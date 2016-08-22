Люди объясняют свои худшие татуировки, сделанные по пьяни

Некоторые “незаконные” татуировки

В середине августа организация, представляющая органы местного самоуправления в Великобритании, заявила, что «незаконные» татуировщики должны получать более суровые наказания за набивание постоянных каракулей детям. Это, знаете ли, вполне справедливо. Люди без каких-либо реальных знаний или опыта, связанных с нанесением людям рубцов чернилами, пожалуй, должны держаться подальше от детишек.

Videos by VICE

Эти татуировщики без лицензий (известные как «царапки») часто работают в домашних «студиях», гостиничных номерах, общественных парках или любых других негигиеничных незарегистрированных (то есть незаконных) местах и рекламируют свои услуги в социальных сетях. Но ведь то, что они не сообщили своим местным властям, что они разрисовывают людей, ещё не значит, что их работа плоха по своей сути?

Мы попросили некоторых своих друзей продемонстрировать свои «незаконные» татуировки (любые сделанные «художниками»-татуировщиками, которые на самом деле не являются художниками-татуировщиками), чтобы увидеть, из-за чего весь сыр-бор.

ЗУБ – НАПОЛОВИНУ ЗАДНИЦА

На дворе был 2008-й, а мне было 18. Наша компашка была дома у нашего приятеля Сти и пила Zeppelin – это отвратительный дешёвый сидр, который можно купить только по сниженной цене. Моя приятельница Стейси незадолго до этого набила себе домашнюю татуировку тушью и швейной иглой, привязанной к кончику карандаша, и мы решили, что мы все хотим себе такую. В итоге я пошла последней, а к тому времени все были пьяны в стельку. Я сказала, что хочу себе зуб, потому что это – моя любимая фигура (кроме того, это было указанием на мой тогдашний блог, лол). Оказывается, зубы трудно рисовать, когда ты выпил уже три литра WhiteLightning, а увидев, что вышло не так, как я хотела, я взяла иголку у Стейси и исправила её ошибку, тушью. Проснулась я сгорая от стыда за чертовщину у себя на лодыжке, но в итоге я её полюбила, и это, вероятно, одна из моих любимых татуировок.

– Рианнон

УПОРОТЫЙ СКЕЙТЕР

В прошлом году, отправившись кататься на скейтах в Барселону, мы укрылись от дождя в квартире у моего приятеля Пау. Пау, который не является татуировщиком, на тот момент выкурил несколько палочек марихуаны и, будучи уже прилично упорот, достал свою тату-машинку и спросил нас, чего мы хотим. На это я ответил: «Просто придумай что–нибудь, чувак». Оннамазюкалнаклочкебумагибонгнаскутересподписью «SK8 OR DIE» («СКЕЙТИИЛИУМРИ»). Мы животики надорвали от смеха, поэтому он набил этот же рисунок и мне, и моему приятелю Питу.

– Кайл

ВСЕГДА НА ПОРОГЕ СМЕРТИ

Приятель сказал мне, что знает кое-кого у себя на работе, занимающегося татуировками бесплатно у себя на дому, так что я отправился к этому человеку. Он никак не мог заставить иглу работать, что немного тревожило. Он вытащил свой альбом для зарисовок, а я, в общем-то, закрыл глаза и показал пальцем. Выбрал эту татуировку: «НЕ-А» в рамочке в виде надгробного камня. Я подумал, что это круто, потому что как бы признаёт: «Да-да, я никогда не умру!» Недели две спустя чернило начало собираться в бугорки, и татуировка стала сильно чесаться. Этобыломесяцеввосемьназад. Она до сих пор сильно чешется, и теперь я боюсь, что умру.

– Том

ОДНОГЛАЗЫЙ БУМ

Когда мне было 17, обзавестись тату-машинкой казалось мне и моим друзьям лучшей мыслью в мире. Не в смысле какого-то честного предпринимательства, мы в буквальном смысле просто хотели разрисовывать друг друга членами и оскорблениями. Будучи единственным из своих друзей, у которого уже была татуировка, я вызвался стать подопытным кроликом, когда машинка наконец-то приехала домой к моим родителям. Схватив первую попавшуюся на глаза картинку (старую книжку про мистера Мэна, которая была у меня в детстве), мы трясущимися руками нарисовали картинку с обложки у меня на ноге и приступили к работе.

Я не знаю наверняка, из-за чего татуировка вышла более корявой – из-за того, что мой приятель понятия не имел, что он делает, или из-за того, что я волновался, что мои родители могут прийти в любой момент и накрыть всю эту подпольную операцию. Короче говоря, приятель работу не доделал и поручил мне спешно закончить её самостоятельно. Наша карьера татуировщиков была недолгой, если не считать нанесения надписи: «Вы позаботьтесь о тату, я позабочусь о делах» на заднице у нашего приятеля.

Примечание: глаз наполовину отсутствует, потому что я повздорил кое с кем на вечеринке, пока татуировка заживала, и она натурально выбила глаз моему мистеру Буму. Печалька.

– Митч

МОРЯК С ПОХМЕЛЬЯ

На дворе был 2008-й. Накануне вечером я был в ДМЗ и не спал большую часть предыдущих суток. У меня был один из тех звонков в 11 утра, когда кто-нибудь спрашивает вас, как у вас дела, а вы просто отвечаете: «Больше никогда». Я ощущал первые симптомы отходняка после семи RedStripe и нуждался в обществе, поэтому когда мой друг, который был классическим стрейт-эджем, позвонил мне с вопросом, не приеду ли я к нему на Каледониан-роуд, чтобы набить себе на ногу значочек с «маленьким Моряком Джерри» (это пришлось бы впору к моему настроению и улучшило бы его портфолио), это показалось отличной идеей.

Контур казался странным, но я пару раз за весь процесс потерял сознание и не особенно об этом задумывался. Когда он закончил, я осознал, что «маленький значочек» занял большую часть моей голени сбоку. Я был практически алкоголиком и осознал, что ношу ироническую татуировку. Я перевёл взгляд со своей кровоточащей голени на его гордое от выпитого Lucozade лицо и немедля отправился в санузел проблеваться. Больше никогда.

Я продолжал заниматься этим ежемесячно следующие два года.

– Оливер

ОБУЧЕНИЕ ТАТУИРОВКЕ

Я был в Будапеште с несколькими приятелями и жил в хостеле с большим бородатым местным жителем, который заявил, что проведёт нас по городу, если заплатить ему пивом. Когда мы остановились поесть какой-то гадости, я упомянул, что хочу сделать себе здесь татуировку, и наш толстый пьяный друг сказал, что знает парня, идеально подходящего для этого дела.

В тот день после обеда он отвёл меня в нечто похожее на склад. Когда он постучал по покрытию из гофрированной стали, из боковой двери вышел парень с большим шрамом на лице и впустил нас. Внутри нам сказали, что в этом месте некая местная банда хранит деньги и наркотики и что мой будущий татуировщик (который татуировщиком не был, но всё же располагал всем необходимым оборудованием) только что отсидел в тюрьме по обвинению, связанному с огнестрелом. Затем он вытащил ружьё, дабы проиллюстрировать этот момент. Это был первый раз, когда я увидел ружьё вживую, и я начал сильно потеть.

Как бы то ни было, я сказал ему, что хочу себе поезд, так как мы с друзьями в то время ездили по Европе на InterRail, и он сделал на компьютере контур поезда из «Монополии». Я сказал: «Да, вот так, но можете ли вы сделать его более татушным?» Он меня проигнорировал и сделал именно то, что распечатал, плохо, а затем попытался убедить моего друга набить себе на спине чудовище Франкенштейна. Это было странно, страшно и, возможно, очень негигиенично, но это было почти десять лет назад, а я до сих пор жив. Так что, если во мне не спит заболевание крови, застенчиво ожидающее возможности атаковать, со мной, полагаю, всё в порядке!

– Джейми

СНОВА НЕ-А

Я приехал в Лондон в конце августа 2015-го, юный и наивный. На второй день на новой работе я сидел напротив какого-то человека, казавшегося неплохим. Мы нашли общий язык по поводу музыки и да, он как раз начал заниматься татуировками в домашних условиях. Идеально. Были дискуссии, были размышления над грубыми рисунками, и были договорённости на следующее воскресенье.

То, что должно было стать цивилизованным нанесением татуировки на дому, обратилось в хаос благодаря выпитому пиву и набранным номерам. Учтите, я всё ещё считал, что продолжать – хорошая идея, и мне удалось набить себе странный надгробный камень с надписью «НЕ-А» где-то до часа ночи. Я проснулся на следующий день с совершеннейшим провалом в памяти и странным ощущением того, что случилось что-то плохое.

Профессиональное: где-то я видел липкую плёнку – у него была одна из тех маленьких бутылочек с наконечниками, которые есть у всех настоящих татуировщиков.

Менее профессиональное: он хихикал всякий раз, когда игла приближалась к коже и набил точно такую же татуировку кому-то ещё несколько дней спустя.

Впрочем, это не могло быть совсем уж плохо: потом я вернулся и добавил к татуировке инициалы. Спасибо, Р. Д. Ф.

– Тим