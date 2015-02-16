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Опасное вращение машины по кругу – официальный вид спорта в посёлках Южной Африки

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Оригинал статьи опубликован на VICE UK.

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Помните видео Ди Энтвуда «Малышка в огне», в котором BMW крутится и разворачивается вокруг танцующей Йоланди? Это кружение и развороты называют «вращением», и оно является автоспортом, ставшим популярным в посёлках Южной Африки.

На выходных в Соуэто, районе Йоханнесбурга, к незанятым площадкам на пустырях стекаются толпы, чтобы посмотреть на щеголеватую молодёжь, поднимающею столбы пыли от стирающихся протекторов резины, и побродить вокруг их BMW 325is.

Посмотрите выложенное выше видео, подготовленное совместно с SureMotionsense, и вы поймёте, насколько опасным всё это выглядит. Эти ребята цепляются руками и ногами за машину во время заноса, все в пыли, лица сияют в клубах дыма, а машина хрипло рычит до тех пор, пока водитель машины влезет в неё через окно на радость болельщиков, наблюдающих за всем этим из-за груды старых покрышек.

Соуэто является единственным местом, где мог зародиться такой вид автомотоспорта. Это самый известный посёлок в Южной Африке, поделенный на 30 районов, в которых проживает 850 000 человек. Восстания и последующая резня 1976 года отпечатались в памяти южноафриканцев. Здесь своя жизнь и ментальность, а отношение по типу «идите-в-жопу-мы-делаем-что-хотим» развилось по необходимости, возникнувшей в связи с притеснениями.

В 80-х процветающая гангстерская культура дала толчок началу «вращения», ставшему ритуалом на похоронах, подразумевающему вращение украшенной машины по кругу в честь умершего. В начале 90-х, во время расистской гражданской войну, двадцатилетние жителей Соуэто начали практиковать вращение вне криминальной культуры. Они не знали как точно называется то, что они делали (выступления, драг рейсинг или что-то ещё), но всё сошлось на BMW 325i, называемой «коробочка» или «гушеше», как на самом лучшем варианте. Всё началось там, и в наши дни это почти что сертифицированный официальный автоспорт, уже ставший прибыльным делом, со своей сетью промоутеров, водителей и толпами поклонников.

Джефф Джеймс был одним из тех, кто всё это начинал в 90-х. Сейчас ему 42, у него есть жена и дети, и он считается одним из основателей, но всё равно каждые выходные он «вращается». Он утверждает, что именно в из машину впервые попытались выбраться во время вращения:

«[Первый прыгун] мой хороший друг», – говорит он. «Мы пробовали некоторые смешные приколы, такие как уличные гонки или трюки. И вот как всё это развивалось. У людей разное видение, когда речь заходит о «вращении». Люди говорят, что это очень опасно, но почти каждый вид спорта опасен. Могу им ответить, что когда на это смотришь, то выглядит опасным. Но в машине всё по-другому. Просто нужно быть на 100 процентов здравомыслящим».

Один из факторов, который делает «вращение» таким популярным, это знаменитости. Некоторые из «вращателей» более известны своими шутками и присутствием, чем навыками вождения. Джефф к таким не относится («Я просто «вращаю» свою машину, чувак, вот и всё».). Но когда ты убиваешь машину каждые выходные, растут траты. Нужно быть известным, чтобы назначать свою цену, когда тебя приглашают промоутеры и организаторы. Джефф получил такое право – он поддерживает свою машину встрою благодаря тому, что может выставлять свои условия на тех мероприятиях, в которых принимает участие.

Так как это ещё не признанный вид спорта, все «вращатели» (даже знаменитости) занимаются ещё какой-то основной работой. В основном, такая работа тем или иным образом связана с машинами. У Джеффа есть своя служба такси. Магеше Ндаба – человек, которого они называют Королём вращения, тоже занят в сфере такси. В отличие от Джеффа, он пользуется своим статусом знаменитости. Кажется, он немного обиделся, когда я задал вопрос о его уровне в среде «вращателей».

«Меня бы не называли Королём вращения, если бы я не был одним из ведущих участников», говорит он. «Они сделали такой выбор. Они дали мне такое имя ещё в 2003-м, потому что им нравилось то, что я делал. Ну и если люди предпочитают называть меня так, прекрасно; если они перестанут — тоже хорошо».

Магеше тоже был здесь с самого начала, с 18-ти летнего возраста. Он не из Соуэто и, чтобы принять участие, ночью приезжал сюда на своём BMW из соседнего Спрингс.

«Тогда у нас не было места для выступлений. Нам приходилось делать это на улицах», вспоминает он. «У меня были связи скопами. Иногда они нас не трогали. Иногда даже просили меня показать шоу».

Забавно, что с тех пор, как это стало популярным, некоторые копы, которые гоняли этих парней, теперь являются их самыми ярыми болельщиками. «Онитеперьговорят: «Эй, братишка, мыобожаемто, чтотыделаешь». Думаю, если бы я подался на работу по обучению копов продвинутому вождению, я бы её получил ещё вчера.

«Все знают меня как Отца Вращения, поэтому их родители приходят ко мне и говорят: «Посмотри на этих Магеши!». Но я стараюсь заставить их думать о безопасности».

Все эти ребята будут иметь меньше проблем, особенно что касается безопасности их здоровья, если правительство уступит и сделает этот феномен видом спорта. Здесь есть все признаки обычного спорта, как у футбола: отсутствие дискриминации, волнение, настроение «один за всех». Для «вращения» нужны субсидии и правила, чтобы снять клеймо гангстерской культуры и отсутствия правил. Но это так дорого.

«Братишка, тебе это не к чему. Тебе это не к чему. Нет ничего дороже «вращения»», — отвечает Магеше на мои расспросы о цене.

Пул Ием – кинорежиссёр документальных фильмов, промоутер «вращения», комментатор и политический лоббист. Он «вращается» конфиденциально, чтобы уметь передать ощущение другим людям, чтобы описать чувство исполнения точнее любого «вращателя». Он сделал это своей миссией в 2009 году, чтобы превратить своё провинциальное прошлое в большое дело национального масштаба. Пул – точка соприкосновения политики и «вращения» на земле.

«Я рано понял, что у этих парней нет голоса», – говорит он. «Поэтому я начинал как спикер индустрии, благодаря моим способностям рассказчика».

Он основал «Соуэто Дрифт» – школу «вращения» и промоушн-агентство, находящимися на пике борьбы за легализацию.

«Вся концепция Соуэто Дрифт взята из фильма. На его создание вдохновили «Токийский Дрифт», «Форсаж», – говорит он. «Мы хотели создать южноафриканскую концепцию. Фильм транслировался на нескольких кинофестивалях, а теперь даже идёт на Мцанси [местный телевизионный канал].

«Я встретился с Фикилем Мбалула [министр спорта Южной Африки] в прошлом месяце, чтобы обсудить «вращение». Я встречался с ним как с товарищем несколько раз по разным поводам, таким образом, я его знаю. В целом, это было за рамками. Он просто подошёл и поприветствовал нас, и мы пообщались с генеральным директором по автоспорту. То, что они отнеслись к этому так серьёзно, вдохновило меня поднажать».

Его нажим привёл к частичному разрушению социальных и классовых разделений, до той степени, что белые люди верхнего класса Йоханнесбурга вместе с политическими знаменитостями предпринимают регулярные поездки в Соуэто. И это, наверное, единственная вещь, выглядящая ещё более странной, чем толпа парней, вскарабкивающихся на визжащие машины.

«Это определённо новая тенденция», говорит он. «Парни из этой индустрии начали приглашать своих друзей. Мы «вращаемся» в Соуэнто. Посетителей не так много, как в Ист Рэнд или Майхеме в Претории. Все изза особенностей тех мест, где проводятся выступления. В Соуэнто консервативные жители. В соседней Претории жители белые, поэтому туда приезжает больше белых людей, в отличие от Соуэнто. Скажу, что Соуэнто Дрифт сделал это возможным и вдохновил других промоутеров расширить свои целевые рынки. Это облегчает привлечения белых на мероприятия. Теперь, когда «вращение» происходит в такой среде, фанатики автоспорта поедут куда угодно.

«Это меня воодушевляет. Потому что мы хотим сделать «вращение» национальным спортом. Поэтому мы не можем позволить вести себя невежливо в отношении белых людей, присутствующих на мероприятиях. Вот чего мы хотим. К сожалению, мы живём в мире, где некоторые из нас верят, что если белый человек что-то одобряет, это обречено на успех. Лично я в это не верю, но я не вижу проблемы в том, чтобы белые приходили на «вращение». Я вижу в этом позитив, и это просто означает, что если аудитория может легко адаптироваться, а не строит барьеры, значит и автоспорт сможет адаптироваться и, возможно, назначить какое-то количество чёрных в совет директоров автоспорта.

«Здесь присутствуют люди всех происхождений. Есть ребята из бедных сообществ, среднего класса, высшего класса. Это не как в боксе, где, как ты знаешь, собирается только элита. Иликрикет. Восновном, этокакфутбол», –говоритПул. «Он перечёркивает все границы, касающиеся расы, политических взглядов и класса – он не дискриминирует».

В такой разделённой стране, как Южная Африка, над этим нужно работать.

Следите за сообщениями Карла на Twitter.

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