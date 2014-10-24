Как ЛСД помог мне бросить курить

Фото от Джаззмин Нильссон

18 лет я курил лёгкие сигареты и не каждый день, однако это была самая настоящая зависимость. Возможно, моя привычка была результатом того, что моя мама была голландкой и однажды мне сказала: “Зис, тебе уже 11. Как раз пора узнать как правильно завернуть папироску для своей мамочки”. Были периоды, когда я курил лишь одну сигарету в день, а были времена, когда я курил пачками. Но бросить курить и не выкурить ни одной сигареты в день для меня оказалось очень сложным, я выдерживал максимум неделю.

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К тому же, я был очень раздражительным и надоедливым курильщиком. Я был тем, кто годами пытается бросить курить, и поэтому не покупает себе сигареты. Я был тем, кого все курильщики избегают на вечеринках (извините, ребята). Я курил во время школы, но не на работе. Как я уже говорил, я курил не всегда, это была странная зависимость.

В этом году я сделал некоторые выводы, которые на самом деле выглядят прописными истинами, которые наркоманы любят игнорировать:

Курение – скучная и бесполезная зависимость. Единственная радость в курении, когда ты поддаёшься соблазну.

Моя жизнь продолжается всего лишь миг в сравнении с миллиардом лет нашей истории. Как я бездарно трачу время, когда коротаю время за сигаретой. Это же так скучно.

Встречаться с друзьями может быть интересно и весело, и если представить, что мы собрались, чтобы выпить даже яблочного сока, ничего бы не изменилось. Курение является больше случайным обязательным действием, чем событием, которое имеет хоть какой-то смысл.

Эти мысли появлялись у меня в голове в начале этого года, и жили в моей голове около месяца. В конце концов, появилось ощущение, что что-то сломалось внутри меня. Я понял, что курение теперь наполняло меня ненавистью к себе, и что это понимание пришло ко мне после разгульных выходных с ЛСД.

ЛСД всегда весело. Возможно, мода на ЛСД немного устарела с 1960 года, но я всегда считал его более мягким, чем грибы, и кайф длится дольше. Страх и панику, которые окружают тему ЛСД, я не воспринимал всерьёз. Все, кто принимает его, имеют совсем другое к нему отношение.

Когда я смотрел на звёзды весенней ночью моего кайфового уикенда, мы с моим лучшим другом говорили о жизни и о трёх сигаретных истинах, которые я уже упоминал выше. Я понял, что они крутились у меня в голове уже некоторое время, но никогда не помогали дисциплине в моём решении бросить курить.

Я не могу описать это по-другому, это чувство, как будто внутри меня повернули переключатель. Внезапно я понял, как смешно курить, почему я делал то, что заставляло меня чувствовать себя несчастным. Конечно, я был полностью под кайфом, но психоделики помогли мне сконцентрироваться и прорваться сквозь мои собственные забетонированные идеи о неспособности бросить курить. Я не думал, что, да, да, да, мне действительно срочно нужно бросить курить. Единственная мысль, которая у меня была: я не хочу больше этого делать.

“Похоже, это обычная история”, говорит психолог Пол-Орьян Йохансен. Вместе со своей женой Тери С. Кребс Йохансен проводит исследования психоделиков и алкогольной зависимости в рамках исследований в Гарвардской медицинской школе. “Мы слышали о случаях, когда зависимость от алкоголя, героина и табака была сломана с помощью психоделиков. Причина, кажется, в том, что такие вещества, как ЛСД, могут приоткрыть двери восприятия, что может помочь вам увидеть ваше существование в целом, а также некоторые вопросы вашей жизни в долгосрочной перспективе”.

Исследования медицинского применения таких веществ, как ЛСД и псилоцибин (активный ингредиент психоделических грибов) всё ещё находятся на очень ранних стадиях. 1950-е и 1960-е годы вспоминают как золотой век научных исследований психоделиков, но это не означает, что всё шло гладко. Некоторые тестирования не были достаточно обширными, чтобы доказать что-то конкретное. Также проводились эксперименты (в основном средствами ЦРУ), которые были ужасающе неэтичными. Как только препарат стал незаконным в середине 60-х, он всегда негативно воспринимался обществом.

Количество научных исследований увеличилось в последние несколько лет, но изучение вопроса психоделических веществ всё ещё остаётся недостаточным. “На данный момент существует три клинических исследовательских проекта в США, и ещё несколько готовятся к проведению”, говорит Йохансен.

Сразу после публикации этой истории на VICE в Нидерландах, вышли результаты исследований о курении и влиянии психоделиков. Из 15 заядлых курильщиков, принявших участие в исследовании, 12 бросили курить после шести месяцев психотерапии дополненной псилоцибином.

Кребс и Йохансен сделали такие же выводы после своего анализа влияния ЛСД на алкоголизм. “Те, кто принял полную дозу ЛСД”, говорит Кребс, “в два раза чаще, уменьшали уровень потребления алкоголя, или бросили пить вообще, по сравнению с теми, кто принимал низкую дозу ЛСД или плацебо”.

Я считаю свою историю успешной. После моего “ЛСД прихода”, я чувствую, как моё тело хочет никотина, но в моём сознании не было ничего, чтобы могло пойти на поводу у этого желания. Я воспринимал это как укус комара: надо просто подождать, когда всё закончится, и это не будет беспокоить меня снова.

Примерно через два месяца после того как Аргентина вышвырнула Голландию из Чемпионата Мира наступил момент, когда можно было начать опять курить. Я хотел проверить себя и посмотреть, действительно ли я переборол пристрастие, поэтому я схватил сигарету моего друга, затянулся, и не мог поверить, что было время, когда я наслаждался курением. На вкус это было как нудная и длинная ночь в баре.

Люди не должны думать, что они могут просто однажды закинутся кислотой в надежде излечения от всех болезней или зависимостей. Так уж случилось, что мой опыт приёма психоделиков совпал с попыткой выяснить, почему я курил так долго. Я вообще склонен анализировать себя.

“Бросить курить или пить после долгих лет зависимости – тяжёлый труд”, говорит Йохансен. “Мы считаем, что пациентам необходимо принять несколько доз психоделиков в сочетании с лечением. Это не волшебная палочка, но она может выступать катализатором для переживания опыта прозрения и может заставить вас задавать вопросы. Такие как: “Если не сейчас, то когда?”

Я не думаю, что я когда-либо смог бы бросить курить без того опыта с ЛСД. Я пытался отказаться от сигарет в прошлом, но отсутствие самодисциплины всегда мешало. Некоторые люди говорят, что употребление наркотиков никогда не следует поощрять, но я всё ещё жду человека, который объяснит мне, почему я должен стыдиться своего опыта. Я очень рад, что я бросил курить. И кто знает, может, моя следующая доза кислоты, наконец-то заставит меня пойти в спортзал.