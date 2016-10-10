Мы распробовали ароматизированные презервативы, чтобы этого не пришлось делать вам

Эта статья была впервые опубликована на VICE Germany

Недавно был Всемирный день контрацепции, и, вероятно, лучший из множества подходящих способов его отметить – воспользоваться парочкой презервативов. Презервативы не только обеспечивают безопасный секс; их также можно надувать, как воздушные шарики, так что они, несомненно, являются наиболее праздничной формой контрацепции. А если подумать (действительно подумать), то что может быть более праздничным, чем ароматизированные презервативы?

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Ароматизированные презервативы попахивают ретро: по типу тех, которые вы покупали в самом начале своего сексуального пробуждения, когда вы поняли, что предпочтение ароматизированных презервативов нормальным означает, что вы полностью сформированное, опытное и рискованное сексуальное существо. А ещё вы надеялись, что клубничный аромат перекроет вкус члена, который вызывал у вас некоторую тревожность и неловкость. Однако как только вам исполнилось 17 или 18 и секс действительно стал интересным, вы вскоре об этом позабыли.

Впрочем, возможно, и зря. Можно ли, понюхав и попробовав на вкус те самые ароматизированные презервативы снова, вновь пробудить то дикое и необузданное возбуждение, которое вы ощущали в 15 лет от одной лишь мысли о сексе? Чтобы выяснить, может ли это сработать для нас теперь, мы решили испытать на вкус несколько ароматизированных презервативов – вслепую, кое с какой расслабляющей музыкой на фоне. Хотя презервативы обычно подаются с температурой пениса, мы пробовали их при комнатной температуре на фруктах и овощах фаллической формы, что, вероятно, несколько исказило результаты нашего испытания, однако было более целесообразно в условиях офиса.

Наименование:Зелёная мята (FunFactory)

Испытание на вкус:Основной вкус – синтетический, примерно как от облизывания пластмассового закусочного столика. Оставляет очень лёгкое мятное послевкусие. Такое лёгкое, как если бы мы облизнули ту часть закусочного столика, на которую кто-то много месяцев назад прилепил жевательную резинку.

Вердикт:Презерватив, возможно, разочаровывает с точки зрения вкуса, но компенсирует это сильным ароматом. Он напомнил нам мохито. Если добавить к презервативу кипятка, получается напиток, который на вкус напоминает мятный чай. Мы бы настоятельно рекомендовали довести презерватив до кипения перед использованием – или попариться в сауне. 8/10

Наименование:Маршмеллоу (ESPEnjoyableSafePleasure)

Испытание на вкус:Сильная фруктовая сладость, достаточно мощная, чтобы напоминать сладкую вату.

Вердикт:Ярко выраженная цветочная, душистая сладость этого презерватива застаёт врасплох. Тем не менее, ей недостаёт перчинки и характера, из-за чего вкус кажется совершенно однородным. Лучше всего его можно было бы сравнить со вкусом детского блеска для губ. 7/10

Наименование:Банан (FunFactory)

Испытание на вкус:На вкус, разумеется, как банан.

Вердикт:Мы бы предпочли чуть больше утончённости; аромат у этого презерватива примерно такой же лёгкий, как и у туалетного спрея. Что касается вкуса, то он вполне убедительно напоминает банан, но это в большей степени желейная конфета с банановым вкусом, чем свежий продукт. Сексуальное приключение с участием этого презерватива, вероятно, походило бы на поездка на маршмеллоу размером с пенис в чересчур надушенный туалет. 7/10

Наименование:Малина (SecuraCondoms)

Испытание на вкус:Слабый, непонятный вкус. Лучше всего его сравнить с куском жвачки, который жевали несколько дней подряд.

Вердикт:Вкус является смесью из резиновых покрышек и детской жвачки. Объект испытания имеет бледный цвет под стать его слабому вкусу. Такжеоставляетминеральноепослевкусье. 3/10

Наименование:Персик/апельсин (SecuraCondoms)

Испытание на вкус:Этот презерватив пахнет как кальянный лаунж внутри, а на вкус напоминает те шипучие таблетки витамина C, которыми вас некогда пичкала бабушка.

Вердикт:Наконец-то презерватив, способный удовлетворить запросы гурмана! Этот вкус также отлично подошёл бы для желейных мишек. Или леденцов от кашля. К несчастью, не прошло и полминуты, как он исчез. Спустя девяносто секунд мы вообще уже не могли обнаружить какой-то вкус. Краткость вкусового опыта подтверждает нашу теорию о том, что эти товары в основном предназначены для подростков, которые, как известно, эякулируют в течение этого времени. 8/10

Наименование:Тёмный шоколад (FunFactory)

Испытание на вкус:Вкус пробуждает воспоминания о ванильном освежителе воздуха в горбатом «Запорожце». Вкус не особенно утончённый, но ассоциации с жеванием освежителя воздуха у нас вызвала интенсивность аромата.

Вердикт:Вкус какао просто не соответствует нашим стандартам. Даже с визуальной подсказкой, которой является цвет презерватива, явно намекающий на шоколад, мозг отказывается представлять, будто вы посасываете шоколадку. Возможно, это разумная мера безопасности от чересчур рьяных любителей шоколада с ярко выраженным кусательным рефлексом. Однако, в результате, к несчастью, получился вкус примерно как от слизывания ванильного концентрата с резинового шланга. 4/10

Наименование:Зелёное яблоко (SecuraCondoms)

Испытание на вкус:Вкус нейтральный, аромат примерно как от рыбы и жвачки HubbaBubba

Вердикт:Предположительно фруктовый вкус обнаружить так и не удалось, несмотря на неоднократные попытки сосания. Резиновый базовый вкус доминирует и перекрывает не только вкус яблока, но и всё остальное. Смесь ароматов рыбы и HubbaBubba неубедительна. Мы бы не рекомендовали производителя данного объекта испытания для присуждения мишленовской звёздочки. 2/10