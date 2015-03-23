Отрезвление при помощи сатанизма

Фото Лилит Старр

Кто-то обретает исцеление в подвале церкви. Кому-то нужно что-то немного более дьявольское. Впервые я попала в Сатанинский Храм, участвуя в Гарвардской чёрной мессе, потому что, ну знаете, иногда в жизни вы становитесь лобовым стеклом, а иногда подневольным монахом. Будучи политически активной организаций (вы могли читать об монументе в Оклахоме), Храм отделил себя от Церкви Сатаны, покончив с элитарностью. Вместо поклонения демонам, когда в виде жертвы используют ребёнка, во что вы могли поверить из-за сатанинских пугалок, многие сатанисты используют Храм для преодоления собственных демонов по доброй воле и личному праву. Чтобы узнать больше о том, как сатанизм может помочь алкоголиками и наркоманам побороть свою зависимость, я обратилась к Лилит Старр, главе Сиэтлского отделения Сатанинского Храма. Получив бакалаврскую степень по английскому языку в Гарварде и магистерскую по журналистике в Стэнфорде, Лилит сдула пепел со своей прекрасной жизни, разрушенной наркотиками, и насыпала его в форме пентаграммы, позиционировав себя счастливым сатанистом. (Так даже называется её книга – «Счастливый сатанист», которая выйдет в свет этой весной). Я поговорила со Старр о том, как она борется с опасной привычкой при помощи силы Сатаны.

VICE: Привет, Лилит. Можешь представиться?

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Лилит Старр: Меня зовут Лилит Старр, и я явлюсь главой Сиэтлского отделения Сатанинского Храма. Я живу в Сиэтле со своим мужем, который также является моим рабом.

Как ты попала в Храм?

Я просто следила за их деятельностью онлайн, видела то чем они занимаются, и меня это очень взволновало. Я изучила их веб-сайт и нашла там раздел о том, как узнать больше о них, вот я и решила с ними пообщаться. У них не было отделения в Сиэтле, поэтому мне пришла в голову идея создать его.

Мне нравится, что на руководящих должностях в Храме так много девушек.

Правда? Это впечатляет. В нашей группе много женщин и группа действительно разношёрстная.

Как получилось, что ты увлеклась наркотиками?

Моё наркоманское прошлое – это, по сути, вся взрослая жизнь после колледжа. До колледжа я не пробовали ни алкоголь, ни наркотики. Потом я поступила в колледж и открыла для себя алкоголь. Мне очень нравилось выпивать и я стала социальным вожаком группы. Моя жизнь состояла из вечеринок и гулянок. Когда я училась на магистра, я стала учавствовать в студенческом оркестре Леланд университета Стэнфорд, там все употребляли наркотики. Так я попробовала лёгкие наркотики. Я подсела на веселящий газ и подобное. Его редко используют, но в Стэндфордском оркестре мы часто его употребляли. Его можно было легально достать. Я также попробовала грибы, кислоту; мне очень понравились грибы. Для меня они были прекрасным антидепрессантом.

А я оценила кислоту, которая помогла мне преодолеть расстройства пищеварения.

Ого! Я верю в это на все сто. В общем, мне нравилось употреблять больше грибов, но я не была настолько крутой, чтобы знать кто их продаёт. Поэтому я стала употреблять веселящий газ, потому что это было легальным. Идёшь в магазин и покупаешь немного закиси азота, это я и делала. Моей семье свойственна депрессия, меня она преследовала, сколько я себя помню. В подростковом возрасте я размышляла над тем, как убить себя, да и во взрослом возрасте тоже. И всё свелось к тому, что я подсела на веселящий газ. Он быстро поднимал настроение, но я уже не была собою. Конечно, чем больше я его использовала, тем больше хотела прекратить, тем хуже чувствовала себя по поводу себя самой, и тем больше веселящего газа употребляла.

Как употребление наркотиков превратилось в проблему?

Сразу после окончания магистратуры, я была очень успешной. Я начала работать в индустрии высоких технологий и попала в Amazon, у меня были деньги и огромный дом. Я всё потеряла из-за веселящего газа. На него я тратила каждый имевшийся доллар. Таким образом, всё развалилось, мне становилось всё хуже и хуже, и мой парень ушёл от меня. Я выехала, не платила аренду. Я начала употреблять наркотики и слоняться со странными людьми. [Веселящий газ] действительно разрушил мою жизнь.

Ты обращалась в организации анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков или ещё какие-то 12-ти шаговые программы?

В 2003-м или 2004-м мой парень предложил мне пойти на встречу общества анонимных наркоманов. Он был членом общества анонимных алкоголиков, когда сидел на экстази. Он также рассказал мне, что был там единственным, кто снимал девочек. Это называется «13-м шагом». Я очень хотела остановиться, поэтому стала ходить на встречи анонимных наркоманов возле моего дома, и практически сразу смогла увидеть проблему. Они говорят, что из неё нужно извлечь всё, что можешь, поэтому я старалась игнорировать тот факт, что нужна «высшая власть», отличная от тебя. На мой взгляд, твоя сила воли играет самую важную и большую роль. Я пыталась использовать свою силу воли, чтобы перестать употреблять веселящий газ, а они говорили мне, что у меня не получится, что нужно, чтобы меня исцелил Бог.

В то время, как 12-ти шаговые программы построены на поиске высшей силы, сатанизм поощряет силу воли и индивидуальность. Это помогло в поиске избавления от зависимости?

100%. Открытие сатанизма стало дорожкой, которая мне была нужна, чтобы преодолеть зависимость. Потому что это давало мне такую силу. Я познакомилась со своим мужем на встрече анонимных наркоманов, мы влюбились почти с первого взгляда. Я перестала употреблять газ. Но подсела на метамфетамин. Уверена, что я просто сменила свою зависимость. Моя жизнь распадалась, у меня и моего мужа были другие партнёры, мы потеряли свой дом, некоторое время жили на улице. Как только я пришла в себя, пытаясь преодолеть тягу к этим наркотиками, я вернулась к мысли, что только я имела силу, чтобы остановиться. Будучи бездомной, я взяла в руки Сатанинскую Библию. Я прочитала её. Те части, где как бы защищается насилие – это не моё, но эта концепция, что ты достоин, чтобы о тебе заботились, и у тебя должна быть страсть к самому себе, и только у тебя есть сила, чтобы сделать со своей жизнью всё, что угодно – для меня это имело смысл. Я приняла это как своё знамя и бежала с ним.

Что привлекло тебя в Сатанинском Храме? Что больше всего нравится?

То, что мне очень нравится в Храме, это имеющийся во всём смысл. Я действительно чувствую, что всё, что Храм делает, это борьба за изменения здравого смысла, чего никто больше не хочет делать, потому что все боятся религиозного права. Больше всего мне нравится, как это всё сплотило сообщество, не существовавшее ранее. Это действительно прекрасно. Думаю, что большинство из нас всегда думало, что мы будем действовать в одиночку.

Мне нравится, что ты вспомнила о сообществе, потому что элемент братства в обществе анонимных алкоголиков обычно считают приносящим успех. Но это может стать проблемой для тех, кто не верит в успех организации анонимные алкоголики.

В этом-то и ключ. Существуют другие программы восстановления, например, «Разумное восстановление», где ты вступаешь в сообщество и используешь научные пути борьбы с зависимостями. Глядя на науку, я поняла, что она рассматривает зависимость, как производную от чувства ненужности и изолированности.

Какой совет ты бы дала тем, кто борется с зависимостью, но не находит своего места и идет обычным путём к избавлению?

Мой первый совет любому, кто борется с зависимостью, это расслабиться. Мы слышим столько негативных сообщений о зависимости, что, в конце концов, чувствуешь себя самым худшим существом на планете. Во-вторых, ищите сообщество. Ищите онлайн, потратьте немного времени, чтобы найти других людей, которые разделяют ваш взгляд на мир, и которые тоже находятся в борьбе. Послушайте, что они могут сказать, и узнайте, можете ли вы повстречаться с ними.

Как выглядит твоя жизнь теперь?

Это небо и земля. Я живу той жизнью, о которой всегда мечтала. Все те дни я думала, что никогда не смогу перестать употреблять веселящий газ… но смогла. Сегодня я просто понимаю, как прекрасна моя жизнь. Вокруг много боли, но и много радости, и я достаточно трезвая, чтобы наслаждаться ею.

Ты благодарна Сатанинскому Храму за восстановление?

Работа Храма – это то, что придаёт значение и цель в моей жизни. Это то сообщество, которое я искала все те одинокие годы депрессии и зависимости. Это даже вдохновило меня наконец-то найти эффективное лечение моей депрессии, чтобы я могла быть всем тем, что нужно от меня моему сообществу. Это то, что будит меня по утрам. Это моя анти-зависимость! Сейчас у меня по-настоящему есть, ради чего жить, и это не пустые обещания наркотиков.

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