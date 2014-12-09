Доктор-герой, помогающая британским инвалидам заняться сексом

Доктор Таппи Оуэнс с гигантскими золотым членом. Фото предоставлено самой Оуэнс.

Эта статья была первоначально опубликована в VICEUK

Когда речь заходит об участниках движения за свободу секса, среди них вы не найдёте более трудолюбивого человека, чем ​Доктор Таппи Оуэнс. С тех пор, как была опубликована её первая книга «Сексуальная гармония» в 1969 году, она, сексуальный терапевт и публицист, уже как 50 лет находится в авангарде этого движения в Объединённом Королевстве.

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Оуэнс была первой, кто опубликовала визуальную инструкцию по надеванию презерватива в своём ежегодном наиболее продаваемом «Дневнике сексуального маньяка», а издав Национальное руководством по СПИДу, она стала ключевым игроком в борьбе за осведомлённость о вирусе в Объединённом Королевстве. Её лозунг: «На мне, не во мне». С 60-х годов она защищала права работников сферы сексуальных услуг и в 1996 году помогла основать Коалицию за сексуальную свободу, протестовавшую против репрессивной политики правительства, в том числе и полицейских рейдов, направленных против свингер- и фетиш-клубов.

Оуэнс также вела кампанию за право на секс у людей с ограниченными возможностями. Она основала ​Альянс сексуального здоровья и инвалидности, благотворительную организацию знакомств «Траст аутсайдеров» и веб-сайт «​Траст TLC», где женщинам и мужчинам с ограниченными возможностями предоставляется доступ к информации о проверенных работниках сферы сексуальных услуг. Она также учредила Премию за сексуальную свободу, которой сегодня исполняется 20 лет, и вскоре опубликует новую книгу «Поддерживая инвалидов в их сексуальной жизни». Мы пообщались с ней на следующий день после её 70-го дня рождения.

VICE: Вы изучали зоологию в Университете Эксетера. Как получилось, что вы пишите книги о сексе?

Доктор Таппи Оуэнс: В то время я была свадебным фотографом, работала с отцом по субботам. Я встречалась с парнем, отец которого работал в типографии. Однажды он взял меня с собой на фабрику, а там как раз отпечатывали порно – это было отвратительно. Я подумала: «Я смогла бы сделать это лучше», и так я выпустила книгу «Сексуальная гармония» именно в то время, когда открылись магазины Анны Саммэрс, и я начала довольно хорошо зарабатывать (моя книга была более успешной, чем «Радость секса»). Я решила таким образом обеспечивать свою жизнь. Я забросила зоологию и с головой ушла в публицистику о вопросах секса.

Вы сами придумали слова и картинки для «Сексуальной гармонии»?

С текстом мне немного помогали, а фотографии мои. Для обложки я пригласила прекрасную пару в фото-студию, где была кровать – он сверху, она спиной на полу, попой на кровати, потому что он трахает её с такой силой, что она падает с кровати, и оба смеются. Это было неслыханно, чтобы люди занимались сексом, смеялись и развлекались. До этого всё было очень строго. И книга продалась. Хотя я не уверена, что это были лучшие инструкции по сексу, так как тогда я была довольно молодой.

Вам было немного за 20. Какая общество реагировало на вашу книгу?

Меня начали порядком ненавидеть. Зарождался феминизм, и все думали, что секс – это отвратительно. Я им совсем не нравилась.

Вот это да! После «Сексуальной гармонии» с 1971 по 1995 год вы публиковали серию «Дневник сексуального маньяка». Это был невероятный успех.

Серия издавалась 25 лет. Она стала успешным бестселлером, её продавали в газетных киосках. Частично она позиционировалась как шутка, частично была адресована людям, ищущим совет. Она напоминала мне книгу «Дневник яхтсмена», только в сфере секса. Многие думали, что эта книга смешна, но она также была и очень полезной. Я провела серьёзное исследование. Если я писала о клубе в Ойстоне, то только потому, что я туда лично ездила и сама всё проверяла. В книге были советы по сексуальным позам месяца, презервативам, на страницах даже была фразы «моя жена и я хотели бы сделать это с вами» в переводе на 12 языков, в том числе, на китайский. Было проделано много работы, но опыт учёного помогал. Я ко всему имела научный подход.

Сегодня вы повышаете осведомлённость о сексуальных потребностях людей с ограниченными возможностями. Какое сообщение вы хотели бы донести до людей?

​Что люди с ограниченными возможностями так же, как и все, чувствуют сексуальное влечение. Они хотят сексуальных прикосновений. Но они чувствуют, что другие люди это не принимают. На самом деле, когда я работала на радио, я обнаружила, что люди легче воспринимают то, что инвалиды платят за секс, чем то, что они могут быть в отношениях. Это немного странно. Но общество одобряет отношения и не одобряет сексуальную работу по другим демографическим сферам. Людей с ограниченными возможностями принимают в обществе, но только не тогда, когда речь заходит о них как о сексуальных личностях. Это ужасно.

В этом году Трасту аутсайдеров, клубу знакомств для людей с ограниченными возможностями, который вы основали, исполняется 25 лет. Как вам в голову пришла эта затея?

​Работая над книгой, пользующейся успехом, означает, что у вас остаётся мало свободного времени. А у меня был друг, который потерял зрение. Когда от него ушла девушка, я помогла ему встретить новую женщину. В то же время другой коллега познакомил меня с мужчиной в коляске, который хотел начать сексуальную жизнь, и я помогла ему. Было по-настоящему весело, и я почувствовала себя полезной, поэтому я подумала: «Почему бы не основать клуб?». Мы подумали, что, скорее всего, это не сработает, но у нас была вечеринка, на которую приехали 150 человек со всей страны. В TheGuardianо нас написали на полстраницы, и мы включились.

Люди с ограниченными возможностями так же, как и все, чувствуют сексуальное влечение.

Потом на рубеже веков вы основали Траст TLC, веб-сайт, где мужчины и женщины с ограниченными возможностями получают доступ к сексуальным услугам. Как вы это сделали?

Пару лет до этого я познакомилась с мужчиной-инвалидом, который пользовался услугами проституток, но никак не мог построить отношения. А потом я натолкнулась на понятие «Гордость проституции» и познакомилась с многими работниками, которые встречались с клиентами с ограниченными возможностями. Я поняла, что на самом деле, они делали огромную услугу, потому что могли научить их тому, на что способно их тело, а также тому, как доставить удовольствие своему партнёру. Они способствовали тому, чтобы эти люди нашли кого-то. Я думала, что важно найти надёжных людей для инвалидов, и разметить информацию о них на веб-сайте. Вот так и получилось.

Говоря об Аутсайдерах или TLC, правительство вам оказывало хоть какую-то поддержку?

​Нет, ничего, а мне сейчас очень нужно финансирование, потому что в возрасте 70-ти лет, я не могу работать по 15 часов ежедневно. Хочу немного сбавить темп. Или пойти в отпуск.

Расскажите мне о вашей книге «Поддерживая инвалидов в их сексуальной жизни». Это такая книга самопомощи для работников сферы сексуальных услуг и для людей с ограниченными возможностями, верно?

​Это для профессионалов в сфере здоровья, а также для родителей людей с ограниченными возможностями, чтобы они знали, как могут поддержать их в сексуальной жизни, найти работника сферы сексуальных услуг, помочь обрести сексуальную уверенность. Речь идёт о том, чтобы оставаться в позитивном настрое и наслаждаться сексом, потому что это весело, и вы получаете награду в виде большой улыбки на их лицах после того, как они впервые сексуально повеселились в своей жизни.

Этими днями отмечают 20-ю годовщину Премии за сексуальную свободу. О чём это всё?

​Я основала её, потому что подумала, что работники сферы сексуальных услуг никогда не получают наград. Изначально она называлась Эротическая награда и предназначалась для писателей и фотографов. Теперь она больше для новаторов с фокусом на тех, кто предлагает сексуальные услуги, и их партнёрах. Стриптизёры, работники сексуальной сферы нынче демонизируются, стрип-клубы закрываются, но их огромная работа с инвалидами, изувеченными людьми и другими редко признаётся. Победители получают золотой трофей в виде парящего члена.

Ну и наконец, в ваши 70 лет, какой момент вашей жизни вы бы выделили?

В здании, где проходило одно из наших мероприятии по сбору средств, была комната с названием «Можно всё». Я заглянула туда где-то в 3 часа ночи, там на кровати лежали три пары, а рядом стояли три инвалидные коляски. Мне это о многом сказало: людей с ограниченными возможностями приняли, и это не было мероприятие для инвалидов, это был простой сбор средств. Это было так красиво, был виден успех.

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