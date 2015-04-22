Абсурдное видение Силиконовой Долины от художника Саймона Денни

Комментаторы на мероприятии. Photo credit: Margarida Malarkey. Предоставлено MoMA PS1

Вам знакомо чувство, когда вы очутились в месте, которое видели по телевизору и о котором читали в книгах и журналах, и оказывается, что всё описанное правда? Недавно, в туманный вечер пятницы, когда я был на вечеринке в пентхаус-офисе компании Genius в Уиллиамсбурге (стартапа Силиконовой Долины ранее известного как Rap Genius) у меня было именно такое чувство. Декор мероприятия был абсолютно пацанским. Висела доска с остатками записей и стикеров от какого-то мозгового штурма. Мужчин было явно больше, чем женщин. Недавно компания привлекла 40 миллионов долларов США венчурного финансирования, но когда я открыл холодильник в поисках льда, всё, что я нашёл, была бутылка Сан-Пеллегрино и три замороженных банана. Было, однако, несколько ящиков батончиков Kind на раздаче. Один парень, которого, я точно видел в Fast Company или Wired, держал, как оказалось в итоге, стакан обычного молока.

Вечеринка проходила после официального открытия «Новаторской Дилеммы», зловещей персональной выставки в Новой Зеландии артиста Саймона Денни в MoMA PS1, очень преданного индустрии высоких технологий. Открытие сопровождалось нешуточным IRL технологичным сопровождением с запуском бета платформы Genius, где происходила битва комментариями в реальном времени на 40-футовом экране под ритмы DJ Galcher Lustwerk. Когда я стоял на крыше Genius, запивая батончик Kind тёплым джином Tanqueray, я раздумывал над вопросом: где закончилось искусство и началась Силиконовая Долина.

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Посетители на мероприятии. Фото: Margarida Malarkey. Предоставлено MoMA PS1

На первый взгляд «Дилемма» кажется шоу по продаже технологий. Каждый экспонат представлен на круглых подвесных баннерах. Корпоративные логотипы висят везде. Вы себя чувствуете как в галерее, поэтому вы замедляете шаг и присматриваетесь к экспонатам. Наиболее популярные экспонаты в «Дилемме» именно те, которые, как сырое блюдо в хорошем ресторане в Сан-Франциско, минимально манипулируют исходным материалом. Для All You Need Is Data: DLD 2012 Conference REDUX Rerun Денни создал серию полотен с изображением DLD 2012 года – технологическая конференция – которая позиционирует себя как «глобальная сеть по инновациям, оцифровке, науке и культуре, которая соединяет деятельность творческих и общественных деятелей; всех тех, кто формирует мнение, и тех, кто влияет на развитие общения и вдохновения». Разработанные в так называемом «скевоморфическом IOS» стиле (думаю, они использовали Garage Band и PhotoBooth) холсты, напечатанные струйным принтером, содержат известные цитаты из выступлений таких светил высоких технологий, как Шерил Сандберг, в шрифте не отличающегося от логотипа Journeys. Некоторые из цитат веселят: «Это пиво. А я хотел воды» (основатель Groupon Эндрю Мэйсон). В то время как другие цитаты кажутся нудными и устаревшими: «Мы соединены проводами, чтобы делиться» (основатель Airbnb Брайан Чески). Некоторые из них действительно проницательны: «Данные являются нефтью 21 века», сказал основатель 4chan Кристофер Пул.

В столь же сырой работе «Взрывной Берлин», Денни превратил пользовательские игровые процессоры в скульптуры, посвященные десяти стартапам, отобранных Wired Великобритания в 2013 году для статьи «Самые популярные стартапы столиц Европы: Берлин». Экспонат мог бы сойти за витрину на показе бытовой электроники. И всё же его изменили, чтобы вывести вас из равновесия. Основание — перевёрнутые вверх тормашками телевизоры с плоскими экранами, и рекламное словоблудие неловко красуется прямо на процессорах высокопарностью и решительностью. Беспрерывный дабстеп трек, который сопровождает установку, служит изысканно уместным саундтреком для всей выставки.

«Когда вы переносите вещи в художественный контекст и смотрите на них, можно проанализировать их немного глубже, и посмотреть на них более внимательно», сказал мне Денни через пару дней после открытия по Skype. (Он находится в Берлине). Хотя шоу, конечно, предполагает уровень контроля, который, как выразился Денни, возможно, не удастся в случае TechCrunch события, работы настолько буквальны, что «Дилемма», возможно, скорее укоренит в вашем сознании предубеждения о техиндустрии, чем развеет их. Для людей, которые используют такие слова, как «пустой кэш» (что означает «я устал», если вы не в курсе), размещение этих артефактов внутри белых стен почтенного учреждения культуры, скорее всего, воспринимается как лесть. С другой стороны, те, кто по каким-либо причинам, считает, что IT-индустрия чрезмерно раздута, трудно не увидеть чей-то циничный подход в работах.

Со своей стороны, Денни застраховал себя от каких-либо личных обвинений в цинизме, активно и искренне участвуя в мире, который он изображает. Он организовал мероприятие IRL TEDx для TEDxVaduz redux в Лихтенштейне. Это не было уловкой. Процесс подачи заявки, которой художники увековечивают себя в мире выставок, был полностью реальным; а так же разговоры, сцена, и реквизитные живые растения в горшках (которые являются частью экспоната).

Саймон Денни. Инсталяция All You Need is Data—The DLD 2012 Conference Redux на Walters Prize, Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, 2014. Фото: Jennifer French. Предоставлено the Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki

Но нигде грань между художественным выступлением и серьезным технологическим событием не была более смешанной, чем при запуске Genius, который состоялся в геодезической палатке под спонсорством VW во дворе PS1. Это было, во всех отношениях, сделано в той же манере, что и искусство внутри выставки, и было не менее интригующим и загадочным. Битва комментариев, оказывается, не зрелищный вид спорта, и танцевальные ритмы DJs только подчёркивали медленный темп происходящего на экране. Ближе к концу мероприятия некоторые люди начали танцевать, если быть точным, три человека начали танцевать. Я должен был танцевать? Я должен был танцевать и смотреть битву комментариев? (Это вообще возможно?) Это должно было быть весело?

Позже я задумался, а не заманил ли Денни обманом замороченный стартап Силиконовой Долины в демонстрацию того, что IT-индустрия на самом деле глупая, циничная и сложная вещь, как раз такая, какой он её показывает. В поиске ответа я позвонил Эмили Сигал, креативному директору Genius. Она сказала, что презентация на шоу Денни была её идеей. Я спросил, чувствует ли она, что Денни высмеивал Genius и IТ-индустрию в целом. «Назвать это празднованием не совсем правильно, но и цинизмом это не назовёшь», объяснила она. «Присутствуют элементы как радости, так и тревоги, которые приходят от познания этого».

Со своей стороны, Денни признал, что в то время как на мероприятии Genius «было много вещей, которые присутствуют на многих технологических событиях», он также похвалил сам стартап и его стратегию. Эмили, по его словам, «берёт компанию, которая имеет много противоречий, и делает её действительно продуктивной».

Саймон Денни. Инсталяция ‘ New Management’ в Portikus, Франкфурт, 2014. Фото: Helena Schlichting. Предоставлено MoMA PS1

Поэтому, возможно, реальный акцент был на Genius. Активное участие Денни на мероприятиях, таких как TEDx Vaduz и DLD, отличает его от тех из нас, кто просто наблюдает и критикует IT-индустрию с удобствами нетехнического мира, отожествляя себя с художником-наблюдателем. Возможно ли, что Genius эффективно дистанцировался от более тяжёловесной промышленности современности? Я спросил Денни, что он думает. «Я не знаю, насколько это возможно», сказал он. Жест Genius иллюстрирует центральную позицию «Дилеммы»: в IT-индустрии, как в авангардном искусстве, сам акт раскладывания себя на части является привычным упражнением. В «Новом Менеджменте», экспонат запечатлевший важную встречу руководителей Samsung, Денни цитирует основателя технологического гиганта, который мотивирует своих сотрудников «изменить всё, кроме супруга/и и детей». Но если вы действуете согласно этой логики, тогда пути назад нет. Вы обречены, если сделаете это, и обречены, если не сделаете. А это есть настоящая дилемма новатора.

Периодические забавные попытки Силиконовой Долины вывести себя из этой головоломки сделали её предметом многочисленных насмешек. И пока я жевал свой батончик Kind и пил теплый Tanqueray, было заманчиво думать, что это просто ещё одна насмешка над отраслью. Но работа Денни гораздо искушённей этого. Может, в таком случае, на самом деле, шутят именно над нами? А есть ли вообще шутка? Я спросил об этом у Денни.

«Я не считаю это странным и смешным» сказал он, без какого-либо сарказма. «Я считаю это серьезным и удивительным».

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