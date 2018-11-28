Я вырос в районе центрального Нью Джерси, на месте которого когда-то был яблочный сад. На заднем дворе стояло одинокое фруктовое дерево – Эдемский сад в центре пригорода, и когда мы были детьми, мы с братом рвали с веток золотые деформированные на вид яблоки и со всей силой бросались ими друг в друга. В общем, мы никогда их не ели. Но хреновы олени ели. Я так привык к этим местным животным, что буквально мог узнать их по физическим признакам – о, этот хромающий самец приходит поесть! – и с весны до осени, пока стояла тёплая погода, они стояли на моём газоне, вечно очумевшие без особых на то причин; и повсюду дерьмо.

Это было небольшим неудобством времён моей молодости; в отличие от нашего соседа, никто в нашей семье не заморачивался. Но их постоянного присутствия хватило, чтобы у меня появилась, возможно и необоснованно, сильнейшая ненависть к ним, к этим гигантским «крысам с копытами». (Я умел отлично соскребать палочками дерьмо с подошвы ботинок). Они были настоящей обузой в этом лесистом регионе. Это было слишком. Не имея достаточно еды для выживания, они уничтожали тонны растительности – и год за годом граждане моей великой земли спорили, была ли этичной разрешённая правительством охота, направленная на уменьшение популяции оленей. (Они всё ещё спорят). Во времена, когда я был подростком, случались дни, когда в моём городке слышались раскаты выстрелов, и я знал, что эти существа падали замертво. Я тепло вспоминаю те звуки.

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Тем не менее, лишь в момент, когда я должен был пойти учиться в колледж, и моя мама везла меня в Бостон на программу ориентации для первокурсников, я убедился в том, что всегда было правдой: Олени – это отстой.

Это было летом 2009 года, мы ехали по шоссе Мерритт-Парквей в Коннектикуте, окружённом, как и многие другие, со всех сторон лесом. Я читал книгу на пассажирском сидении, когда вдруг ни с того ни с сего посмотрел вверх и увидел самку оленя, спускающуюся с неба. Позже стало понятно, что произошло: человек, едущий по противоположной стороне дороги, сбил ничего непонимающее животное своим автомобилем, который подкинул это бедное существо футов на 30 в воздух над медианой и выкинул на другую сторону дороги, где оно приземлилось на капот CRV моей мамы. От удара оленя разорвало, кровь и кишки текли по лобовому стеклу, и его выбросило на среднюю полосу. Двигатель загорелся, и мы в панике съехали на обочину, где милый парень, волонтёр из авариной медицинской помощи, позволил нам ждать прибытия копов в его BMW. Милый незнакомец всё время повторял, как нам повезло, что мы остались живы. По прибытии, полицейский схватил мёртвого оленя за ноги и выкинул в траву. Когда я с опозданием прибыл в кампус Бостонского университета, то тут же рассказал всем эту историю. Такое событие не было хорошим предзнаменованием перед большими изменениями в жизни. Прошло уже около десяти лет, а я всё ещё вижу кошмары.

Рассказывая всё это, я, конечно же, не являюсь каким-то особенным. Такие истории ужасов с оленями и автомобилями – вещь обычная. (Поищите немного в Google – люди, которые сбили оленя, или олени, которые сбили людей). Например, всего несколько дней назад самец врезался в бегунью из Нью Джерси, которая всё-таки сумела добежать половину марафона, в котором она участвовала. И вот ещё: один из этих придурков где-то неделю назад почти врезался в велосипедиста после того, как его ударила машина.

https://www.youtube.com/watch?v=IcIKz0qyj5A

Вы уже трясётесь от страха? Офигеваете от несусветной тупости этих существ? Каждый раз, когда я читаю или вижу такие аварии, как молодой Пруст, кусающий печенье, я поневоле переношусь в тот день в Коннектикуте, и снова и снова прокручиваю ту историю у себя в голове. Я рассказываю это не для того, чтобы вызвать жалость. Я просто хочу сказать, что олени совсем не восхитительные, тихие и величественные. Они, скорее, бесполезные неумышленные убийцы, незаслуживающие нашего сочувствия.

Признаю: Можно спорить, что, на самом деле, мы сами задалбываем оленей, а не наоборот. В конце концов, именно мы рубаем деревья и асфальтируем дороги. Справедливо. Но или мы их, или они нас. Делайте всё, что хотите, но я выбираю нас. Предлагаю вам сделать то же самое, хотя цифры всё ещё на нашей стороне. Но так может быть не всегда.

По моим подсчётам, в США проживает около 30 миллионов оленей, а 30 миллионов – это слишком. Они имеют способность размножаться с невероятной скоростью; в 2013 году люди задавались вопросом, а не являются ли они большей угрозой восточным лесам, чем глобальные изменения климата, и хотя Scientific American считает, что «возвращение белохвостого оленя» является «одной из самых успешных историй сохранения» (почти 20 миллионов), их количество может стать проблемой для «людей, остальной живой природы и даже для самих оленей, которые должны конкурировать за источники пропитания». (Они также могут вредить сельскохозяйственному урожаю).

А ещё они являются разносчиками болезни Лайма, которая снова бушует на северо-востоке; ежегодно Центр контроля заболеваний фиксирует 30 000 случаев болезни, «что делает его наиболее частым заразным заболеванием в США». Болезнь Лайма ужасная и противная, и приводит к страшным приступам жара, усталости, судорогам и отёкам суставов и мышц. (Когда певец Дарил Холл пережил болезнь в 2005 году, он пошёл на Шоу Говарда Стерна и серьёзно заявил: «Убейте всех хреновых оленей!). Болезнь ломает жизнь. И это не было бы такой проблемой, если бы это было не из-за хреновых оленей. И если вы ещё не разозлились, учтите: ваша собака тоже может заболеть.

https://www.youtube.com/watch?v=joWPikOaoqs

Где бы вы ни были в США, это сущее наказание. Только в этом году машины и олени сталкивались на дорогах нашей страны около 1,33 млн раз. В Западной Вирджинии в период с 1 июля 2017 года до 30 июня этого года в среднем один из 46 водителей получил удар проклятого оленя. И это даже в середине охотничьего сезона в 2017 году, когда в штате убили около 108,160 этих лесных тараканов. В моём родном штате Джерси у водителей ситуация немного лучше, но цифра всё равно невероятная – 232. Каждый 173-й житель штата Вермонт может получить удар, а власти Департамента рыбных ресурсов и дикой природы говорят, что в осенние месяцы шансы столкнуться с оленем возрастают в два раза. В среднем приключение с оленем на дороге обходится водителю в $4,341 на возмещение убытков и ремонт.



Я не имею понятия,во сколько обошёлся ремонт Хонды моей мамы. Как-то в тот роковой день мы это не подсчитали. Эвакуатор перевёз нас на площадку, мы взяли в аренду Ford Fusion и в конце концов доехали до Бинтауна. Мы были под впечатлением от мысли, что могли умереть, поэтому лишь дома обнаружили, что парень украл шины и заменил их запасными.

Но я его простил. Потому что во всём обвинял оленя.

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Эта статья первоначально появилась на VICE US.