Санитары рассказывают нам о самом безумном из увиденного на работе

Санитары необходимы для оказания медицинских услуг и инфраструктуры больниц в целом. Они не только заботятся о пациентах, пока те остаются в больнице, но ещё и нередко лучше врачей осведомлены о том, что мучит пациентов. Хотя это значит, что они часто находятся на форпосте медицинского обслуживания, это также значит, что им приходится видеть нечто поистине отвратительное при поступлении в отделение неотложной помощи, после операций и во время выздоровления.

Поэтому мы попросили группу санитаров поведать о самых гадких, самых безумных и самых откровенно странных вещах, которые они наблюдали воочию на дежурствах. После этих историй вы проникнетесь как минимум ещё большим уважением к их работе – и кто знает, возможно, вы также научитесь чуть лучше заботиться о себе.

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ДОТ

У меня был парень, которому отрубило пенис мачете – рана безобразная, с ужасными неровностями. Лёжа на каталке рядом с ним, пенис выглядел очень маленьким и потерянным. Разумеется, пришить его обратно было невозможно – однако именно так и получается, когда пытаешься сбежать от картеля Сета.

ШОН

К нам стало поступать очень много мужчин, страдающих от передозировки лекарств от эректильной дисфункции; в результате эрекция у них длится по нескольку часов. Это очень больно и печально в психологическом плане, и очень многие из тех парней, которых мы видим, плачут и паникуют. Единственное средство – втыкать иглы с обеих сторон члена и выкачивать кровь. Крови очень много – целые фонтаны, – а когда врач описывает эту процедуру пациентам, некоторые протестуют и просят вместо этого подождать, пока само пройдёт. Впрочем, если так и поступить, то кровь свернётся и убьёт ткань, а это значит, что можно потерять пенис. Всё это весьма неприятно на вид, и всё это, какую часть ни возьми, мучительно больно.

МАРТИ

Больница, в которой я работал, славилась своей микрохирургией сосудов: там, например, пришивали обратно ампутированные конечности и пальцы и тому подобное. Был у нас один парень, на которого упал грузовик, когда тот на нём работал, и которому отрезало оба уха. Их пришили обратно, но у него начался венозный застой крови, который может быстро привести к потере кровоснабжения пришитой части тела. Мы лечили это гирудотерапией. Пиявки выделяют фермент, который действует как местный антикоагулянт. Итак, этот парень прохаживался по отделению несколько раз в день с пиявкой на каждом ухе, как будто в симпатичных серёжках. Сработало. Домой он отправился при обоих ушах.

БОБ

У меня была пациентка лет эдак 45, которая постоянно мастурбировала. Ни один из моих сотрудников её за этим не застукал, поэтому все они полагали, что я ей нравлюсь, а легче от этого не было. Они говорили всякую фигню вроде: «Тили-тили-теста, жених и невеста…» Я с трудом дождался её выздоровления. Это было нелепо.

ДУГ

Привычные дела – кровь, кости, рвота, странные гениталии – меня не пугают; пугает меня то, чего я не жду. Я работаю в отделении неотложной помощи крупной больницы, и мы видим множество бедных и/или бездомных людей, которые страдают наркозависимостью и пытаются догнаться, сообщив ложный диагноз. Была одна девушка, которая регулярно приходила с очередной историей о том, как она упала. Это – место в переднем ряду на ежедневном параде отчаяния, и это бывает поистине душераздирающе.

ДЖЕН

Один взрослый пациент не хотел пользоваться уткой и поэтому свесил задницу над кроватью и испражнился на пол, как собака, а затем позвал меня, чтобы я «это убрала».

САМАНТА

К нам явилась юная девушка вместе с мамой, и девушка как будто сгорала от стыда. В физическом плане с ней как будто всё было в порядке, но оказалось, что она потянула спину, танцуя тверк для каких-то мальчишек у общественного бассейна. Мы мало что смогли для неё сделать, но мне просто хотелось обнять девушку и сказать ей, что всё в порядке. Впрочем, мама поистине жутко стыдила её за личную жизнь – мне очень хотелось сказать ей: «В начале старшей школы я поступала гораздо хуже и выросла нормальным человеком. И тверк мне нравится танцевать, а ведь я старшая медсестра».

КИМБЕРЛИН

Я работаю в больнице в отдалённом городке в пустыне, поэтому странностей нам попадается не слишком много. Однако есть один парень, который пытается пронести в отделение неотложной помощи свою кошку. До ветеринара полмили, но до него никогда не доходит. К тому же, у кошки, судя по всему, никаких серьёзных проблем не бывает – обычно это что-то вроде: «Моя кошка покашливает».

ДЖЕННА

Ночам с госпитализированными стариками что-то происходит. Они словно гремлины… вы бы никогда не поверили, насколько силён растерянный пожилой человек. После полуночи меня пинали, били, кусали и оплёвывали чьи-то бабули. Утром они возвращаются в свои личины нежных заботливых могваев.

АННА

Я видела в анальных отверстиях у людей столько всего, что меня это уже почти не удивляет. Однажды к нам поступил парень, у которого на пятой точке была нехорошая инфекция, а также страшный периректальный абсцесс, вызванный тем, что ему облизывали открытые раны домашние животные. Обычно я прекрасно удерживаю свою еду в себе, но при виде этого меня едва не вырвало. Мысль о том, как собака лижет задний проход самой себе, а затем облизывает эти болячки на заднем проходе у этого парня, вызвала у меня отвращение и смятение.

МЭТЬЮ

Однажды пьяный бомж под действием наркотиков, готовый потерять сознание, прошептал мне слова песни IronMaiden «Run to the Hills». Я невольно заулыбался, и, если бы не этика, порядочность и законы о преемственности и подотчётности медицинского страхования, я бы рассказал об этом всем своим друзьям по Snapchat.

ЛИНДСИ

К нам на прошлой неделе поступила пациентка на экстренное кесарево сечение. Она вытащила из своей шевелюры косяк и попыталась зажечь его на операционном столе.

ЛЮСИ

Один парень как-то раз воспользовался световой сигнализацией как лассо, размахивая ей у себя над головой. Он ударил ею мою сотрудницу по лицу и раздробил ей скулу. Это был трындец.

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