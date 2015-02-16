Опасное вращение машины по кругу – официальный вид спорта в посёлках Южной Африки

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; Please enable Javascript to watch this video&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Оригинал статьи опубликован на VICE UK.

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Помните видео Ди Энтвуда «Малышка в огне», в котором BMW крутится и разворачивается вокруг танцующей Йоланди? Это кружение и развороты называют «вращением», и оно является автоспортом, ставшим популярным в посёлках Южной Африки.

На выходных в Соуэто, районе Йоханнесбурга, к незанятым площадкам на пустырях стекаются толпы, чтобы посмотреть на щеголеватую молодёжь, поднимающею столбы пыли от стирающихся протекторов резины, и побродить вокруг их BMW 325is.

Посмотрите выложенное выше видео, подготовленное совместно с SureMotionsense, и вы поймёте, насколько опасным всё это выглядит. Эти ребята цепляются руками и ногами за машину во время заноса, все в пыли, лица сияют в клубах дыма, а машина хрипло рычит до тех пор, пока водитель машины влезет в неё через окно на радость болельщиков, наблюдающих за всем этим из-за груды старых покрышек.

Соуэто является единственным местом, где мог зародиться такой вид автомотоспорта. Это самый известный посёлок в Южной Африке, поделенный на 30 районов, в которых проживает 850 000 человек. Восстания и последующая резня 1976 года отпечатались в памяти южноафриканцев. Здесь своя жизнь и ментальность, а отношение по типу «идите-в-жопу-мы-делаем-что-хотим» развилось по необходимости, возникнувшей в связи с притеснениями.

В 80-х процветающая гангстерская культура дала толчок началу «вращения», ставшему ритуалом на похоронах, подразумевающему вращение украшенной машины по кругу в честь умершего. В начале 90-х, во время расистской гражданской войну, двадцатилетние жителей Соуэто начали практиковать вращение вне криминальной культуры. Они не знали как точно называется то, что они делали (выступления, драг рейсинг или что-то ещё), но всё сошлось на BMW 325i, называемой «коробочка» или «гушеше», как на самом лучшем варианте. Всё началось там, и в наши дни это почти что сертифицированный официальный автоспорт, уже ставший прибыльным делом, со своей сетью промоутеров, водителей и толпами поклонников.

Джефф Джеймс был одним из тех, кто всё это начинал в 90-х. Сейчас ему 42, у него есть жена и дети, и он считается одним из основателей, но всё равно каждые выходные он «вращается». Он утверждает, что именно в из машину впервые попытались выбраться во время вращения:

«[Первый прыгун] мой хороший друг», – говорит он. «Мы пробовали некоторые смешные приколы, такие как уличные гонки или трюки. И вот как всё это развивалось. У людей разное видение, когда речь заходит о «вращении». Люди говорят, что это очень опасно, но почти каждый вид спорта опасен. Могу им ответить, что когда на это смотришь, то выглядит опасным. Но в машине всё по-другому. Просто нужно быть на 100 процентов здравомыслящим».

Один из факторов, который делает «вращение» таким популярным, это знаменитости. Некоторые из «вращателей» более известны своими шутками и присутствием, чем навыками вождения. Джефф к таким не относится («Я просто «вращаю» свою машину, чувак, вот и всё».). Но когда ты убиваешь машину каждые выходные, растут траты. Нужно быть известным, чтобы назначать свою цену, когда тебя приглашают промоутеры и организаторы. Джефф получил такое право – он поддерживает свою машину встрою благодаря тому, что может выставлять свои условия на тех мероприятиях, в которых принимает участие.

Так как это ещё не признанный вид спорта, все «вращатели» (даже знаменитости) занимаются ещё какой-то основной работой. В основном, такая работа тем или иным образом связана с машинами. У Джеффа есть своя служба такси. Магеше Ндаба – человек, которого они называют Королём вращения, тоже занят в сфере такси. В отличие от Джеффа, он пользуется своим статусом знаменитости. Кажется, он немного обиделся, когда я задал вопрос о его уровне в среде «вращателей».

«Меня бы не называли Королём вращения, если бы я не был одним из ведущих участников», — говорит он. «Они сделали такой выбор. Они дали мне такое имя ещё в 2003-м, потому что им нравилось то, что я делал. Ну и если люди предпочитают называть меня так, прекрасно; если они перестанут — тоже хорошо».

Магеше тоже был здесь с самого начала, с 18-ти летнего возраста. Он не из Соуэто и, чтобы принять участие, ночью приезжал сюда на своём BMW из соседнего Спрингс.

«Тогда у нас не было места для выступлений. Нам приходилось делать это на улицах», — вспоминает он. «У меня были связи скопами. Иногда они нас не трогали. Иногда даже просили меня показать шоу».

Забавно, что с тех пор, как это стало популярным, некоторые копы, которые гоняли этих парней, теперь являются их самыми ярыми болельщиками. «Онитеперьговорят: «Эй, братишка, мыобожаемто, чтотыделаешь». Думаю, если бы я подался на работу по обучению копов продвинутому вождению, я бы её получил ещё вчера.

«Все знают меня как Отца Вращения, поэтому их родители приходят ко мне и говорят: «Посмотри на этих Магеши!». Но я стараюсь заставить их думать о безопасности».

Все эти ребята будут иметь меньше проблем, особенно что касается безопасности их здоровья, если правительство уступит и сделает этот феномен видом спорта. Здесь есть все признаки обычного спорта, как у футбола: отсутствие дискриминации, волнение, настроение «один за всех». Для «вращения» нужны субсидии и правила, чтобы снять клеймо гангстерской культуры и отсутствия правил. Но это так дорого.

«Братишка, тебе это не к чему. Тебе это не к чему. Нет ничего дороже «вращения»», — отвечает Магеше на мои расспросы о цене.

Пул Ием – кинорежиссёр документальных фильмов, промоутер «вращения», комментатор и политический лоббист. Он «вращается» конфиденциально, чтобы уметь передать ощущение другим людям, чтобы описать чувство исполнения точнее любого «вращателя». Он сделал это своей миссией в 2009 году, чтобы превратить своё провинциальное прошлое в большое дело национального масштаба. Пул – точка соприкосновения политики и «вращения» на земле.

«Я рано понял, что у этих парней нет голоса», – говорит он. «Поэтому я начинал как спикер индустрии, благодаря моим способностям рассказчика».

Он основал «Соуэто Дрифт» – школу «вращения» и промоушн-агентство, находящимися на пике борьбы за легализацию.

«Вся концепция Соуэто Дрифт взята из фильма. На его создание вдохновили «Токийский Дрифт», «Форсаж», – говорит он. «Мы хотели создать южноафриканскую концепцию. Фильм транслировался на нескольких кинофестивалях, а теперь даже идёт на Мцанси [местный телевизионный канал].

«Я встретился с Фикилем Мбалула [министр спорта Южной Африки] в прошлом месяце, чтобы обсудить «вращение». Я встречался с ним как с товарищем несколько раз по разным поводам, таким образом, я его знаю. В целом, это было за рамками. Он просто подошёл и поприветствовал нас, и мы пообщались с генеральным директором по автоспорту. То, что они отнеслись к этому так серьёзно, вдохновило меня поднажать».

Его нажим привёл к частичному разрушению социальных и классовых разделений, до той степени, что белые люди верхнего класса Йоханнесбурга вместе с политическими знаменитостями предпринимают регулярные поездки в Соуэто. И это, наверное, единственная вещь, выглядящая ещё более странной, чем толпа парней, вскарабкивающихся на визжащие машины.

«Это определённо новая тенденция», – говорит он. «Парни из этой индустрии начали приглашать своих друзей. Мы «вращаемся» в Соуэнто. Посетителей не так много, как в Ист Рэнд или Майхеме в Претории. Все из–за особенностей тех мест, где проводятся выступления. В Соуэнто консервативные жители. В соседней Претории жители белые, поэтому туда приезжает больше белых людей, в отличие от Соуэнто. Скажу, что Соуэнто Дрифт сделал это возможным и вдохновил других промоутеров расширить свои целевые рынки. Это облегчает привлечения белых на мероприятия. Теперь, когда «вращение» происходит в такой среде, фанатики автоспорта поедут куда угодно.

«Это меня воодушевляет. Потому что мы хотим сделать «вращение» национальным спортом. Поэтому мы не можем позволить вести себя невежливо в отношении белых людей, присутствующих на мероприятиях. Вот чего мы хотим. К сожалению, мы живём в мире, где некоторые из нас верят, что если белый человек что-то одобряет, это обречено на успех. Лично я в это не верю, но я не вижу проблемы в том, чтобы белые приходили на «вращение». Я вижу в этом позитив, и это просто означает, что если аудитория может легко адаптироваться, а не строит барьеры, значит и автоспорт сможет адаптироваться и, возможно, назначить какое-то количество чёрных в совет директоров автоспорта.

«Здесь присутствуют люди всех происхождений. Есть ребята из бедных сообществ, среднего класса, высшего класса. Это не как в боксе, где, как ты знаешь, собирается только элита. Иликрикет. Восновном, этокакфутбол», –говоритПул. «Он перечёркивает все границы, касающиеся расы, политических взглядов и класса – он не дискриминирует».

В такой разделённой стране, как Южная Африка, над этим нужно работать.

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