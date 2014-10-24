Тематический клуб “Hangover” во Вьетнаме (а также местная проблема безудержного пьянства)

Во вьетнамском языке нет слова “похмелье”, что удивительно, учитывая культуру запойного пьянства в стране. Там есть, однако, пивной клуб, который называется Hangover IV (назван в честь фильма “Мальчишник в Вегасе IV”). Бар создан по теме фильма в нарушение авторских прав. В баре официантки безгранично разливают клиентам пиво, здесь висят несколько тематических плакатов (Зак Галифианакис с обезьяной, Кен Жонг как король червей). На неоновых вывесках светятся лозунги Оруэлла:

“Хорошие люди пьют хорошее пиво”.

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“Сохраняйте спокойствие и пейте пиво”.

“Вы не можете купить счастье, но вы можете купить пиво, и это почти то же самое”.

Клуб Hangover IV открылся около года назад, как раз в то время когда “пивные клубы” начали заполнять Хошимин. “Пивные клубы” представляют собой вьетнамскую альтернативу барам. Уже много лет, люди здесь в основном пьют в пропитанных тестостероном барах, где девушки разносят тёплое пиво со льдом компаниям друзей и коллег, которые пьют вместе и часто считают каждую кружку пива. “Пивные клубы” отличаются тем, что в них продаётся огромное количество пива из охлажденных пластиковых бочек и играет оглушительная музыка.

Всё это придумано для того, чтобы вы пили до тех пор, пока не начнёте блевать.

В ту пятницу в 9 вечера Hangover IV забит до отказа. Грудастая девушка DJ крутила бедрами на возвышенной платформе, а молодой фокусник, одетый во всё черное, показывал фокусы с платком. По меньшей мере, на четырёх столах стояли торты ко дню рождения, и все, казалось, были в отличном настроении, позировали для фотографий, раздавая кусочки торта, и приглашали незнакомцев чокнуться и выпить пива.

Всё это выглядело весело, пока я не добрался до туалета, где стояла большая пластиковая раковина с краном и широким сливом.

Когда мы спросили о туалете, официантка Там, которая работала в баре всего десять дней, скривилась и зажала свой нос: “Вы имеете в виду lavabo?” Менеджер подошёл и подтвердил, что так по-вьетнамски называется “раковина для блевотины”, если вдруг что.

К 11 вечера я засёк двух полуживых молодых людей, блюющих в раковину. Знак над раковиной с анимационным человечком, который положил голову на унитаз, дал понять, что происходит.

На нём надпись: “Это называется похмелье”.

Через неделю, я нашёл такие же пивные бары в Сайгоне, во всех были такие же раковины для рвоты, на которых было название bồn ói/nôn.

Но так было не всегда. За последние 20 лет Вьетнам превратился из одной из самых бедных стран в мире в место безудержного запоя и бесконечных празднований дней рождения. Не все довольны этим. На самом деле, большинство людей здесь ненавидят то, как и куда движется культура алкоголя во Вьетнаме, но никто не знает, что с этим делать.

На политическом уровне, официальные ответы о неограниченном потреблении алкоголя, охватившим всю страну, напоминают ответы глухих. Однако, один представитель органов здравоохранения страны признал, что неограниченное потребление алкоголя уже привело к увеличению количества случаев избиения жён и аварий мотоциклов. Но законодательство пока дошло только до попыток запретить продажу пива после 10 вечера, распивание на тротуарах, а также запрет на потребление алкоголя беременным и кормящим женщинам. Эти законопроекты были высмеяны в местных газетах и провалились в Национальном Собрании.

Совсем недавно, некоторые гении внесли новый законопроект, направленный на обязательное установление кондиционеров в пивных, что сделает попойки ещё более комфортными. И, конечно, эти усилия никоим образом не уменьшат национальный энтузиазм напиваться до беспамятства.

Вот пример: 12 августа в караоке баре/ресторане за городом в провинции Бинь Фуок, заместитель директора департамента иностранных дел разбил бокал пива о голову заместителя директора департамента внутренних дел. Когда последний выбежал из ресторана с криками и с разбитой до крови головой, заместитель директора департамента иностранных дел выкрикивали оскорбления в его адрес.

Драка началась, когда один забыл чокнуться рюмкой с другим. Был полдень, вторник. У них только, что закончился официальный тренинг. Оба позже извинились. Они оба были пьяными.

Эта история нетипична сама по себе (это было в национальных новостях). Однако, это произошло через год после того, как вице-премьер попросил чиновников в провинциях начать приводить в действие запрет 2012 года на употребления алкоголя в рабочее время.

“Не пить здесь, когда все пьют, может быть очень тяжело по сравнению с тем, если бы вы были, скажем, в Австралии”, говорит Лукас Паркер, доцент кафедры маркетинга, который проводит неофициальное исследование для технологического института Royal Melbourne. “Это давление становиться всё сильнее”, говорит он.

Ситуация только ухудшается. Паркер занимается изучением поведения потребителей в пивных клубах, таких как Hangover IV. Самое ужасное (или оригинальное), что есть в этих новых клубах – это то, что они делают всё так, что люди не могут отслеживать что и сколько они пьют.

В Hangover IV, как и во многих других пивных клубах Вьетнама, красивые девушки с пивом и официантки спешат к вам, когда вы входите, и пытаются уговорить вас купить все напитки брендов, напечатанных на их платьях. После того, как вы заказываете, они продолжают обступать вас вокруг, чтобы пополнить ваш стакан.

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что вьетнамские люди пьют вдвое меньше пива, чем американцы, хотя разрыв между ними значительно сужается каждый год. Проблема в способе употребления пива.

Вьетнам в настоящее время является третьим по величине потребителем пива в Азии после Японии и Китая, несмотря на то, что средний вьетнамский работник зарабатывает гораздо меньше. Отставной менеджер строительного проекта из Ханоя сказал мне, что специальные раковины появились примерно десять лет в ресторанах в дельте реки Меконг, где они назывались hò – от звука, который люди издают, когда у них рвота, а также от слова, которое говорят гребцы, чтобы быстро грести и догнать упущенное время.

Двойной смысл слова – не случайный. Так же, как и гребец должен тянуть весло, каждый должен допить свой ​​бокал вовремя.

“Просто благодарите Бога, что вам не нужно здесь вести официальный бизнес”, сказал он.

Про раковины для рвоты мне рассказывал ещё мой ирландский друг, который провёл два десятилетия в Ханое в Army Bia Hơi (Армии Биа Хой), названной так потому, что там продавалось дешёвое разливное пиво рядом с Музеем армии. Перед закрытием заведения несколько лет назад, он рассказывал, что место стало больше обслуживать “упитых в дрызг”, которые хотели найти где бы проблеваться. Таким образом, в каждой второй кабинке туалета не было ничего, кроме высокой раковины.

“Если бы вы пошли туда, вы бы увидели блевотину везде”, сказал он с неким удовольствием. “Это было место, где всегда пахло пивом, рвотой, мясом собак, и фиолетовой креветочной пастой … но было весело”.

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