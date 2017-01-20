В этом ресторане дают пострелять из огнестрела в ожидании обеда

Определение своей кухни как «американской» для Modern Round представляется несколько излишним. Когда ресторан разрешает своим клиентам стрелять из огнестрела в ожидании своего Bud Light и заказанных макарон во фритюре и сырных палочек, мы вполне уверены, что «американскость» подразумевается. Именно такова концепция Modern Round, аризонского бара и ресторана, в котором закуски и основные блюда подают с безлимитным стрелковым оружием на гарнир.

Нет, огнестрел не настоящий, но более приближённого опыта, одновременно пожёвывая хот-дог, получить невозможно. Как сообщают обширные ЧаВо Modern Round, его посетители стреляют из «копий огнестрельного оружия с размером, формой и весом настоящего огнестрельного оружия». Герои-любители будут стрелять по 16-футовым экранам, между тем как перед ними будут разыгрываться сценарии «стреляй или не стреляй» с участием зомби, летающих свинок или даже настоящих полицейских. Помимо первоклассной лазерно-стимулированной техники, кое-где в оружии есть даже система CO2, которая «обеспечивает реалистичную отдачу».

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По данным Forbes, компанию основал Митчелл Сальтц, который некогда являлся гендиректором… ну-ка, погодите… Smith & Wesson. Заведение в Пеории (штат Аризона) – лишь первое в том, что, как он надеется, станет целым рядом ресторанов Modern Round, которые усеют США, словно груда использованных картриджей CO2 у ног посетителя. Компания представила свою идею потенциальным инвесторам на ICR Conference, состоявшейся на этой неделе в Орландо, где получила то, что Forbes описал как «смешанная реакция». Некоторые из критиков концепции посчитали, что оружие – попросту слишком спорный вопрос, чтобы обеспечить инвестиции.

Modern Round настаивает на том, что безопасность является его приоритетом и что, несмотря на то, что это копии оружия, его посетителей будут обучать надлежащему способу держать огнестрельное оружие, а также давать им определённые указания по безопасности. (И простите, детишки: вам нужно быть не младше 12 лет, чтобы пострелять до отвала на бабушкином дне рождения.) Также он требует членского взноса в размере 5 долларов, позволяющего заказывать столики и аллеи для стрельбы почасово.

Членский взнос также стал спорным вопросом для некоторых клиентов, оставивших отзывы о ресторане на Yelp. Другие критиковали сам опыт стрельбы («Никакого хлопка, почти нет отдачи, а [магазины] заканчивались быстрее, чем могли подавать новые»), один парниша задумался о наличии технических трудностей, потому что его жена обошла его в стрельбе, а некая мать, действующая из лучших побуждений, была «шокирована» взрослыми словами, которые услышал её 14-летний отпрыск, стреляя из собственного оружия.

Если всё пойдёт так, как хочет Сальтц, рестораны Modern Round скоро откроются в Лас-Вегасе, Далласе и Сан-Антонио. Впрочем, отправляясь туда, вам придётся оставить реальный огнестрел в машине. Modern Round даст вам пострелять из любых копий по вашему желанию, но всё настоящее оружие запрещено. Это же Америка.