Сахар и специи

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Когда огромная глазированная скульптура Кары Уокер «Тонкость, или Чудесный сахарный младенец» появилась три года назад на старом сахарном заводе Domino в Бруклине, она привлекла 130,000 посетителей, появляясь на нескончаемых селфи до своего демонтажа. Теперь она вернулась, по крайней мере, частично. «Фига», одинокая лапа, оставшаяся от оригинального пенополистирольно-сахарного сфинкса, недавно была выставлена на обозрение на греческом острове Гидра благодаря суперколлекционеру Дакису Йоанну. Карл Суонсон отправился туда для повторного знакомства.

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Отсечённая левая передняя лапа скульптуры «Тонкость, или Чудесный сахарный младенец» Кары Уокер покоится на ложе из этого самого белого порошка отныне и до сентября на бывшей бойне на греческом острове Гидра, смахивая на элитный десерт. Похожее на бункер помещение так мало, что для того, чтобы протащить внутрь конечность, пришлось снять дверную раму, и даже тогда получилось с трудом. Лапа – это всё, что осталось от сахарного сфинкса, несколько хорошо заинстаграмленных месяцев летом 2014 года доминировавшего на выведенном из эксплуатации сахарном заводе Domino в Бруклине, длиной 75 футов и высотой 35 футов с головой как у афроамериканки.

Эту работу вместе с десятифутовой высоты влагалищем увидели 130,000 человек, многие стояли в очереди несколько часов, чтобы глянуть на этот мрачно восхитительный временный памятник жестокой торговле девятнадцатого века и её культурному послевкусью. Великолепный и хитрым образом сбивающий с толку, он был великим произведением публичного искусства. А затем он пропал. Застройщик, купивший завод Domino, хотел превратить эту площадь в центральный элемент огромного скопления прибрежных многоэтажек. Галерея Виктории Майро, работающая с Уокер в Лондоне, поинтересовалась возможностью повторения работы Современной галереей Тейт, но – несмотря на то, что Британская галерея Тейт была основана на коллекции сахарозаводчика Генри Тейта, – из этой идеи ничего не вышло.

Однако, когда «Тонкость» превратилась в магнит для селфи, за нами также наблюдала художница-антрополог Уокер, втайне записывая реакции зрителей. Впоследствии художница смонтировала из своего видеоматериала фильм, «Зрители», и показала его в своей галерее, Sikkema Jenkins, наряду с сувениром – предплечьем, оставшимся после демонтажа конструкции из глазированного пенополистирола. И вот кое-что, чего я не заметил, смотря на эту скульптуру в Бруклине: большой палец фигуры сжат между её пальцами в фиге, слегка непристойном жесте в некоторых культурах, который, возможно, указывает на то, что «Сахарный младенец» готов заняться сексом. А может, посыл касается женского эмпауэрмента. Как бы то ни было, инсталляция на Гидре была названа в честь этого жеста.

По приглашению греко-кипрского суперколлекционера Дакиса Йоанну Уокер, отсечённая конечность и парень художницы, фотограф Ари Маркопулос, отправились в рабочий отпуск на процветающий туристический остров (на котором также бывали Леонард Коэн и Брайс Марден). У Маркопулоса на этом острове также есть родственники, и во время моего визита Уокер частенько осаждала бодрая греческая потенциальная родня. Если у Уокер, по-видимому, интеллектуализированные, спорные отношения с собственной славой – опять таки, ей в основном хотелось бы наблюдать за нами, – то Маркопулос по-юношески коммуникабелен. На ней – широкополая шляпа и сарафан, а он в скейтерской одежде, бейсболке и с густой седой бородой; они идеально дополняют друг друга.

В 2009 году Йоанну решил превратить старую бойню на Гидре в пространство для проектов. Как коллекционер Йоанну нетребователен; он хочет увидеть, что получится. Каждый год в июне он устраивает подобный уикэнд, и его торжественное открытие превратилось в одну из оригинальных дат календаря мира искусства. А учитывая отсутствие явной спонсорской поддержки корпораций и возможностей для брендинга, это на самом деле всего лишь шоу Дакиса, продукт его своеобразного честолюбия. Гости каждый год немного другие, в зависимости от экспонента; у Йоанну завязались длительные отношения со многими незаурядными художниками, с которыми он договаривался заранее, в частности, Маурицио Каттеланом и Урсом Фишером. Среди его давних советников – Джеффри Дейтч и Массимилиано Джиони.

Открытие на Гидре приходится на конец ежегодного уикэнда Deste Foundation Йоанну, среди целей которого – продвижение греческого современного искусства на международном уровне. Поэтому проводятся мероприятия в Афинах и вечеринка в его тамошнем доме. Может, это и удивительно, но дом в архитектурном плане ничем не выделяется, скорее являясь большой удобной средиземноморской коробкой, вставленной в склон. Однако внутри – это зачарованный сундук с игрушками, полный приятностей из области современного искусства. Благодаря мебели Superstudio даже сидеть практически интересно. Это такая вечеринка, на которой в течение минуты осознаёшь, что долговязый британец, рассказывающий вам о случае, когда Иванка Трамп подкатила к его другу за кулисами на рок-концерте, – это художник Дэвид Шригли (в следующем году он будет на бойне), а Маурицио Каттелан умудряется опереться на мокрую чёрную краску, а затем, заметив мой взгляд с другого конца комнаты, делает вид, будто сейчас вытрет её об спину Йоанну. Когда Йоанну разворачивается, он со смехом оставляет на стене следы ладоней. На следующий день все отправляются на Гидру, а самые счастливчики – на борту «Виноватой», яхты Йоанну, которую Джефф Кунс разукрасил поп-артовым камуфляжем.

Уокер уже была на одном острове – приготовилась; они с Маркопулосом нашли афинский хип-хоповый коллектив, ATH Kids, чтобы тот сыграл на вечеринке в честь открытия. Художница не стала распространяться о том, что может означать «Фига», будучи отделена от контекста завода Domino, но, тем не менее, поведала с каменным лицом о том, что думала, во время интервью в этом году: «Этим летом случится следующее: важные люди искусства со всего мира отправятся на Венецианскую биеннале, а затем они отправятся на Art Basel, а потом некоторые из них сядут в лодку, приплывут на Гидру и увидят то, что уже частично увидели».

Однако справедливости ради скажем, что не все на самом деле добрались до Бруклина: достойные представители мира искусства, являющиеся на открытие уикэнда Йоанну на Гидре, нередко летят через весь мир, а затем уже едут по линии L в нью-йоркском метро («У меня есть претензия к Бруклину», – признался один из моих компаньонов по путешествию на Гидре, который скучал по тамошней работе, но усердно пытался разобраться, как попасть на почти одновременные открытия в Стамбуле, Лос-Анжелесе и Чикаго в сентябре.) Среди тех, кто предпринял путешествие, был и Йоанну. Он даже постоял в очереди, как он поведал мне с озорным блеском в глазах, пока мы ждали начала спектакля.

Вечеринка по случаю открытия «Кара Уокер – Фига», проектное пространство DESTE Foundation Project Space. Фото: Фанис Властарас и Ребекка Константопулу

Для вечеринки поставили поворотные столы и экран на крыше бойни, находящейся ниже уровня дороги на поросшем кустарником прибрежном утёсе. Дорога являлась платформой для просмотра, а сотни гостей – привечали всех, кто только забредал туда из гавани, – лакомились греческой едой и мороженым. Уокер и Маркопулос решили, что ATH Kids будут выступать перед проецируемыми фрагментами из «Зрителей», в том числе кадрами демонтажа сахарного младенца, перемежающимися кадрами из новостей, на которых мигранты пытаются доплыть до Греции, а из моря вытаскивают трупы. Нельзя сказать, что ATH Kids могли сказать что-то конкретное о миграционном кризисе (пример текста песни: «We don’t need no caution/that’s just cuz we awesome» – «Не надо нас предостерегать / просто мы шикарные»).

Однако воздействие глобализации на культуру (хип-хоп – это универсальный язык юношеского самоутверждения, «откуда» бы вы ни были), по-видимому, было одной из тем. Вечер был прелестен, а атмосфера – весёлой, если не задумываться чересчур о том, насколько хаотичной была эта мешанина проблем: изображения плавающих в море тел почему-то соединили с опытом ATH Kids как небелых в Греции (чем бы он ни являлся). Впрочем, у нескольких европейцев, с которыми я пообщался, реакция была более отрицательной: они рассматривали это как оскорбительно упрощающее видение американца, который просто не «шарит». Впрочем, нельзя сказать, что Уокер когда-нибудь не хотелось оскорблять. Она не подслащает никаких пилюль.