них, я предпочитаю странные, триповые, психоделические мантры и мантры-молитвы. От них я чувствую себя как космическая пастушка, чем все эти “я достойна любви”.

13. Терапия

Мне кажется, что психотерапия не работает, но только потому, что я ходила к психиатру всю свою жизнь, и я не стала идеальной, и меня даже не вылечили, так что я всегда думаю, что терапия – это глупость.

Всё же я не могу представить себя без терапии. Может я никогда и не обрету свою целостность, но хотя бы ¾ от целостности я могу добиться. А ¾ для человека не так уж плохо.

Окончательная оценка: терапия – это глупо и неприятно, но она работает достаточно хорошо, так что не помешает. Определенно обратитесь к психологу.

14. Зациклись на другом человеке

Не делай этого. Вероятно, именно это ты и сделаешь, так же как и я.