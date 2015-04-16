Почему мы плачем из-за фильмов

Эта статья впервые появилась на VICE UK.

Мне всегда было трудно понять, почему людям так сильно нравится фильм Реальная любовь, не говоря уже о том, почему они льют слезы печали каждый раз, просматривая его. Впрочем, мы все плакали над каким-то фильмом (лично я, над фильмом 12 лет рабства). Мы все влюбляемся в актерскую игру (каждый раз я влюбляюсь в Марион Котийяр). И мы всегда рады поражению плохих парней (хер тебе, Сэмюэл Нортон!).

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У кино явно есть какая-то поразительная способность влиять на каждого из нас и наши эмоции. Все мы, в значительной степени, восприимчивы к кино. По этой причине, можно сделать вывод, что мы воспринимает события, которые мы видим на большом экране, таким же образом, как и в реальной жизни. Именно эту идею рассматривает доктор Джеффри Закс, профессор психологии в Университете Вашингтона в Сент-Луисе в своей книге “Кинофильм: Ваша зависимость от кино“.

Задаваясь вопросом, почему мы иногда трудно проводим различие между вымыслом и реальностью, мы должны иметь в виду, что мы не можем определить точные “источники” наших воспоминаний, Закс объясняет как наш мозг развился до его нынешнего вида задолго до появления кино. По сути это означает, что мы до сих пор обрабатываем вымышленные истории тем же способом, что и наши доисторические предки, наблюдавшие за мамонтами – именно этот факт может некоторым образом объяснить психологию почему мы реагируем на кино с таким энтузиазмом.

Эта идея легла в основу моего телефонного разговора с Заксом.

VICE: Когда вам впервые пришла мысль о нейронауке и просмотре фильмов? И что вдохновило вас написать эту книгу?

Джеффри Закс: В моей лаборатории мы изучаем, как люди понимают и запоминают повседневную деятельность. У нас на то есть серьезные причины. Нас интересует диагностика и оказание помощи людям с заболеваниями головного мозга и с черепно-мозговыми травмами, а также улучшение средств обучения.

Чтобы заниматься всеми этими серьезными вещами, мы решили показывать людям фильмы. Мы начали с простых маленьких домашних фильмов, которые мы сами снимали. Во время просмотра этих фильмов мы следили за их поведением и измеряли деятельность их мозга. В начале, мы пытались снимать своего рода анти-фильмы – фильмы, которые менее всего напоминали кино, а более походили на реальную жизнь. Но я быстро понял, что именно элемент кино вызывал высокий интерес, и мы сконцентрировались на этой стороне опыта.

Меня привлекает принцип “зеркала”, и как он объясняет почему мы так поглощены фильмами и почему мы имитируем эмоции, которые мы видим на экране, или почему мы плачем из-за избитых романтических драм. Не могли бы вы подробнее остановиться на этой концепции?

Это очень важный момент для меня, потому что в реальной жизни я довольно сдержанный и стойкий человек, но я могу поймать себя на том, что плачу из-за фильмов, которые на самом деле глупые фильмы, то есть необязательно даже хорошие фильмы. Я не один такой. Я встречаю людей, которые чувствуют то же. Таким образом, одна часть механизма, а именно “зеркальный” компонент является очень мощным. Если вы видите, что кто-то делает что-то, вы склонны “отзеркаливать” его действие.

Теперь, есть еще один процесс, который происходит в то же время, и иногда эти два процесса идут в одном направлении, иногда в разных направлениях, а именно то, что вы склонны повторять действие, которое было успешным в прошлом в схожей ситуации.

К примеру, если кто-то протягивает к вам правую руку для рукопожатия, то пользуясь принципом отражения, возможно, вы бы протянули им левую руку. Но в силу частой практики и для удобства, вы понимаете, что лучше протягивать правую руку. Оба механизма часто соревнуются между собой, и равнозначно продуцируют реакцию в вашем теле. С момента такой ответной реакции, ваше тело сигнализирует, что эта реакция ассоциируется с определённой программой эмоций.

То есть мы на самом деле испытываем печаль в определённых случаях, или это происходит постфактум, после того как мы выбираем для себя физические реакции, такие как плач – и пережив эту реакцию, для нас она становится грустной?

Это совершенно реально, и то, что вы только что сказали, совершенно правильно. Уильям Джеймс писал 115 лет назад, что мы думаем, что мы потеем, потому что мы боимся, и что мы плачем, потому что нам грустно, но это так же верно, что мы боимся, потому что мы потеем, и что нам грустно, потому что мы плачем.

Мы считаем, что первичным в эмоции является субъективным ярлык, который мы даем ей. Но эмоции – это комплексные программы: они включают в себя системы мозга и периферические системы, и поведение, и субъективный опыт. И все это – одно целое.

От каких экспериментов и исследований вы отталкивались в этой идее с фильмами?

Мои коллеги провели один эксперимент: они просили людей принять позы, которые у них ассоциируются с определёнными эмоциями, таким образом вызывая эти эмоции.

Например, я попрошу вас зажать карандаш между зубами. Положите его параллельно и удерживайте его между зубами. Оказывается, что это заставляет вас задействовать мышцы, которые вы используете при улыбке. Но никто не думает об этом как об улыбке. Оказывается, если вы продержите так карандаш некоторое время, и затем вас спросят о вашем самочувствии, и насколько вам понравилось кино, то вы почувствуете себя счастливее и опишете свой опыт как более приятный.

А как фильммейкеры используют эту технику, чтобы вызывать эмоционально напряжённые и искренние реакции? Наведите примеры использования такой техники.

Основной принцип заключается в том, что они могут использовать ряд стимуляций, с которыми мы сталкиваемся в нормальной жизни и просто преувеличить всё. Очевидным есть то, что если я вижу кого-то, кто проявляет эмоции, улыбается или плачет, то это может иметь большее влияние на меня, если это человек, физически ближе ко мне, чем если бы это был кто-то в толпе из тысячи.

Подумайте об этом: обычно, когда мы общаемся с кем-то и он начинает плакать, и если плач становится слишком интенсивным, то мы, как правило, отводим взгляд. Но в фильме могут просто держать крупный план на лице, и получается, что вы видите плачущее лицо на весь экран. И фильммейкеры часто используют этот трюк. Конечно, это будет щекотать нам нервы. Они всего лишь увеличивают лицо до нереального размера.

В то же время, они используют звук и музыку гармонирущую с этим лицом. Нельзя недооценивать влияние музыки на эмоции.

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