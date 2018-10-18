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Рейтинг мам

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Мамы. Что здесь можно сказать? Они позволяют нам девять месяцев бесплатно жить внутри себя, затем (обычно) позволяют нам следующие лет 18 бесплатно жить у себя дома. К добру или к худу, они делают нас теми, кто мы есть. В их честь мы составили рейтинг самых выдающихся мам в истории, от наименее хороших до лучших. Приятного чтения!

Норма Бэйтс

Не самая лучшая мама, как свидетельствует завязка «Психо», но, тем не менее, она знаменитая и важная мамочка.

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Ваша мама

Ну, та дамочка, которая так толста, что вместо ремня у неё экватор. Возможно, вам она больше известна как женщина, которой хватило глупости прийти на Супербоул с ложкой? Шучу, она крутая, скажите ей, что я сказала, что отлично провела время прошлой ночью.

Эллисон Дженни в «Тоня против всех»

Ещё одна мама, которая – ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР – не была самой лучшей.

Мама Стифлера

Из Wikipedia: «Понятие MILF старше самого слова, что наглядно показывает миссис Робинсон в фильме «Выпускник» (1967). Само слово было впервые зафиксировано в новостных группах интернета в 1990-е годы. Популяризировал его фильм «Американский пирог» (1999), в котором персонаж Джона Чо (указанный в титрах просто как «парень с MILF № 2») употребил это слово в адрес персонажа Дженнифер Кулидж, Джанин Стифлер. [источник не указан]».

Мама Стейси из песни Fountains of Wayne

На самом деле нам о маме Стейси известно немного, помимо того, что она «не сидит подолгу одна». Тем не менее, это отлично. Поздравляем, мама Стейси!

Эллисон Дженни в «Западном крыле»

В последней серии сериала действие переносится в будущее, и оказывается, что – ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР – культовый персонаж Эллисон Дженни в «Западном крыле», Си-Джей Крегг, становится мамой. Как я слышала, материнство – это прекрасно. Молодчина, Си-Джей!

Эми Полер в «Дрянных девчонках»

Она не обычная мама.

Эми Полер в реале

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via Wikimedia Commons

Она тоже не обычная мама! Она знаменитая актриса, которая ещё и является мамой.

Эллисон Дженни в «Джуно»

Я не очень хорошо помню сюжет этого фильма, но девушка там не делает аборт, и нам выпадает возможность увидеть, как милая Эллисон снова играет маму.

Мария, мать Иисуса

Ещё одна знаменитая девушка, которая не сделала аборт.

Мерил Стрип в «Выборе Софи»

Что бы сделали вы, если бы вам нужно было убить одного своего ребёнка, чтобы спасти другого? Именно этим вопросом – ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР – мучается мама Стрип в «Выборе Софи». Порой материнство – это тяжело!

Эллисон Дженни в «Мамочке»

У Эллисон Дженни, лучшей мамы на телевидении и в кино, нет своих детей. Но на экране она– Мама.

Лесли Хорн

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Если вы не знаете, кто такая Лесли Хорн, мне вас жаль. Она – ответственный редактор Noisey, и она очень милая дамочка. Более того, сейчас она носит в животе малыша. (Можете себе представить, насколько тяжёлым он может стать?) Малыш ещё даже не родился, а она просто жжот.

Мишель Обама

Помните 2009–2017 годы? Лучшие времена, когда эта дама была мамой нашей страны. Теперь она мама только для Саши и Малии, и мне завидно.

Крисси Тейген

Нужно ли мне вообще это объяснять? Самый симпатичный человек в интернете ещё и является мамой. Чудовища, чего ещё можно желать?

Мать-Земля

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via Wikimedia Commons

Она же – мадам Земля и матушка-Земля. Она умирает, и мы должны её спасти.

Людоедка Фиона

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Шрек есть любовь, Шрек есть жизнь, но женщину, которая помогает ему достигать максимума шрековости, по-прежнему недооценивают.

Эмбер Роуз

https://www.instagram.com/p/BgXsVAmn21j/?taken-by=amberrose

Абсолютно все видео в инстаграме Эмбер Роуз с участием её сына Себастиана, заслуживают «Оскара».

Линда Белчер из «Закусочной Боба»

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via FOX

Ободряющая, счастливая, любящая. Чего ещё можно хотеть от мамы? Чтобы она не была вымышленным персонажем из мультика? Вы многого хотите…

Серена Уильямс

Лучшая теннисистка мира – и отличная мама для Алексис Олимпии Оганян-младшей – Серена заслуживает похвал за то, что не дала своей дочери странное имя, как обычно бывает у знаменитостей, а также за прелестнейшую страничку на Instagram, которую она создала для своего ребёнка. Благослови её Бог.

Крис Дженнер

Крис Дженнер – не только мать Кортни, Ким, Хлои, Кендалл и Кайли, но ещё и мать Роба. Она навеки изменила культурный ландшафт Америки, и мы обязаны ей всем.

Рут Пейсер, моя мама

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Моя мама – лучшая! Простите, хейтеры, это утверждение логически неопровержимо.

Следите за сообщениями Ив Пейсер на Twitter и Instagram.

Эта статья впервые появилась на VICE US.

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