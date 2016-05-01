Интрижка с соседом по комнате не бывает хорошей идеей

Эти двое на самом деле не были соседями по квартире, но вот вам немного телячьих нежностей на танцполе (Автор фото – Цепо Мокоэна)

Эта статья была впервые опубликована на VICE UK

Кто-то наконец-то сделал за Господа его работу и попытался раскопать научное обоснование клише, связанных со студентами. Невероятно, но недавний опрос 1244 студентов во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Великобритании обнаружил, что, если вам очень хочется поиграть на нервах людей, с которыми вы живёте, вам всегда следует это делать: не закрывайте входную дверь, будьте необщительны, воруйте еду и никогда не убирайтесь. С учётом всех привычных штампов о бухле и вновь обретённой свободе, опрос также обнаружил кое-что о сексе.

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Около 85 процентов студентов, опрошенных чем-то вроде бюджетного Airbnb для студенческого жилья, посчитали, что спать с товарищем по комнате – плохая идея. Однако из шести опрошенных национальностей британцы с наибольшей вероятностью пользуются случаем; почти каждый пятый – 18 процентов – заявил, что завязал бы отношения с соседом по дому. Я пообщался с некоторыми людьми, пошедшими по этой потенциально коварной дорожке к аду разрыва, чтобы услышать, как это было.

Том

22 года

Изучает конструирование изделий

VICE: Вы сказали мне, что однажды завязали отношения с одним из соседей по дому. Что это за история?

Том Пейтон: Я снял дом на первом курсе, вместе с тремя девушками и ещё четырьмя парнями, а непосредственно перед Рождеством в первом семестре я начал спать с одной из них, девушкой по имени Джорджия. Мы сошлись на том, что никому не скажем, а затем, на следующее утро, она рассказала другой девушке в доме. Как бы то ни было, это продолжалось около года.

Как это повлияло на отношения в доме?

Интересно, что, когда мы только въехали, один из других парней в доме здорово ухлёстывал за Джорджией. У меня сложилось впечатление, что она меня хотела, но я ничего не хотел делать, потому что его бы это разозлило. Затем мы с ним поругались, поэтому я просто подумал: «Чёрт с ним, я это сделаю». После этого он со мной практически не говорил.

Вас это в то время беспокоило?

Не-а. То есть я потерял его как друга, но, если честно, он был не таким уж и классным парнем. Однако если говорить о том, как это повлияло на отношения в доме, то все в итоге знали, но никто об этом не говорил – трудность заключалась только в том, что, если бы я и захотел вернуть всё как было, то она уж точно была бы в доме.

Думаете ли вы, что она бы из-за этого беспокоилась?

Я не хотел ранить её чувства, даже если бы она повернулась и сказала, что ей всё равно. Впрочем, это сделало меня ленивым. Я перестал искать, а ещё перестал следить за собой. Знаете, бывает такое, когда привыкаешь к кому-то и просто перестаёшь так часто мыться в душе и бриться? Рядом с ней я слишком расслабился, намереваясь не оставаться с ней навсегда. Я пребывал в таком состоянии, что порой мне казалось, будто я состою в отношениях, хотя на самом деле это было не так.

Какой урок вы извлекли из всего этого?



Мне стало сложнее хотеть снова что-то снимать с девушками, потому что я обычно не особенно хорошо с ними лажу, если у нас не намечается секс. Кроме того, некоторые девушки на самом деле могут быть очень небрежными. Вроде бы и ладно, но мне оказалось довольно тяжело просить её заниматься домашними делами, потому что мы ещё и трахались.

Джорджия

21 год

Изучает географию и геологию

VICE: Расскажите мне, как вы с Томом сошлись.

Джорджия Фармэн:Мы все смотрели фильм у него в комнате – кажется, там были ещё четверо наших соседей по дому. Постепенно люди уходили спать, пока не остались только мы с Томом. Затем было что-то вроде: «Хорошо, спокойной ночи, Том», – и… я не ушла спать. И это просто случилось.

Как отношения с Томом повлияли на отношения в доме?

Особого эффекта не было. Этого никто не ожидал, и я тоже, поэтому я рассказала своей соседке по дому на следующий день. Типа: «О Господи, это случилось вчера ночью! Что за чёрт?!» А затем мало-помалу об этом узнали все остальные, и это просто было немного в шутку, все понемногу над этим глумились. Однако никто на самом деле не глумился особенно над Томом, потому что он был неким лидером группы у парней – все прислушивались к его мнению.

Сколько публичного выражения привязанности вы себе позволяли?

Мы немного бывали вместе при всём честном народе, отправляясь на свидания, но не у дома – исключительно в клубе, на танцполе или ещё где-то в этом роде. Приятно было знать, что в конце ночи у нас будет секс. И это было хорошо, потому что благодаря этому я также подружилась с его корешами.

Том говорил, что это повлияло на него, потому что, выходя в свет, он не стремился кого-нибудь подцепить. Как дело обстояло с вами?

Сейчас это звучит отвратительно, но, когда вы пьяны, такое на самом деле не имеет значения. Разумеется, мы жили вместе, так что мне всегда было вполне спокойно – нельзя сказать, что я ощущала потребность всё время ходить в макияже или что-то в этом роде. Нельзя сказать, что я перестала мыться и тому подобное, хотя я не могу сказать точно, перестал ли он вкладывать много усилий. Как я уже сказала, мы были бы слишком пьяны, чтобы нам было не всё равно.

В целом, на ваш взгляд, это было нечто положительное?

Да, я не получила никакого негатива. Думаю, мы были полностью на одной волне, а такое, мне кажется, случается нечасто. Я даже не волновалась из-за того, чем он занимается, и не думала: «Надеюсь, он не встречается с кем-то ещё». До этого не дошло.

Каково было ваше мнение о словесной близости в подобных отношениях?



Мы с Томом в каком-то смысле открывались друг другу в большей степени, выпив, однако, я бы не сказала, что, если бы у меня выдался плохой день, я бы пошла к нему жаловаться. У нас была парочка глубоких и важных бесед, но только тогда, когда мы были совсем на бровях.



Обнимающиеся соседи по дому. Автор фото – Цепо Мокоэна

Саймон

24 года

Младший бухгалтер

VICE: Итак, как это всё началось?

Саймон Парди: Я знал эту девушку весь последний курс универа – будем звать её Элис. Я познакомился с ней через другую приятельницу, и мы начали больше видеться друг с другом по мере того, как начали сливаться наши две небольшие дружеские компании. Мы ладили довольно хорошо, но поначалу ничего не происходило. Она была в большей степени своим парнем, чем любые другие девушки, которых я знал.

Как это изменилось?

Когда мы выпустились из универа и узнали, что оба будем работать в Лондоне, показалось разумным снять жильё вместе, что на самом деле было очень заманчиво. Так что мы сняли квартиру с двумя спальнями, пошли на работу, и всё завертелось. Мы оба, по существу, не были ни с кем знакомы, а заводить новых друзей было долго, из-за чего, как я полагаю, мы сблизились и начали стремиться к большему дружескому общению. Напряжение всё росло, пока однажды вечером мы не оказались подшофе благодаря еде на вынос и паре бутылочек алкоголя, а затем в итоге у нас случился секс.

Это когда-нибудь казалось полноценными отношениями?

Да, думаю, иногда так и было. Мы стали больше обниматься и всё в таком роде, но никогда об этом не говорили. Что до меня, то, полагаю, что если бы мы об этом заговорили, это было бы уничтожено. Она, кажется, никогда не хотела вешать на это ярлык, а поскольку мы просто делили квартиру, нельзя было сказать, что мы были обязаны объяснять что-то кому-то или даже самим себе.

Как долго это продолжалось, и когда всё пошло под откос?

С сексуальной точки зрения продолжалось, должно быть, месяцев семь. Полагаю, всё пошло под откос, когда мы стали обзаводиться друзьями на работе и не только. Я, как ни странно, начал довольно сильно ревновать, когда она говорила о своих друзьях-парнях, особенно когда мы оба ходили выпить после работы по отдельности. Но я никогда ничего не говорил, потому что, опять-таки, это было неофициально. Так что спустя время секс просто прекратился, и мы снова стали двумя людьми, у которых общая кухня и санузел, вот и всё. Вскоре после этого она неуклюже намекнула, что идёт на «свидание» с каким-то коллегой. Вот, на самом деле, и всё.

Что вы об этом думали?

Я был спокоен, потому что знал, что не имею особого права ревновать. Но, полагаю, какое-то время после этого было просто немного одиноко. Она время от времени оставалась дома у того, другого парня, но никогда не приводила его сама. Полагаю, это было намеренно.

Какова ситуация сейчас?

Ну, она и тот парень довольно некрасиво расстались, хотя я и не знаю точно, как, но я в итоге начал как бы собирать осколки. Забавно, но примерно в этом время я познакомился кое с кем через коллегу, и теперь я по-настоящему с ней. Я до сих пор живу с Элис, и в каком-то смысле наша дружба окрепла, но я не уверен, что мы будем продлевать аренду вместе. Не думаю, что снова буду заниматься чем-то подобным. Это обеспечило мне больше замешательства и проблем, чем оно того стоило, и я не думаю, что можно оставаться полностью отвлечённым эмоционально.

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