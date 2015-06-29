Причины, по которым мы должны отказаться от зоопарков

Зоопарк в Германии. Фото A. Savin с Wikimedia .

Эта статья взята с VICE UK.

В конце июня наводнение в столице Грузии Тбилиси убило 19 человек. Из-за дождя река Вере вышла из берегов и затопила город, в том числе был разрушен зоопарк. Некоторые животные погибли, некоторые – сбежали. Изначально считалось, что все семь тигров зоопарка и восемь львов погибли, но сбежавший тигр убил человека. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили раскритиковал представителей зоопарка за предоставление ложной информации. Предполагают, что два из трех ягуаров мертвы, так же как и 12 из 14 медведей.

Videos by VICE

Как пишет the Guardian, полицию обвинили в том, что она без какой-либо необходимости застрелила многих животных. Сотрудники зоопарка также видели, как полицейские делали селфи рядом со львами, тиграми и другими крупными животными, которых они убили. «Я не мог поверить своим глазам», сказал один из сотрудников зоопарка. «Эти животные были как трофей для них».

Как бы ужасно это не звучало, трагедии всегда случаются в подобных ситуациях. В густонаселённых городах людям почти невозможно не попасть под обломки крушений, когда что-то идёт не по плану. Однако, присутствия диких животных в этих бедствиях избежать гораздо легче. Если не брать во внимание их смерти и лечение в этом конкретном случае, тот факт, что мы селим львов, тигров и других крупных животных совсем рядом с нами, уже сам по себе вызывает много вопросов, не говоря о том, что мы это делаем по всему миру, почти в каждом городе. По всему миру зоопарки посещают более 175 миллионов посетителей в год.

Я не большой активист по защите прав животных, но у меня есть какой-то здравый смысл. И когда речь идёт о диких животных в плену, этот здравый смысл говорит мне одну вещь: мы не должны этого делать.

Зоопарки, или, в их первоначальном виде, зверинцы, существуют уже очень давно. Самый старый, о котором нам известно, был найден в 2009 году во время раскопок в Египте, где археологи нашли доказательства существования зверинца еще 3,500 лет до нашей эры. До начала 19-го века, однако, они были в основном представлением силы и величия королевской власти, как, например, зверинец Людовика XIV в Версале. И только когда начали появляться современные зоопарки в Лондоне, Дублине и Париже, внимание перенеслось на обучение и развлечение публики.

В соответствии с нашими улучшенными взглядами на права животных, зоопарки тоже улучшились за последние 30 лет: клетки были в основном заменены рвами и стеклами, и в большинстве случаев в зоопарках работают ветеринары. Доброжелательное отношение к животным стало теперь нормой, и обливанием струёй из шланга с холодной водой животных теперь не считается этическим способом заставить их сделать что-то. Сейчас всё меньше используются транквилизаторы, поскольку они вызывают сильный стресс у животных.

Однако всё еще остаются существенные несоответствия между условиями зоопарков, парков и природной средой обитания животных. Что касается пространства, у льва или тигра в заточении в среднем в 18,000 раз меньше места, чем в диких условиях; у белых медведей того хуже – в миллион раз меньше. Сказать, что это отрицательно влияет на животное – это не сказать ничего: в 2008 году финансируемое правительством исследование в Великобритании обнаружило, что есть серьёзные опасения по поводу благосостояния каждого слона в стране; 75 процентов из них имели избыточный вес, и только 16 процентов могли нормально ходить. Африканские слоны живут также в три раза дольше в дикой природе, чем в плену, и 40 процентов львят умирают в зоопарках, по сравнению с 30 процентами в дикой природе. Это может звучать как незначительный показатель, но возьмите во внимание, что треть причин, по которым они умирают в диких условиях – наибольшая из которых это хищники – полностью отсутствует в зоопарках.

Если вы думаете, что все зоопарки после выявления проблем улучшают свою работу, то вы ошибаетесь. В Великобритании было много случаев жестокого обращения в животными, как например, в сафари-парке Вобурн, где в 2010 году львов держали в тесных неприспособленных ограждениях по 18 часов в день, и где сотрудники использовали электрические пруты с напряжением 4,500 вольт во время обучения слонов. Ещё один пример – это сафари-парк Ноусли, где в 2011 году появились фотографии, которые показывают, как от животных избавлялись в простых мусорных контейнерах, после того, как их застрелили необученные сотрудники. А в Ирландии парку развлечений Тайто в 2013 и 2014 годах вообще было запрещено приобретать новых животных из-за «ненадлежащего разведения», «не отвечающих требованиям ограждений» и «высокого уровня агрессии по отношению к животным и стресса среди животных».

По всему миру существуют также десятки свидетельств обучения животных с помощью заострённого прута, не отвечающих требованиям помещений и избиений, но ведущая мировая ассоциация зоопарков и аквариумов WAZA до сих пор не исключила и не осудила ни один зоопарк в мире.

В результате всего этого есть также и психологические последствия: в Великобритании 54 процента слонов имеют поведенческие проблемы, а львы проводят 48 процентов своего времени, расхаживая по территории, что является признаком типичной для животных в неволе «стереотипии» – повторяющееся или ритуализированное поведение, вызванное скукой заключения. Другие примеры включают чрезмерное облизывание, членовредительство, и раскачивание туловища. Депрессия также распространена среди животных, если их тревожат посетители, их еда не достаточно разнообразна или их потребность спариваться не удовлетворяют или задерживают.

Читайте на MOTHERBOARD: Почему животные в зоопарках умирают раньше времени

Аргумент в пользу зоопарков – это их работа по сохранению видов. Но если рассмотреть этот вопрос в деталях, то оказывается, что всё это скорее миф: согласно исследованию 2013 года доктора Пола О’Донохью из фонда Aspinall, менее 1 процента особей в зоопарках являются результатом программ по сохранению видов животных. Все остальные особи можно охарактеризовать как такие, которые не имеют «генетической целостности» и «никакой ценности для целей сохранения вида».

Они не только не возвращают животных в дикие условия – они на самом деле забирают их оттуда, поскольку 70 процентов слонов в Европе и 79 процентов популяции аквариумов Великобритании взяты из природы. На самом деле было даже доказано, что популяции в неволе могут препятствовать сохранению видов, ведь, по словам одного исследования они «дают ложное впечатление, что вид в безопасности, так что разрушение среды обитания и диких популяций может продолжаться».

В прошлом году Лондонский зоопарк потратил 5,3 миллионов фунтов стерлингов (8,3 миллиона долларов) на ограждения для трёх горилл. И наоборот, только 3 пенса (0.05 доллара) на одного посетителя идут на проекты по сохранению видов в гигантском аквариуме SeaLife. Разница между деньгами, потраченными на животных в неволе и в дикой природе, огромна, несмотря на то, что держать животных в зоопарке в 50 раз дороже, чем защищать их в их естественной среде обитания.

Жирафы в зоопарке Копенгагена. Фото Daderot с Wikimedia.

Наибольшей иронией этого мифа является и то, сколько животных зоопарки убивают. В прошлом году, после того, как жираф Мариус был подвержен эвтаназии в Копенгагенском зоопарке, EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) выявила, что от 3,000 до 5,000 здоровых животных убивают по всей Европе каждый год.

Ещё одним аргументом в пользу зоопарков может быть их образовательная функция. Однако, учитывая, что в 41 проценте аквариумов Британии не хватает даже самой основной информации на табличках, что нового может узнать человек, чего бы он не нашёл в документальных фильмах или на YouTube?

Честно говоря, зоопарки являются частью более крупной проблемы: как мы относимся к нашей природной среде. Мы приводим туда наших детей и учим их обижаться на животных, если они недостаточно забавные, а затем возвращаемся домой и кормим их рыбными палочками и куриными наггетсами – едой, измельченной в невнятную кашицу, – а потом удивляемся, почему наша планета в таком дерьме.

Мы настолько сосредоточены на удовлетворении наших основных потребностей, некоторых идей, которые мы унаследовали много веков назад, что мы не можем увидеть, сколько вреда мы делаем. Мы должны, наконец, проснуться, и как это сделала уже Коста-Рика, начать болезненный процесс закрытия зоопарков.