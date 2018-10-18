Рейтинг мам

Мамы. Что здесь можно сказать? Они позволяют нам девять месяцев бесплатно жить внутри себя, затем (обычно) позволяют нам следующие лет 18 бесплатно жить у себя дома. К добру или к худу, они делают нас теми, кто мы есть. В их честь мы составили рейтинг самых выдающихся мам в истории, от наименее хороших до лучших. Приятного чтения!

Норма Бэйтс

Не самая лучшая мама, как свидетельствует завязка «Психо», но, тем не менее, она знаменитая и важная мамочка.



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Ваша мама

Ну, та дамочка, которая так толста, что вместо ремня у неё экватор. Возможно, вам она больше известна как женщина, которой хватило глупости прийти на Супербоул с ложкой? Шучу, она крутая, скажите ей, что я сказала, что отлично провела время прошлой ночью.



Эллисон Дженни в «Тоня против всех»

Ещё одна мама, которая – ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР – не была самой лучшей.



Мама Стифлера

Из Wikipedia: «Понятие MILF старше самого слова, что наглядно показывает миссис Робинсон в фильме «Выпускник» (1967). Само слово было впервые зафиксировано в новостных группах интернета в 1990-е годы. Популяризировал его фильм «Американский пирог» (1999), в котором персонаж Джона Чо (указанный в титрах просто как «парень с MILF № 2») употребил это слово в адрес персонажа Дженнифер Кулидж, Джанин Стифлер. [источник не указан]».



Мама Стейси из песни Fountains of Wayne

На самом деле нам о маме Стейси известно немного, помимо того, что она «не сидит подолгу одна». Тем не менее, это отлично. Поздравляем, мама Стейси!



Эллисон Дженни в «Западном крыле»

В последней серии сериала действие переносится в будущее, и оказывается, что – ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР – культовый персонаж Эллисон Дженни в «Западном крыле», Си-Джей Крегг, становится мамой. Как я слышала, материнство – это прекрасно. Молодчина, Си-Джей!

Эми Полер в «Дрянных девчонках»

Она не обычная мама.



Эми Полер в реале

via Wikimedia Commons

Она тоже не обычная мама! Она знаменитая актриса, которая ещё и является мамой.

Эллисон Дженни в «Джуно»

Я не очень хорошо помню сюжет этого фильма, но девушка там не делает аборт, и нам выпадает возможность увидеть, как милая Эллисон снова играет маму.



Мария, мать Иисуса

Ещё одна знаменитая девушка, которая не сделала аборт.

Мерил Стрип в «Выборе Софи»

Что бы сделали вы, если бы вам нужно было убить одного своего ребёнка, чтобы спасти другого? Именно этим вопросом – ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР – мучается мама Стрип в «Выборе Софи». Порой материнство – это тяжело!

Эллисон Дженни в «Мамочке»

У Эллисон Дженни, лучшей мамы на телевидении и в кино, нет своих детей. Но на экране она– Мама.



Лесли Хорн

Если вы не знаете, кто такая Лесли Хорн, мне вас жаль. Она – ответственный редактор Noisey, и она очень милая дамочка. Более того, сейчас она носит в животе малыша. (Можете себе представить, насколько тяжёлым он может стать?) Малыш ещё даже не родился, а она просто жжот.

Мишель Обама

Помните 2009–2017 годы? Лучшие времена, когда эта дама была мамой нашей страны. Теперь она мама только для Саши и Малии, и мне завидно.

Крисси Тейген

Нужно ли мне вообще это объяснять? Самый симпатичный человек в интернете ещё и является мамой. Чудовища, чего ещё можно желать?



Мать-Земля

via Wikimedia Commons

Она же – мадам Земля и матушка-Земля. Она умирает, и мы должны её спасти.



Людоедка Фиона

Шрек есть любовь, Шрек есть жизнь, но женщину, которая помогает ему достигать максимума шрековости, по-прежнему недооценивают.

Эмбер Роуз

https://www.instagram.com/p/BgXsVAmn21j/?taken-by=amberrose

Абсолютно все видео в инстаграме Эмбер Роуз с участием её сына Себастиана, заслуживают «Оскара».

Линда Белчер из «Закусочной Боба»

via FOX

Ободряющая, счастливая, любящая. Чего ещё можно хотеть от мамы? Чтобы она не была вымышленным персонажем из мультика? Вы многого хотите…

Серена Уильямс

Лучшая теннисистка мира – и отличная мама для Алексис Олимпии Оганян-младшей – Серена заслуживает похвал за то, что не дала своей дочери странное имя, как обычно бывает у знаменитостей, а также за прелестнейшую страничку на Instagram, которую она создала для своего ребёнка. Благослови её Бог.

Крис Дженнер

Крис Дженнер – не только мать Кортни, Ким, Хлои, Кендалл и Кайли, но ещё и мать Роба. Она навеки изменила культурный ландшафт Америки, и мы обязаны ей всем.

Рут Пейсер, моя мама

Моя мама – лучшая! Простите, хейтеры, это утверждение логически неопровержимо.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.